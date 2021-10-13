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Отправили в ссылку: Поклонская поедет послом на остров

Отправили в ссылку: Поклонская поедет послом на остров (3 фото)

Автор:
13 октября 2021 16:43
Сообщество : Истории
Метки: Кабо-Верде   Поклонская   интересное   политика   посол   ссылка   фото   
1951
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Владимир Путин своим указом назначил бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую послом России на остров Кабо-Верде. Это островное государство в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья Африки.

Об этом Наталья рассказала в своём Instagram.

"Для меня это назначение является большой честью и ответственностью перед страной! Обещаю выполнять свой долг достойно и оправдать оказанное мне высокое доверие!", - написала Поклонская.

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В комментариях к записи подписчики тут же стали писать о ссылке, и о том, что Путин отослал бывшего депутата Госдумы подальше от себя.

В ответ на эти комментарии Поклонская ответила в разговоре с изданием «Подъём»:

«Это разве язвительные комментарии? Это какой-то детский лепет. Всё что угодно можно говорить, но для меня это большая радость и большая честь. Два года я училась в дипломатической академии специально для того, чтобы работать по дипломатической линии. Это моё стремление. И я очень благодарна нашему президенту за то, что он оказал такое большое, высокое доверие».


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Метки: Кабо-Верде   Поклонская   интересное   политика   посол   ссылка   фото   
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35  комментариев
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10k
Majul Час назад
Угу, прям уж и ссылка. Кабо-Верде по сути один большой курорт.
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103
Anatoliy 16 минут назад
Климат приближенный к Крымскому...
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1k
閃光 Полчаса назад
На минутку...
Примерно в 3-х тыс.км на юго-восток от КВ находится https://ru.wikipedia.org/wiki/Остров_Вознесенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Остров_Вознесения - спутниковая навигация и перевалочные базы НАТО в южной Атлантике.
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5k
leugene Полчаса назад
Острова зелёного мыса. Красивое
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9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Полчаса назад
Всё, сдулась прокурорша...
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39
@photoaQyn Полчаса назад
Великая Цезария Эвора как раз было с этого самого острова и Только благодаря её гонорарам там построили школы, то есть дыра совсем дырявая. когда-то то имела стратегическое значение, потому что что корабли которые плавали на угле именно там углём и заправляюсь. А после того как корабли перешли на жидкое топливо потребность в Капа Верде исчезло и остров захерел. жалко Полонскую
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19k
Юрий Полчаса назад

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211k
Барон Мюнхгаузен. Полчаса назад
С глаз долой, из ...
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20k
hebpat Полчаса назад
Повезло девушке, - на полном гос обеспечении, + хорошая зарплата, + необременительные обязанности (она там начальник над всеми нашими), + круглый год + 25 температура воздуха, + тёплый океан круглый год, + сплошной курорт, + потрясающие фрукты и большое разнообразие морепродуктов и ещё много-много плюсов и вообще пока не вижу минусов
Не работа а мечта
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89k
сапер Водичка Полчаса назад
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1k
Tάρβοs 38 минут назад
Николашку с собой возьмёт?
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21k
Андрей Иванов 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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11k
G@M 39 минут назад
Согласен в ссылку. Можно и без Натали...
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4k
Fishki_surfer 41 минуту назад
Кабо-Верде НАШ!
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1k
Атомный Крот 48 минут назад
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2k
Михаил 50 минут назад
Я бы поехал.
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2k
Frank Borman 51 минуту назад
Сослали бедную девицу в далекую ссылку - авось забудет свою зазнобу Николашу. Африка далеко, там звери всякие странные и интересные, пальмы, змеи да скорпионы. В общем, ей будет не до Николаши.А как забудет - в Москву ее, на должность замминистра. Девица красивая, популярная - может и до президента дорастет когда нибудь. Всяко лучше, чем Димон Айфоныч.
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13k
alexis 52 минуты назад
Ссылка m.youtube.com
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319
Светлана Минаенкова 53 минуты назад
Блин!!! Почему не меня????
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11k
VM Varga 53 минуты назад
Только Путин, это не Петр I, а Поклонская не Меншиков. А Кабо-Верде, это не Березов...
А так вообще да, Царь хороший, бояре плохие...
Да только петровское время нам сейчас уже не подходит. Скорее правление Ивана Грозного уже... Тут уже более похоже: Во всем виноваты опричники. А Царь хороший, хотя опять, Путин не Иоанн 3, Поклонская, а не Морозова, а Кабо-Верде, это не Псков.
Или опять еще: Путин, это не Николай I, а Поклонская, это далеко не княгиня Трубецкая, а Кабо-Верде это не Иркутск...
Блин, остановите меня! Я хочу кушоц!
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787
poбт 53 минуты назад
новость от 27 августа
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