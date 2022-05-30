"Он еще вас переживет!": россияне ответили британским СМИ, "похоронившим" Путина

В последнее время западная пресса наперегонки вещает о плохом состоянии российского президента. Дескать, он уже либо умер, либо находится при смерти, а по ТВ всем показывают двойника. С такими статьями были замечены сразу несколько британских газет.
Издание Daily Star 29 мая выпустило материал, в котором ссылалось якобы на данные разведывательной службы MI6. По мнению авторов статьи, лидер РФ тяжело болен, и если с ним что-нибудь случится, это событие будут скрывать. "Его смерть будет храниться в секрете в течение нескольких недель, если не месяцев", — сообщает Daily Star. При этом, британские журналисты уверены, что уже сейчас на мероприятиях и по ТВ россиянам демонстрируют двойника президента. "Считается, что Путин использовал двойников в прошлом, когда ему было плохо, и Кремль может делать это сейчас", - предполагают западные СМИ
В нездоровье российского президента пытается убедить читателей и The Mirror: "Широко распространено мнение, что Путин принимает стероиды или лечится от рака, из-за чего его лицо выглядит опухшим".
Тема "смерти" или плохого здоровья лидера РФ муссируется и другими британскими таблоидами. Впрочем, нечто похожее уже несколько лет наблюдается и в отношении другого лидера мировой державы: западный мир вот уже четыре (если не больше) года кряду хоронит Ким Чен Ына, председателя ЦК Трудовой партии Кореи, а он жив, полон сил и не обращает внимания на сплетни.
Россияне к потугам западной прессы в отношении ВВП отнеслись с изрядной долей скепсиса, решив, что их материалы больше похожи на сборники конспирологических теорий, нежели чем на солидные статьи в солидных изданиях.
Интересно: британские журналисты - это не родственники британских учёных? Крайне похожий подход к делу. Как считаете, друзья?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ибо смыслов нет ожидать смерти Президента,потому как на его место придет такой же, если не жестче.
А так ждут,да.
А вдруг придет новый Медведев-либерал? А вдруг придет Горбачево-Ельцин?
И все станет как было.
И ведь почва для таких ожиданий есть, ведь было уже,было.
И пропитанность западом нашей элиты никуда не делась.
Согласитесь,куда легче быть сырьевым поставщиком в обмен на беззаботную жизнь содержанки, чем что-то там делать самому?