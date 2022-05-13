FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Животные 12136 постов • 1317 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
15 существ, в которых определенно есть кусочек инопланетной ДНК

15 существ, в которых определенно есть кусочек инопланетной ДНК

Автор:
13 мая 2022 23:14
Сообщество : Животные
Метки: Галактика   Земля   Пришельцы   инопланетные   персонажи   планета   существа   
1905
16
Стремление к познанию чего-то нового заложено в наших генах. Вот почему мы хотим изучать далекие галактики и другие вещи, которых нет на нашей планете. Но даже на Земле есть такие персонажи, которые могут показаться космическими пришельцами. Посмотрите сами!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Галактика   Земля   Пришельцы   инопланетные   персонажи   планета   существа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Corvus Corax 8 часов назад
"Подковообразный краб"
Мечехвост. К крабам не имеет никакого отношения от слова вообще.
Тупой перевод с наглийского наречия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Example 6.2.6 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
a_komolow 2 часа назад
Какой только живности нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Трям 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 7 часов назад
В ДНК верят неучи. Им говоришь - трисомия 21 хромосомы - объясни хотя бы теоретически. Бессмысленный результат. У них реально - идея. Идея неучей, но добрая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Юрьевич 7 часов назад
"Подковообразный краб"

Сам ты краб!
Это Мечехвост!
Эти существа настолько круты, что сохранились в практически неизменном виде вот уже 500 млн лет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Александр Ломовицкий 9 часов назад
может это человек пришелец а все эти животные эндемики ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

235559



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Убойные ситуации, которые могли произойти только с эффективными менеджерами
Убойные ситуации, которые могли произойти только с эффективными менеджерами
Самый лицемерный пост о лицемерии
Самый лицемерный пост о лицемерии
Набирающие популярность в сообществах
Эти фотографии точно вдохновят вас на поездку в Дубай
Эти фотографии точно вдохновят вас на поездку в Дубай
Какие транзисторы покупал Шурик в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Какие транзисторы покупал Шурик в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Золушка - путана, красная шапочка - каннибал: подлинный смысл русских сказок (10 фото)
Золушка - путана, красная шапочка - каннибал: подлинный смысл русских сказок (10 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Ну, допустим, ква

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#автомобили#картинки#Приколы#собака#Россия#кино#Еда
#Юмор#животные#интересное#подборка#история#автомир#дтп#аварии#Реакция#знаменитости
#интересно#в мире#факты#Ватермарк#дети#США#Разное#забавно#Жизнь#истории
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн 12 сравнений того, как меняется наша планета 12 сравнений того, как меняется наша планета Млечный Путь: чего вы могли не знать о нашей галактике Млечный Путь: чего вы могли не знать о нашей галактике 15 человек, которые выглядят пришельцами с другой планеты 15 человек, которые выглядят пришельцами с другой планеты 13 печальных фото жизни на берегах, поглощаемых морем из-за глобального потепления 13 печальных фото жизни на берегах, поглощаемых морем из-за глобального потепления Портал в потусторонний мир: 5 грандиозных дыр на поверхности Земли Портал в потусторонний мир: 5 грандиозных дыр на поверхности Земли

На что жалуетесь?

Вернуться