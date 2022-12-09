Письмо с иллюстрацией за более чем миллион рублей продали на аукционе посвященному Иосифу Бродскому

Также на аукционе продали одну из наиболее редких книг Бродского «В Англии», изданную в 1977 году тиражом 60 экземпляров. Необычным лотом стала кассета с записью выступления поэта в Париже в 1990 году — как раз в это время он познакомился со своей будущей женой Марией Соццани.

Часть средств будет направлена на содержание музей в Петербурге.