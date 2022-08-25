В Москве построили новый завод по выпуску автодеталей

При поддержке Правительства Москвы предприятие завершило масштабный проект по релокации производственных мощностей с территории АМО "ЗИЛ" и их модернизации.

Также в 2019 году компания получила статус инвестиционного приоритетного проекта, а значит и налоговые льготы: налог на прибыль составляет 13,5% вместо 17%, налог на имущество обнуляется, ставка арендной платы — менее 1% от начисленной.