"Всё легко открывается!": отец потроллил сына, попросив вынуть крышку из скороварки

"Будущая звезда Ютуба" долго мучился с крышкой скороварки, пытаясь понять, как ее вынуть из кастрюли. Масла в огонь подливал отец, комментируя процесс познания мира. Как думаете, победил юноша скороварку или сдался?
Современное поколение многих предметов и в глаза не видело, а об их устройстве и вовсе не имеет никакого представления. Одна удивляются стационарным телефонам, другие пытаются исследовать домашнюю утварь.
Отец предложил 19-летнему сыну открыть скороварку. Внезапно для себя отпрыск обнаружил, кто крышка из кастрюльки не хочет выниматься. Дальше зрителей ждут увлекательные минуты наблюдения за процессом познания мира отдельным индивидуумом.
"Вот такие в "совдепии" делали вещи", - резюмирует отец. Учиться новому никогда не зазорно. Глядишь, и "звезде Ютуба" когда-нибудь пригодится опыт открывания крышки скороварки. Как считаете, друзья?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Детские поступки, которые поразили взрослых до глубины души
- 25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам
- "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин
- Маркетинг по-русски: лихо, осмысленно и беспощадно
- 20+ фотоисторий из России, которые удивили иностранцев