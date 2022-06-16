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Байден похвалился огромным количеством представителей ЛГБТ в его администрации

Байден похвалился огромным количеством представителей ЛГБТ в его администрации

Автор:
16 июня 2022 14:29
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Господь жги   Панорама   США   администрация Байдена   байден   белый дом   видео   политика   
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Похоже, прогнозы "Панорамы" сбываются!

Джо Байден, похоже, становится внештатным комиком Америки. Некоторые его высказывания способны завести в тупик мало-мальски мыслящих индивидуумов. Вот и на этот раз лидер американской нации вроде как хотел похвалиться, а получилось... Так себе, если честно.


В очередном выступлении президент США заявил, что представителей ЛГБТ в его нынешней администрации больше, чем во всех вместе взятых прошлых. А потом отреагировал на смех, раздавшийся в зале: "Да, это именно то, что я имел в виду".


В заключении своего спича лидер Америки заявил: "Приходя к власти, я пообещал, что моя администрация будет, как Америка. Так оно и есть".


Мы поздравляем США и господина Байдена с таким невероятным достижением. Кто бы мог подумать, что прогнозы "Панорамы" окажутся столь верными! Ранее издание в шутку заявило, что к концу правления Байдена геями станут не менее 50% жителей США.

Источник:

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Метки: Ynews   Господь жги   Панорама   США   администрация Байдена   байден   белый дом   видео   политика   
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22  комментария
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2k
Григорий Водениктов 3 часа назад
педоштаты америки, заднеприводная нация. и они к тому же основные идеологи укрорейха.
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68k
Доктор Джонс 22 минуты назад
Нашел, чем хвастаться - одни дегенераты и вырожденцы...
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124k
DeOrio 39 минут назад
Чё прям так и сказал? - Вокруг меня одни пᴎдοрасы...
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5k
Бу Час назад
Жуть
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Только из уст ребенка, пьяного и деда-маразматика и можно услышать правду. Америка - страна п@дорасов, Поэтому американцы и ведут себя на международной арене, как п@дорасы.
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38k
jonnyD 2 часа назад
А что ? Кто то сомневался ? Если даже Псаки поменяли на черную лесбу ... Пожалуй БЕЛЫЙ дом пора переименовывать ... в голубую петушарню .
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4k
Умница-красавица 2 часа назад
Пиии..арги! Они зааполонили всю плаанету. Они - пиии арги!
https://yandex.ru/video/touch/preview/1867478862571565662https://yandex.ru/video/touch/preview/1867478862571565662
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5k
VL 2 часа назад
Вот тоже новость! А то мы без него не знали, что америка наипервейшая петушатня. Теперь ииЕС огомосячилась.
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15k
Alex 2 часа назад
Байден похвалился огромным количеством представителей ЛГБТ в его администрацииПосмотреть
Байден похвалился огромным количеством представителей ЛГБТ в его администрации
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6k
au3 2 часа назад
Сантехнику нужна лицензия, а на управление достаточно ориентации ....
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Вот это достижение!
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5k
Заур 2 часа назад
"Меня окружают одни [мат]
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27k
Владимир 3 часа назад
Нашла дура чем гордится.
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6k
Shade116 3 часа назад
Шайка 3,14дарасов
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513
HalloFreeSpace 3 часа назад
Гордость за страну ...
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12k
Виталий Касандров 3 часа назад
Ну судя по политике США ,мы как бы и так догадывались что там одни извращенцы рулят.
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34k
Опаньки 3 часа назад
Самоходный дед
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
Это его единственное достижение....а, еще одно есть...............передача нацистам оружия.
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750
Виктор Глущенко 3 часа назад
Интересно какой вклад в это дело вложил он ?
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213
дмитрий 3 часа назад
Так держать пердуля!
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