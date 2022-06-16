Байден похвалился огромным количеством представителей ЛГБТ в его администрации

Похоже, прогнозы "Панорамы" сбываются!
Джо Байден, похоже, становится внештатным комиком Америки. Некоторые его высказывания способны завести в тупик мало-мальски мыслящих индивидуумов. Вот и на этот раз лидер американской нации вроде как хотел похвалиться, а получилось... Так себе, если честно.
В очередном выступлении президент США заявил, что представителей ЛГБТ в его нынешней администрации больше, чем во всех вместе взятых прошлых. А потом отреагировал на смех, раздавшийся в зале: "Да, это именно то, что я имел в виду".
В заключении своего спича лидер Америки заявил: "Приходя к власти, я пообещал, что моя администрация будет, как Америка. Так оно и есть".
Мы поздравляем США и господина Байдена с таким невероятным достижением. Кто бы мог подумать, что прогнозы "Панорамы" окажутся столь верными! Ранее издание в шутку заявило, что к концу правления Байдена геями станут не менее 50% жителей США.
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АНТИФИШКИ
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