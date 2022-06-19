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17 изображений, на которых хвостатые ведут себя как полные балбесы

17 изображений, на которых хвостатые ведут себя как полные балбесы

Автор:
19 июня 2022 23:20
Сообщество : Животные
Метки: Пушистые   Хвостатые   балбесы   настроение   сумасшедшие   существа   
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Разве не правда, что все любят животных? Эти очаровательные существа растопили так много человеческих сердец. Однако они не всегда такие. Даже у наших пушистых и пернатых друзей может быть отвратительное настроение, а их поведение порой напоминает какое-то сумасшествие. Посмотрите сами!
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Источник:

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Метки: Пушистые   Хвостатые   балбесы   настроение   сумасшедшие   существа   
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1  комментарий
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Mowgley Z ⚔ 3 часа назад
"17 изображений, на которых хвостатые ведут себя как полные балбесы"
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Так-так, куда черепахин хвост дел?


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