Детские поступки, которые поразили взрослых до глубины души

Дети непредсказуемы: сейчас они ангелочки, а через минуту - маленькие дьяволята. И вот уже родители не знают, плакать или смеяться... а лучше всего - поделиться проказами своего отпрыска в соцсетях.

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"Мой сын думал, что этот выключатель выключает свет во всем магазине" 0 Источник:

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"Моя племянница передружила шахматные фигуры разного цвета, заявив им: "Больше никаких драк!" 0 Источник:

Мой шестилетний сын положил разогреваться вафлю в упаковке. "Мама, из моей вафли выходит зеленая слизь!" - закричал он через 5 минут" 0 Источник:

"Сын отказался от моей помощи при заказе еды: ведь он уже большой! И теперь сидит с яйцом на булочке для хот-дога с маслинами и перцем халапеньо" 0 Источник:

Родители целый час искали ключи от машины, которые их ребенок закопал в песок 0 Источник:

Мы с братом встретили нашего любимого супергероя Халка, когда нам было 4 года. Мы были расстроены, потому что Лу Ферриньо не был зеленым. 0 Источник:

"Я потерял ногу в аварии на мотоцикле. Сын решил украсить мой бандаж наклейкой" 0 Источник: "Длинноногий папа".

"Вчера мы нашли телефон жены в туалете. Мы не знали, кто из наших троих детей бросил его туда, пока сегодня жена не пролистала фотографии" 0 Источник:

"Соседская девочка любит моего кота и настаивает на том, что мой кот тоже любит ее. На этом фото видно, как сильно мой кот ее любит" 0 Источник:

"Так мой сын прячется от меня" 0 Источник:

"Дочка на днях поэкспериментировала с кремом для удаления волос, который взяла вместо шампуня" 0 Источник:

"Она плачет, потому что узнала, что маму зовут не "Мама", и у нее тоже есть имя" 0 Источник:

"Моя младшая сестра слишком внимательно следила за роботом-пылесосом" 0 Источник:

"У моего сына куча игрушек, а он играет с луковицей" 0 Источник:

"Я с трудом нашел дочь. Она отдыхает здесь больше часа" 0 Источник:

"Она не перестала плакать, пока ей тоже не надели конус" 0 Источник:

"Играю в прятки с племянницей" 0 Источник:

"Мой племянник хотел портрет Джорджа Вашингтона. Слава Богу, он не захотел портрет Бена Франклина" 0 Источник:

"Мой сын сказал, что ему жарко и он хочет мороженого, чтобы охладиться. Я вообще такого не ожидала!" 0 Источник:

"Играть с малышами в прятки - сплошное удовольствие" 0 Источник:

"Какой экономный!" 0 Источник: