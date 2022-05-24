Как появился тот самый рингтон Nokia

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Пожалуй, нет в мире человека, который бы не узнал его с первой же ноты.
Спокойная гитарная мелодия, на 12 секунде которой начинаешь озираться: у кого звонит телефон? Эта музыка навсегда отпечаталась в нашей памяти.
Когда-то его можно было услышать отовсюду и он не сильно надоедал. Эту мелодию написал ещё в 1902 году испанский композитор и гитарист Франсиско Таррега, который создал 78 произведений. И, кстати, именно он заложил основы современной игры на гитаре.
Вице-президент Nokia в 1993 году вместе с главой департамента корпоративных коммуникаций выбрали небольшой фрагмент пьесы "Gran Vals", который стал фирменным рингтоном. И старинная мелодия обрела новую жизнь.
Франсиско Таррега - connecting people.
Франсиско Таррега - connecting people.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Есть. Никогда не имел нокий, и даже никогда не слышал этот рингтон. А и услышал бы - не узнал.