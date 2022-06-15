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"Всё легко открывается!": отец потроллил сына, попросив вынуть крышку из скороварки

"Всё легко открывается!": отец потроллил сына, попросив вынуть крышку из скороварки

Автор:
15 июня 2022 13:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Юмор   видео   отцы и дети   скороварка   смешно   троллинг   утварь   
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"Будущая звезда Ютуба" долго мучился с крышкой скороварки, пытаясь понять, как ее вынуть из кастрюли. Масла в огонь подливал отец, комментируя процесс познания мира. Как думаете, победил юноша скороварку или сдался?

Современное поколение многих предметов и в глаза не видело, а об их устройстве и вовсе не имеет никакого представления. Одна удивляются стационарным телефонам, другие пытаются исследовать домашнюю утварь.


Отец предложил 19-летнему сыну открыть скороварку. Внезапно для себя отпрыск обнаружил, кто крышка из кастрюльки не хочет выниматься. Дальше зрителей ждут увлекательные минуты наблюдения за процессом познания мира отдельным индивидуумом.



"Вот такие в "совдепии" делали вещи", - резюмирует отец. Учиться новому никогда не зазорно. Глядишь, и "звезде Ютуба" когда-нибудь пригодится опыт открывания крышки скороварки. Как считаете, друзья?

Источник:

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Метки: Юмор   видео   отцы и дети   скороварка   смешно   троллинг   утварь   
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3  комментария
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12k
gavrosh 20 минут назад
Не такой уж и тупой отпрыск) терпение и труд, всё перетрут.
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15k
Вася 20 минут назад
шайтан !
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