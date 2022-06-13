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Заплати за красивую упаковку: неудачные покупки, принесшие разочарование

Заплати за красивую упаковку: неудачные покупки, принесшие разочарование

Автор:
13 июня 2022 11:14
Сообщество : Юмор
Метки: Ожидание и реальноть   Разочарование   обман   покупки   разочаровывающие покупки   упаковка и товар   
2506
14

Каждый раз при покупке какого-либо товары, мы имеем определённые ожидания насчёт того, что получим в итоге. Правда, порой наши деньги улетают за рекламу или красивую упаковке, при вскрытии которой не получаем ничего, кроме сплошного разочарования.

Именно о таких покупках, подпортивших настроение, и пойдёт речь.

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Источник:

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Метки: Ожидание и реальноть   Разочарование   обман   покупки   разочаровывающие покупки   упаковка и товар   
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2  комментария
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7k
Trenzel2003 Час назад
Это бизнес! Ничего личного.
Там где бизнес, там забывают про совесть.
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!ГЕНнадий 55 минут назад
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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