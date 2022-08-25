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В Москве построили новый завод по выпуску автодеталей

В Москве построили новый завод по выпуску автодеталей

Автор:
25 августа 2022 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Производство   Российское производство   авто   автопром   г. Москва   заводы   отечественный автопром   
280
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Предприятие является одним из ключевых производителей для "АвтоВАЗ" и может стать важным партнером нового завода "Москвич". Здание расположено в районе Бирюлево Западное.

Производственные мощности позволят выпускать свыше 150 видов штампованных деталей для более чем 250 тысяч легковых автомобилей в год. Это обеспечит высокую долю локализации продукции зарубежных автопроизводителей на территории России.

При поддержке Правительства Москвы предприятие завершило масштабный проект по релокации производственных мощностей с территории АМО "ЗИЛ" и их модернизации.


Также в 2019 году компания получила статус инвестиционного приоритетного проекта, а значит и налоговые льготы: налог на прибыль составляет 13,5% вместо 17%, налог на имущество обнуляется, ставка арендной платы — менее 1% от начисленной.

Источник:

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Метки: Производство   Российское производство   авто   автопром   г. Москва   заводы   отечественный автопром   
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13  комментариев
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9k
Izrin Maria 4 часа назад
Постороили - молодцы!
А запчасти к станкам где брать будете?
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
-Добрый вечер.
-Здравствуйте, товарищи. В эфире программа "Время".
-В Москве построили новый завод...
----------------------
Тьфу
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9k
Женя 53 минуты назад
Так то налог на прибыль с плательщиком НДС 20%.
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249
Jlav 2 часа назад
Стандартно либерастское - а сколько Путин и дружки разворовали на строительстве где?
Всегда + за хорошие новости, молодцы.
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10k
кот базилий 3 часа назад
Я уже в тоске от качества этих "деталей" и ведь будут [мат] - "соответствует мировым образцам" и Собакин будет гордо покачивать головой в знак подтверждения
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174
Карл 3 часа назад
На этом "новом" заводе, из отечественного только земля под ним и кривые руки рабочих. Всё остальное импортное, как и сам завод АвтоВАЗ.
ОАО «АвтоВАЗ» на 74,5% принадлежит компании Alliance Rostec Auto B.V., (Нидерланды) в которой 67,13% акций принадлежит альянсу Renault-Nissan (Япония, Франция) и оставшиеся 32,87% госкорпорации «Ростех».
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3k
sos1960sos 5 часов назад
В Москве построили современный завод по выпуску несовременных деталей...
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Алексей
Тут написано обо мне
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