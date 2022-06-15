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Не жалко и почку: как бы назвали другие бренды, если бы они ушли из России

Не жалко и почку: как бы назвали другие бренды, если бы они ушли из России

Автор:
15 июня 2022 10:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бренд   забавно   прикол   слоган   фото   
1285
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Пользователь под ником logotipper решил пофанатазировать, какие названия придумают другим брендам и компаниями в случае прекращения их деятельности на территории России.

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После провального логотипа новое название сети «Макдоналдс» интересовало публику сильнее самого возвращения ресторанов. Однако вместо емкого и запоминающегося имени россияне получили довольно сомнительный вариант, который вызывал довольно противоречивые эмоции, ну и конечно же гору шуток и приколов.









Источник:

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Метки: Юмор   бренд   забавно   прикол   слоган   фото   
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6  комментариев
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1k
Шурман 2 часа назад
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Почка стоит дороже как и часть печени , лучше заработать и проблемы сами отпадут .
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Hunson Abadeer 21 минуту назад
и это типо смешно?
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Едондер пуп 44 минуты назад
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Автопром: "Неси два цветочка"
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