17 раз, когда хвостатые заставили хозяев покатиться со смеху

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Вы замечали, что чем чуднее ведут себя наши питомцы, тем мы больше к ним привязываемся? Возможно, мы не всегда их понимаем, но именно это делает наши отношения с нашими пушистыми любимцами еще более особенными. Своими забавными выходками, они прогоняют скуку и плохое настроение из нашего дома, и дарят нам огромный заряд позитива. Посмотрите, что они натворили на этот раз!
Да, продолжай
Наша кошка веселит всю округу
До слёз...
Ну не прелесть ли?
Мы не разрешили трогать рыбку
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Черно-белая котейка, прям как мой кот, тоже вечно спит в такой позе. Видимо, следит за бубенцами, за которыми уже один раз не уследил))))))))))
Они первые кто начал жить с человеком. На десятки тысяч лет раньше чем овцы-козы или куры, остальные ещё позже.
Собак нельзя обижать, эмоционально они такие же как и люди.
Любых животных обижать могут, только неполноценные человеки, которые в нашей социальной среде, чувствуют себе ничтожными и оттого самоутверждаются за счёт злобы на зависимых.
Не ненавижу, слишком мелкие твари. Презираю чмырей.