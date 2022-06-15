Не жалко и почку: как бы назвали другие бренды, если бы они ушли из России

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Пользователь под ником logotipper решил пофанатазировать, какие названия придумают другим брендам и компаниями в случае прекращения их деятельности на территории России.
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После провального логотипа новое название сети «Макдоналдс» интересовало публику сильнее самого возвращения ресторанов. Однако вместо емкого и запоминающегося имени россияне получили довольно сомнительный вариант, который вызывал довольно противоречивые эмоции, ну и конечно же гору шуток и приколов.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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