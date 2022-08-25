В Москве построили новый завод по выпуску автодеталей

Предприятие является одним из ключевых производителей для "АвтоВАЗ" и может стать важным партнером нового завода "Москвич". Здание расположено в районе Бирюлево Западное.
Производственные мощности позволят выпускать свыше 150 видов штампованных деталей для более чем 250 тысяч легковых автомобилей в год. Это обеспечит высокую долю локализации продукции зарубежных автопроизводителей на территории России.
При поддержке Правительства Москвы предприятие завершило масштабный проект по релокации производственных мощностей с территории АМО "ЗИЛ" и их модернизации.
Также в 2019 году компания получила статус инвестиционного приоритетного проекта, а значит и налоговые льготы: налог на прибыль составляет 13,5% вместо 17%, налог на имущество обнуляется, ставка арендной платы — менее 1% от начисленной.
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АНТИФИШКИ
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А запчасти к станкам где брать будете?
-Здравствуйте, товарищи. В эфире программа "Время".
-В Москве построили новый завод...
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Тьфу
Всегда + за хорошие новости, молодцы.
ОАО «АвтоВАЗ» на 74,5% принадлежит компании Alliance Rostec Auto B.V., (Нидерланды) в которой 67,13% акций принадлежит альянсу Renault-Nissan (Япония, Франция) и оставшиеся 32,87% госкорпорации «Ростех».