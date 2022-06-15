"Всё легко открывается!": отец потроллил сына, попросив вынуть крышку из скороварки

Современное поколение многих предметов и в глаза не видело, а об их устройстве и вовсе не имеет никакого представления. Одна удивляются стационарным телефонам, другие пытаются исследовать домашнюю утварь.

Отец предложил 19-летнему сыну открыть скороварку. Внезапно для себя отпрыск обнаружил, кто крышка из кастрюльки не хочет выниматься. Дальше зрителей ждут увлекательные минуты наблюдения за процессом познания мира отдельным индивидуумом.