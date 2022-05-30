"Он еще вас переживет!": россияне ответили британским СМИ, "похоронившим" Путина

В нездоровье российского президента пытается убедить читателей и The Mirror: "Широко распространено мнение, что Путин принимает стероиды или лечится от рака, из-за чего его лицо выглядит опухшим".

Тема "смерти" или плохого здоровья лидера РФ муссируется и другими британскими таблоидами. Впрочем, нечто похожее уже несколько лет наблюдается и в отношении другого лидера мировой державы: западный мир вот уже четыре (если не больше) года кряду хоронит Ким Чен Ына, председателя ЦК Трудовой партии Кореи, а он жив, полон сил и не обращает внимания на сплетни.

Россияне к потугам западной прессы в отношении ВВП отнеслись с изрядной долей скепсиса, решив, что их материалы больше похожи на сборники конспирологических теорий, нежели чем на солидные статьи в солидных изданиях.