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Детские поступки, которые поразили взрослых до глубины души

Детские поступки, которые поразили взрослых до глубины души (23 фото)

Автор:
22 марта 2022 14:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   детские шалости   забавно   мило   отцы и дети   отчебучили   смешно   
2821
23
Дети непредсказуемы: сейчас они ангелочки, а через минуту - маленькие дьяволята. И вот уже родители не знают, плакать или смеяться... а лучше всего - поделиться проказами своего отпрыска в соцсетях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дети   детские шалости   забавно   мило   отцы и дети   отчебучили   смешно   
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39k
Лесли 🥰 2 часа назад
Так получился Чаки!))))
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11k
Krapiv 18 минут назад
Помню меня мой сын удивил:
Собирал дома мебель, тогда шуроповерта у меня не было, и я крутил отверкой, стирая ладони. Периодически подбегал четырехлетний сын, просил какой-нибудь гвоздик, и убегал заколачивать его в специальную табуретку (собрана из досок, он с ней всякое выделывал). Лето, жара, кручу шурупы, пот капает с носа. Сын, мало того, что каждые пять минут просит у меня гвоздик, так еще и просит подойти к нему и спросить: "А что ты тут такое делаешь?". И вот уже совсем "достал"))), и я ему даю гвоздь 150, не меньше. Ну, думаю, теперь минут 20 спокойной работы... Через минуту:
- Пап, дай мне еще гвоздь.
- А тот ты уже заколотил?
- Да
- Пойдем, посмотрим.
Подхожу, да, заколотил, в старое отверстие, возможно одним ударом)))
- Ну, держи еще гвоздь)))
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4k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Этой картинке уже ГОД...



https://old.fishki.net/3666049-jetot-post-dolzhen-prochesty-kazhdyj-kto-sobiraetsja-imety-detej.htmlмhttps://old.fishki.net/3666049-jetot-post-dolzhen-prochesty-kazhdyj-kto-sobiraetsja-imety-detej.htmlм
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388
Z Z Час назад
М-да.. Задорнов вспоминается...
Я, блин, в 6 лет подвал пятиэтажки поджёг, уже школу закончил, а она так и стояла "подкопченая". Вот это поразил... Причём не только родителей.
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126
Кот Z Z 57 минут назад
Похоже, это твое главное достижение в жизни, ЗюЗя...
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