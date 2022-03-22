Детские поступки, которые поразили взрослых до глубины души

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Дети непредсказуемы: сейчас они ангелочки, а через минуту - маленькие дьяволята. И вот уже родители не знают, плакать или смеяться... а лучше всего - поделиться проказами своего отпрыска в соцсетях.
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"Моя племянница передружила шахматные фигуры разного цвета, заявив им: "Больше никаких драк!"
Мой шестилетний сын положил разогреваться вафлю в упаковке. "Мама, из моей вафли выходит зеленая слизь!" - закричал он через 5 минут"
"Сын отказался от моей помощи при заказе еды: ведь он уже большой! И теперь сидит с яйцом на булочке для хот-дога с маслинами и перцем халапеньо"
Мы с братом встретили нашего любимого супергероя Халка, когда нам было 4 года. Мы были расстроены, потому что Лу Ферриньо не был зеленым.
"Я потерял ногу в аварии на мотоцикле. Сын решил украсить мой бандаж наклейкой"
"Длинноногий папа".
"Вчера мы нашли телефон жены в туалете. Мы не знали, кто из наших троих детей бросил его туда, пока сегодня жена не пролистала фотографии"
"Соседская девочка любит моего кота и настаивает на том, что мой кот тоже любит ее. На этом фото видно, как сильно мой кот ее любит"
"Дочка на днях поэкспериментировала с кремом для удаления волос, который взяла вместо шампуня"
"Мой племянник хотел портрет Джорджа Вашингтона. Слава Богу, он не захотел портрет Бена Франклина"
"Мой сын сказал, что ему жарко и он хочет мороженого, чтобы охладиться. Я вообще такого не ожидала!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Собирал дома мебель, тогда шуроповерта у меня не было, и я крутил отверкой, стирая ладони. Периодически подбегал четырехлетний сын, просил какой-нибудь гвоздик, и убегал заколачивать его в специальную табуретку (собрана из досок, он с ней всякое выделывал). Лето, жара, кручу шурупы, пот капает с носа. Сын, мало того, что каждые пять минут просит у меня гвоздик, так еще и просит подойти к нему и спросить: "А что ты тут такое делаешь?". И вот уже совсем "достал"))), и я ему даю гвоздь 150, не меньше. Ну, думаю, теперь минут 20 спокойной работы... Через минуту:
- Пап, дай мне еще гвоздь.
- А тот ты уже заколотил?
- Да
- Пойдем, посмотрим.
Подхожу, да, заколотил, в старое отверстие, возможно одним ударом)))
- Ну, держи еще гвоздь)))
https://old.fishki.net/3666049-jetot-post-dolzhen-prochesty-kazhdyj-kto-sobiraetsja-imety-detej.htmlмhttps://old.fishki.net/3666049-jetot-post-dolzhen-prochesty-kazhdyj-kto-sobiraetsja-imety-detej.htmlм
Я, блин, в 6 лет подвал пятиэтажки поджёг, уже школу закончил, а она так и стояла "подкопченая". Вот это поразил... Причём не только родителей.