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17 раз, когда хвостатые заставили хозяев покатиться со смеху

17 раз, когда хвостатые заставили хозяев покатиться со смеху (13 фото + 5 видео)

Автор:
25 декабря 2021 00:20
Сообщество : Животные
Метки: Покатиться   Пушистые   Со смеху   Хвостатые   выходки   любимцы   хозяева   
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Вы замечали, что чем чуднее ведут себя наши питомцы, тем мы больше к ним привязываемся? Возможно, мы не всегда их понимаем, но именно это делает наши отношения с нашими пушистыми любимцами еще более особенными. Своими забавными выходками, они прогоняют скуку и плохое настроение из нашего дома, и дарят нам огромный заряд позитива. Посмотрите, что они натворили на этот раз!

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Метки: Покатиться   Пушистые   Со смеху   Хвостатые   выходки   любимцы   хозяева   
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3  комментария
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−14
Александра Час назад
Реально классная подборка!
Черно-белая котейка, прям как мой кот, тоже вечно спит в такой позе. Видимо, следит за бубенцами, за которыми уже один раз не уследил))))))))))
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1k
Oort 19 минут назад
ВСЕ собаки на свете, мои.
Они первые кто начал жить с человеком. На десятки тысяч лет раньше чем овцы-козы или куры, остальные ещё позже.
Собак нельзя обижать, эмоционально они такие же как и люди.
Любых животных обижать могут, только неполноценные человеки, которые в нашей социальной среде, чувствуют себе ничтожными и оттого самоутверждаются за счёт злобы на зависимых.
Не ненавижу, слишком мелкие твари. Презираю чмырей.
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5k
Olga Raudis Полчаса назад
Вот как можно так спать?
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