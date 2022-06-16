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Выявлено откуда бубонная чума пришла в средневековую Европу

Выявлено откуда бубонная чума пришла в средневековую Европу

Автор:
16 июня 2022 22:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бубонная чума   европа   интересно   иссык-куль   киргизия   озеро   чума   эпидемия   
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Бубонная чума, царившая в Европе в 14 веке унесла жизни больше пятидесяти процентов европейцев.

Это одна из страшнейших эпидемий в истории. Ученые долгие годы пытались определить эпицентр и путь заражения этой заразой, но до не давнего времени так и не могли найти эпицентр.

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Это не удивительно, потому что сейчас в современном мире с новейшими технологиями, люди до сих пор спорят о нулевом пациенте коронавирусной инфекции.

Чего уж говорить о том, что произошло практически семь столетий назад? Но команде британских и немецких ученых, возможно, удалось найти эпицентр заражения "черной смертью", которая в последствии перекочевала в Европу.

Исследуя останки захоронений возле озера Иссык-Куль, ученые выявили следы чумной палочки Yersinia pestis. По мнению одного из ученых, Марии Спироу, в начале XIV в этом регионе, находящемся вблизи известного киргизского озера наблюдалась высокая смертность. Спироу даже смогла назвать точную дату появления бубонной чумы в прибрежье Иссык-Куля - 1338 год.


Вполне, вероятно, что оттуда зараза могла прийти в средневековую Европу, унеся жизни миллионов людей. Благодаря и торговле, и переселению, и даже монгольским завоеваниям.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бубонная чума   европа   интересно   иссык-куль   киргизия   озеро   чума   эпидемия   
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СергейПименов Час назад
Все время Китай с Индией в виноватых были, а тут нате...

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Просто прохожий 5 минут назад
"...Но команде британских и немецких ученых, возможно, удалось найти эпицентр заражения"- вот нахера этих подонков пускают в "суверенные"(на словах) государства и разрешают рыться. Сейчас подонки прикопают заразу, потом амеры построют лаборатории, потом случайно зараза пойдет В Россию и Китай, ну и весь "демократический мир" найдет виновника и выставит счет. Сейчас это самые нужные исследования."
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Александр Невский
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