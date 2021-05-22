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«Роскосмос» будет продавать алкоголь, белье и косметику

«Роскосмос» будет продавать алкоголь, белье и косметику (7 фото)

Автор:
22 мая 2021 16:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Роспатент   бренд   космос   производство   роскосмос   товары   
1218
7

Станет ли госкорпорация торговать батутами, в пресс-службе не уточнили.

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Метки: Роспатент   бренд   космос   производство   роскосмос   товары   
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29  комментариев
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809
zu4ara Час назад
только Гагарина не трогайте сволочи!
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3k
Севастьян 6 минут назад
Презики проверенные в космосе будут?
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19k
Виталий Касандров 22 минуты назад
Вполне дельное предложение .Космические борщи туристы как сувениры разберут точно .Да и наши также попробуют .Реплики наборов для выживания космонавтов то же вполне будут пользоваться спросом как у выживальщиков так и у прочих путешественников .
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100
Alexander Sar Полчаса назад
Самое главное что бы эту сертификацию не пролобировали как обязательную. А так пусть резвяться. Вон можно же почте России заниматься чем угодно только не почтой - чем хуже космос?
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9k
Star Link Полчаса назад
Подведем итоги Рогозина:
1. Рыло стало в 2 раза шире.
2. Построен шикарный особняк
3. ЗП больше, чем у руководителя НАСА.

А вы ржите дальше.. ггг.
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1k
K_II_T 57 минут назад
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4k
Sanar 59 минут назад
Презики нужно проверенные космосом и предметы женской гигиены с подгузниками и обязательно портрет Валентины Обнуляевны.
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4k
Иван Час назад
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907
Миша Час назад
Понимаете, нельзя просто так взять и отправить спутник на орбиту, а марсоход на Марс.
Ваш Роскосмос.
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10k
Taximaxi Час назад
В футболке сидя с логом Nasa,
С моделью теслы на столе,
Соплями брызжут либерасты,
На всё,что сделано в стране.
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1k
Павел Час назад
Позорные бездарные торгаши.
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20k
Mike Miller Час назад
Кто-нибудь объясните им уже, что Роскосмос плохой бренд для ширпотреба.
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2k
VPJ 2 часа назад
Наконец-то!!!!! Конечно стрёмно покупать "О!деколон", который норовит с "туалетной" полки на пол брякнуться, но хоть вы..ёхиваться перестали....делом занялись))))))))))))))))
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7k
Комменты Галлея. 2 часа назад
Водка специально для автомобилистов "ПОЕХАЛИ!"
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−133
Иосиф 2 часа назад
В ссср не было легкой промышленности. Женщины зашивали колготки. Корпорации часто выпускают не профильные товары. Это нормально.
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49k
stabskapitan 2 часа назад
Светлоликие хомяки не возражают против продажи того же самого, но с символикой НАСА???
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
я такую .хуйню на почте видел...
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ну а почему бы собсно и да, если качество будет приличным
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640
Прямой Эффект 2 часа назад
Предлагаю продавать масштабную 1:43 модель мозга Рогозина в качестве сувенира "Вакуум проверенный космосом".
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3k
Mimik 2 часа назад
Бухло проверенное космосом это сильно! Страшнее еда только
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