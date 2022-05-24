Как появился тот самый рингтон Nokia

Когда-то его можно было услышать отовсюду и он не сильно надоедал. Эту мелодию написал ещё в 1902 году испанский композитор и гитарист Франсиско Таррега, который создал 78 произведений. И, кстати, именно он заложил основы современной игры на гитаре.