Выявлено откуда бубонная чума пришла в средневековую Европу

Исследуя останки захоронений возле озера Иссык-Куль, ученые выявили следы чумной палочки Yersinia pestis. По мнению одного из ученых, Марии Спироу, в начале XIV в этом регионе, находящемся вблизи известного киргизского озера наблюдалась высокая смертность. Спироу даже смогла назвать точную дату появления бубонной чумы в прибрежье Иссык-Куля - 1338 год.

Вполне, вероятно, что оттуда зараза могла прийти в средневековую Европу, унеся жизни миллионов людей. Благодаря и торговле, и переселению, и даже монгольским завоеваниям.