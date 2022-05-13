15 существ, в которых определенно есть кусочек инопланетной ДНК

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Стремление к познанию чего-то нового заложено в наших генах. Вот почему мы хотим изучать далекие галактики и другие вещи, которых нет на нашей планете. Но даже на Земле есть такие персонажи, которые могут показаться космическими пришельцами. Посмотрите сами!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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