«Роскосмос» будет продавать алкоголь, белье и косметику

И вопрос здесь в другом: каковы перспективы товаров от «Роскосмоса» даже на российском рынке? Вы бы купили что-нибудь с надписью "Технологии, проверенные космосом"?



Напомним, что в ноябре 2020 года «Роскосмос» уже зарегистрировал в качестве товарного знака фразу Юрия Гагарина "Поехали!". Под этим брендом также планировалось производить широкий ассортимент товаров, однако о нем пока ничего не слышно.