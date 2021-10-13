Отправили в ссылку: Поклонская поедет послом на остров

Владимир Путин своим указом назначил бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую послом России на остров Кабо-Верде. Это островное государство в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья Африки.
Об этом Наталья рассказала в своём Instagram.
"Для меня это назначение является большой честью и ответственностью перед страной! Обещаю выполнять свой долг достойно и оправдать оказанное мне высокое доверие!", - написала Поклонская.
В комментариях к записи подписчики тут же стали писать о ссылке, и о том, что Путин отослал бывшего депутата Госдумы подальше от себя.
В ответ на эти комментарии Поклонская ответила в разговоре с изданием «Подъём»:
«Это разве язвительные комментарии? Это какой-то детский лепет. Всё что угодно можно говорить, но для меня это большая радость и большая честь. Два года я училась в дипломатической академии специально для того, чтобы работать по дипломатической линии. Это моё стремление. И я очень благодарна нашему президенту за то, что он оказал такое большое, высокое доверие».
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Примерно в 3-х тыс.км на юго-восток от КВ находится https://ru.wikipedia.org/wiki/Остров_Вознесенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Остров_Вознесения - спутниковая навигация и перевалочные базы НАТО в южной Атлантике.
9 аэропортов на островах, в т.ч. 2 международных.
Не работа а мечта
А так вообще да, Царь хороший, бояре плохие...
Да только петровское время нам сейчас уже не подходит. Скорее правление Ивана Грозного уже... Тут уже более похоже: Во всем виноваты опричники. А Царь хороший, хотя опять, Путин не Иоанн 3, Поклонская, а не Морозова, а Кабо-Верде, это не Псков.
Или опять еще: Путин, это не Николай I, а Поклонская, это далеко не княгиня Трубецкая, а Кабо-Верде это не Иркутск...
Блин, остановите меня! Я хочу кушоц!