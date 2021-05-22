«Роскосмос» будет продавать алкоголь, белье и косметику

Станет ли госкорпорация торговать батутами, в пресс-службе не уточнили.
«Роскосмос» вскоре порадует фанатов своей деятельности широким ассортиментом товаров. Госкорпорация зарегистрировала в качестве товарного знака фразу: "Технологии, проверенные космосом".
«Корпорация намерена использовать указанное обозначение как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами и т.д. Возможно, корпорация рассмотрит также создание системы сертификации и использования указанного обозначения в качестве знака соответствия», - рассказали в пресс-службе госкорпорации.
Роспатент выдал госкорпорации свидетельство на регистрацию по большому списку категорий товаров, среди которых косметика, алкоголь, бытовая химия, фармацевтическая продукция, электроприборы, нательное белье, спорттовары и игры.
В пресс-службе «Роскосмоса» добавили, что надпись "Технологии, проверенные космосом" на товаре будет сообщать покупателю об уникальных технологиях и материалах, которые прошли проверку космосом и теперь стали доступны среднестатистическому потребителю.
На самом деле нет ничего зазорного в том, что высокотехнологичная компания продает вещи под собственным брендом. Весь мир ходит в футболках NASA, а компании Илона Маска торгуют шортами, майками и даже дорогостоящей текилой.
И вопрос здесь в другом: каковы перспективы товаров от «Роскосмоса» даже на российском рынке? Вы бы купили что-нибудь с надписью "Технологии, проверенные космосом"?
Напомним, что в ноябре 2020 года «Роскосмос» уже зарегистрировал в качестве товарного знака фразу Юрия Гагарина "Поехали!". Под этим брендом также планировалось производить широкий ассортимент товаров, однако о нем пока ничего не слышно.
Продаём всё, что в супермаркетах, но по космическим ценам!©— DrRabbitfunk (@DrRabbitfunk) May 22, 2021
А что плохого? Все ходят в футболках с лого NASA. Они на этом зарабатывают. Почему нам нельзя? Все лучше, чем бюджет пилить— eleywil (@eleywil1) May 22, 2021
Источник:
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1. Рыло стало в 2 раза шире.
2. Построен шикарный особняк
3. ЗП больше, чем у руководителя НАСА.
А вы ржите дальше.. ггг.
Ваш Роскосмос.
С моделью теслы на столе,
Соплями брызжут либерасты,
На всё,что сделано в стране.
И выпускай линейки товаров.
Но Роскосмос просто хреновое буквосочетание для ширпотреба. Сразу плохой маркетинг, за которым не будет продаж. Зачем на это время тратить?