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"Он еще вас переживет!": россияне ответили британским СМИ, "похоронившим" Путина

"Он еще вас переживет!": россияне ответили британским СМИ, "похоронившим" Путина

Автор:
30 мая 2022 08:47
Сообщество : Политика
Метки: Конспирология   Путин   ТЕОРИИ ЗАГОВОРОВ   британские СМИ   журналисты   политика   реакция соцсетей   статьи   таблоиды   фейки   
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В последнее время западная пресса наперегонки вещает о плохом состоянии российского президента. Дескать, он уже либо умер, либо находится при смерти, а по ТВ всем показывают двойника. С такими статьями были замечены сразу несколько британских газет.

Издание Daily Star 29 мая выпустило материал, в котором ссылалось якобы на данные разведывательной службы MI6. По мнению авторов статьи, лидер РФ тяжело болен, и если с ним что-нибудь случится, это событие будут скрывать. "Его смерть будет храниться в секрете в течение нескольких недель, если не месяцев", — сообщает Daily Star. При этом, британские журналисты уверены, что уже сейчас на мероприятиях и по ТВ россиянам демонстрируют двойника президента. "Считается, что Путин использовал двойников в прошлом, когда ему было плохо, и Кремль может делать это сейчас", - предполагают западные СМИ


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В нездоровье российского президента пытается убедить читателей и The Mirror: "Широко распространено мнение, что Путин принимает стероиды или лечится от рака, из-за чего его лицо выглядит опухшим".


Тема "смерти" или плохого здоровья лидера РФ муссируется и другими британскими таблоидами. Впрочем, нечто похожее уже несколько лет наблюдается и в отношении другого лидера мировой державы: западный мир вот уже четыре (если не больше) года кряду хоронит Ким Чен Ына, председателя ЦК Трудовой партии Кореи, а он жив, полон сил и не обращает внимания на сплетни.


Россияне к потугам западной прессы в отношении ВВП отнеслись с изрядной долей скепсиса, решив, что их материалы больше похожи на сборники конспирологических теорий, нежели чем на солидные статьи в солидных изданиях.



Интересно: британские журналисты - это не родственники британских учёных? Крайне похожий подход к делу. Как считаете, друзья?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Конспирология   Путин   ТЕОРИИ ЗАГОВОРОВ   британские СМИ   журналисты   политика   реакция соцсетей   статьи   таблоиды   фейки   
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15  комментариев
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aybolid Час назад
Очень скучаю по "Лебединному озеру"...
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7k
Trenzel2003 3 минуты назад
Сами придумают. Сами напишут. Сами испугаются.
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1k
Sergius SPb 8 минут назад
Если бы в России была регулярная смена власти без смены векторов внешней и внутренней политики, то и не было бы всяких заграничных ожиданий "когда умрет верховный".
Ибо смыслов нет ожидать смерти Президента,потому как на его место придет такой же, если не жестче.
А так ждут,да.
А вдруг придет новый Медведев-либерал? А вдруг придет Горбачево-Ельцин?
И все станет как было.
И ведь почва для таких ожиданий есть, ведь было уже,было.
И пропитанность западом нашей элиты никуда не делась.
Согласитесь,куда легче быть сырьевым поставщиком в обмен на беззаботную жизнь содержанки, чем что-то там делать самому?
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23k
pssst 9 минут назад
А вообще на днях на фоксе было интервью с Помпео. Где посвежевший Майк ясно дал понять - русские нас поимели, хватит тешить себя иллюзиями.
Ссылка youtu.be
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23k
pssst 21 минуту назад
Они самого ужасного не хотят понять - если Путин уже все, то кто-то еще более страшный их тогда прогнул газ за рубли покупать. Ибо Путин раньше газ продавал по-дружески.
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1k
GROMOZEKA 39 минут назад
Зае.б.етесь дожидаться, «дорогие зарубежные партнеры»
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10k
Касьян Пуздой 59 минут назад
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5k
Алексей Час назад
И двойник тоже умер! Он отравился грибами в тайге во время отдыха с Шойгу! А тройник заблудился в лабиринтах подземного бункера и тоже умер! И остальные! А на троне восседает уже семерник!
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1k
Tabas_co Час назад
Пускают в ход запрещенные приемы - значит, Россия идёт в правильном направлении. Верная примета.
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2k
Radugananebe Час назад
Дебилы.
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