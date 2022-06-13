Заплати за красивую упаковку: неудачные покупки, принесшие разочарование

Каждый раз при покупке какого-либо товары, мы имеем определённые ожидания насчёт того, что получим в итоге. Правда, порой наши деньги улетают за рекламу или красивую упаковке, при вскрытии которой не получаем ничего, кроме сплошного разочарования.