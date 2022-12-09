Письмо с иллюстрацией за более чем миллион рублей продали на аукционе посвященному Иосифу Бродскому

К личности Иосифа Бродского можно относиться по-разному, но саму знаковость его фигуры сложно оспорить.
Русский поэт и писатель прожил интересную жизнь, написав множество воистину интересных произведений. В Петербурге есть музей-квартира в честь писателя «Полторы комнаты».
Недавно они устроили аукцион, где выставили несколько лотов на продажу. Самым дорогим экспонатом оказалось машинное письмо с авторскими рисунками, которое было написано во время ссылки Бродского из деревни Норенская в Архангельской области. Около 1,1 миллиона рублей заплатили, чтобы заиметь в коллекцию себе такой экспонат.
Также на аукционе продали одну из наиболее редких книг Бродского «В Англии», изданную в 1977 году тиражом 60 экземпляров. Необычным лотом стала кассета с записью выступления поэта в Париже в 1990 году — как раз в это время он познакомился со своей будущей женой Марией Соццани.
Часть средств будет направлена на содержание музей в Петербурге.
Источник:
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В свой книге «Без купюр» Проффер пишет, как ему пришлось схватится с тем же Бродским и переводчиком Андреем Сергеевым: «Позже вечер принимает неприятный оборот. Андрей и Иосиф нападают на нас из-за нашего отношения к войне во Вьетнаме. Как и большинство людей нашего возраста, мы против войны. А они считают, что мы дураки, если не стремимся уничтожить коммунизм везде, где можем. Что до протестующих студентов в Америке – поделом, что их бьет полиция, пусть занимаются своими студенческими делами, а не играют в политику. Этот спор естественно переходит к теме гражданских прав. Андрей и Иосиф в один голос говорят, что протестующие своего счастья не понимают – любой русский был бы рад жить так, как обыкновенный черный американец...».
Стоит отметить, что Проффер не являлся леваком, коммунистом или сочувствующим СССР – он был обычным антисоветски настроенным американцем. Но высказывания советских «борцов за свободу» поразили его своей воинствующим антидемократизмом и откровенным восхищением перед военными преступниками, фашистами и погромщиками, которым не подавали руку в западной либеральной среде.