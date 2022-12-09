FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9739 постов • 1367 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Письмо с иллюстрацией за более чем миллион рублей продали на аукционе посвященному Иосифу Бродскому

Письмо с иллюстрацией за более чем миллион рублей продали на аукционе посвященному Иосифу Бродскому

Автор:
09 декабря 2022 23:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бродский   интересно   музей   писатель   письмо   русский   
1139
3

К личности Иосифа Бродского можно относиться по-разному, но саму знаковость его фигуры сложно оспорить.

Русский поэт и писатель прожил интересную жизнь, написав множество воистину интересных произведений. В Петербурге есть музей-квартира в честь писателя «Полторы комнаты».

×
×

Недавно они устроили аукцион, где выставили несколько лотов на продажу. Самым дорогим экспонатом оказалось машинное письмо с авторскими рисунками, которое было написано во время ссылки Бродского из деревни Норенская в Архангельской области. Около 1,1 миллиона рублей заплатили, чтобы заиметь в коллекцию себе такой экспонат.

Также на аукционе продали одну из наиболее редких книг Бродского «В Англии», изданную в 1977 году тиражом 60 экземпляров. Необычным лотом стала кассета с записью выступления поэта в Париже в 1990 году — как раз в это время он познакомился со своей будущей женой Марией Соццани.

Часть средств будет направлена на содержание музей в Петербурге.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: бродский   интересно   музей   писатель   письмо   русский   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Rus77 Час назад
Американский славист и издатель Карл Проффер, гостивший у Бродского в начале семидесятых, был шокирован расизмом и ультраправыми настроениями своего знаменитого собеседника и окружавших его советских диссидентов. «Полушутя Иосиф сказал, что если бы сейчас в комнату вошел негр, он бы его не убил. Однако раньше он цитировал заявление американских правых о том, что превратить Вьетнам в автостоянку было бы лучшим решением для этой страны» – рассказывал он о взглядах будущего лауреата Нобелевской премии по литературе.

В свой книге «Без купюр» Проффер пишет, как ему пришлось схватится с тем же Бродским и переводчиком Андреем Сергеевым: «Позже вечер принимает неприятный оборот. Андрей и Иосиф нападают на нас из-за нашего отношения к войне во Вьетнаме. Как и большинство людей нашего возраста, мы против войны. А они считают, что мы дураки, если не стремимся уничтожить коммунизм везде, где можем. Что до протестующих студентов в Америке – поделом, что их бьет полиция, пусть занимаются своими студенческими делами, а не играют в политику. Этот спор естественно переходит к теме гражданских прав. Андрей и Иосиф в один голос говорят, что протестующие своего счастья не понимают – любой русский был бы рад жить так, как обыкновенный черный американец...».

Стоит отметить, что Проффер не являлся леваком, коммунистом или сочувствующим СССР – он был обычным антисоветски настроенным американцем. Но высказывания советских «борцов за свободу» поразили его своей воинствующим антидемократизмом и откровенным восхищением перед военными преступниками, фашистами и погромщиками, которым не подавали руку в западной либеральной среде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35212



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Легенда Крыма: пленённая разведчица вытерпела пытки, но не стала предательницей
Легенда Крыма: пленённая разведчица вытерпела пытки, но не стала предательницей
Набирающие популярность в сообществах
Компания Felten Motors разработала универсальный комплект для установки электромотора в классический автомобиль
Компания Felten Motors разработала универсальный комплект для установки электромотора...
Секретарь или секретарша? Или в защиту профессии
Секретарь или секретарша? Или в защиту профессии
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда понимаешь, что пора уносить ноги

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#картинки#позитив#авто аварии#автомобили#автомир#люди#Россия
#Юмор#интересно#факты#подборка#Прошлое#Разное#сарказм#Украина#улыбнуло#Еда
#Прикол#история#аварии#дтп#США#в мире#сатира#кино#Ynews#забавно
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку Загородные дома русских писателей Загородные дома русских писателей Экскурсия в резиденцию южнокорейских властей Экскурсия в резиденцию южнокорейских властей Неожиданный Гоголь: что любил классик? Неожиданный Гоголь: что любил классик? 17 занимательных артефактов разных музеев планеты 17 занимательных артефактов разных музеев планеты Несмотря на лапки: истории котов, официально трудоустроенных в России Несмотря на лапки: истории котов, официально трудоустроенных в России

На что жалуетесь?

Вернуться