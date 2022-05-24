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Как появился тот самый рингтон Nokia

Как появился тот самый рингтон Nokia

Автор:
24 мая 2022 15:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Телефон   интересное   история   технологи   факты   
2934
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Пожалуй, нет в мире человека, который бы не узнал его с первой же ноты.

Источник:

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Метки: Музыка   Телефон   интересное   история   технологи   факты   
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13  комментариев
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9k
wild cat 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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105
Дмитрий Минуту назад
более ранний автор этой статьи Николай Крупатин, на ютубе канал "откуда ноты растут", так что это статья без указания оригинального автора - плагиат чистой воды, ещё пару-тройку и от фишек отпишусь
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1k
Алексей 4 часа назад
А заметили, как он играл? Не было ни одного звука скрипения по струнам ладов, как сейчас делают многие.
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17k
Corvus Corax 8 часов назад
"Пожалуй, нет в мире человека, который бы не узнал его с первой же ноты."
Есть. Никогда не имел нокий, и даже никогда не слышал этот рингтон. А и услышал бы - не узнал.
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416
kolobok263 Corvus Corax 4 часа назад
даже не имея Нокию, не слышать нельзя было в то время, когда было начало массовой мобильной связи в нашей и других странах. судя по тому, как ты огрызаешься , тебя еще и на свете не было
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9k
Ivan 8 часов назад
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