Отправили в ссылку: Поклонская поедет послом на остров

В ответ на эти комментарии Поклонская ответила в разговоре с изданием «Подъём»:

«Это разве язвительные комментарии? Это какой-то детский лепет. Всё что угодно можно говорить, но для меня это большая радость и большая честь. Два года я училась в дипломатической академии специально для того, чтобы работать по дипломатической линии. Это моё стремление. И я очень благодарна нашему президенту за то, что он оказал такое большое, высокое доверие».