"17 изображений, на которых хвостатые ведут себя как полные балбесы"

Разве не правда, что все любят животных? Эти очаровательные существа растопили так много человеческих сердец. Однако они не всегда такие. Даже у наших пушистых и пернатых друзей может быть отвратительное настроение, а их поведение порой напоминает какое-то сумасшествие. Посмотрите сами!

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Унижен и опозорен 0 Источник:

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Страшная месть 0 Источник:

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И что плохого ему сделал этот гусь? 0 Источник:

Атака обезьян 0 Источник:

Ты это будешь пить? 0 Источник:

На! 0 Источник:

Отдай вкусняшку 0 Источник:

Собака, которая любит сидеть только на мягком 0 Источник:

Я не хочу, чтобы ты работал 0 Источник:

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Давай убирай, не видишь очень грязно! 0 Источник:

Селезень доминант 0 Источник:

Очень злая Бурёнка 0 Источник:

Черепаха-воришка 0 Источник:

Я скучал 0 Источник: