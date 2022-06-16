Выявлено откуда бубонная чума пришла в средневековую Европу

Бубонная чума, царившая в Европе в 14 веке унесла жизни больше пятидесяти процентов европейцев.
Это одна из страшнейших эпидемий в истории. Ученые долгие годы пытались определить эпицентр и путь заражения этой заразой, но до не давнего времени так и не могли найти эпицентр.
Это не удивительно, потому что сейчас в современном мире с новейшими технологиями, люди до сих пор спорят о нулевом пациенте коронавирусной инфекции.
Чего уж говорить о том, что произошло практически семь столетий назад? Но команде британских и немецких ученых, возможно, удалось найти эпицентр заражения "черной смертью", которая в последствии перекочевала в Европу.
Исследуя останки захоронений возле озера Иссык-Куль, ученые выявили следы чумной палочки Yersinia pestis. По мнению одного из ученых, Марии Спироу, в начале XIV в этом регионе, находящемся вблизи известного киргизского озера наблюдалась высокая смертность. Спироу даже смогла назвать точную дату появления бубонной чумы в прибрежье Иссык-Куля - 1338 год.
Вполне, вероятно, что оттуда зараза могла прийти в средневековую Европу, унеся жизни миллионов людей. Благодаря и торговле, и переселению, и даже монгольским завоеваниям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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