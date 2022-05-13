15 существ, в которых определенно есть кусочек инопланетной ДНК

Стремление к познанию чего-то нового заложено в наших генах. Вот почему мы хотим изучать далекие галактики и другие вещи, которых нет на нашей планете. Но даже на Земле есть такие персонажи, которые могут показаться космическими пришельцами. Посмотрите сами!

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Dofleinia armata, полосатый анемон 0 Источник:

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Это гусеница Лобстер 0 Источник:

Грязевая саламандра или Pseudotriton montanus 0 Источник:

Лунный мотылёк 0 Источник:

Колючий дьявол 0 Источник:

Солитер под микроскопом 0 Источник:

Корона-медуза, она на 95 процентов состоит из воды 0 Источник:

Эта мурена может напугать кого угодно 0 Источник:

Каланхоэ суккулентное в цвету 0 Источник:

Подковообразный краб 0 Источник:

Волчий угорь 0 Источник:

Богомол настоящий пришелец 0 Источник:

Обычная муха при ближайшем рассмотрении 0 Источник:

Чёрный дракон 0 Источник: