17 раз, когда хвостатые заставили хозяев покатиться со смеху

Вы замечали, что чем чуднее ведут себя наши питомцы, тем мы больше к ним привязываемся? Возможно, мы не всегда их понимаем, но именно это делает наши отношения с нашими пушистыми любимцами еще более особенными. Своими забавными выходками, они прогоняют скуку и плохое настроение из нашего дома, и дарят нам огромный заряд позитива. Посмотрите, что они натворили на этот раз!

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Он обожает висеть вниз головой 0 Источник:

Да, продолжай

Наша кошка веселит всю округу

До слёз...

Между фотографиями разница 7 лет, ничего не изменилось 0 Источник:

Мы надеемся, ей удобно 0 Источник:

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Вот так он прячется от пылесоса 0 Источник:

Ему так понравился кофе, что он всю дорогу ехал с пустым стаканом 0 Источник:

У него есть подстилка 0 Источник:

Очень "страшно" и смешно 0 Источник:

Ну не прелесть ли?

Она сломала свою корзинку, и очень обижена 0 Источник:

Было вкусно 0 Источник:

Мы не разрешили трогать рыбку

Он сидит и кричит под ёлкой, мы шутим, что он зовёт Деда Мороза 0 Источник: