Заплати за красивую упаковку: неудачные покупки, принесшие разочарование

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Каждый раз при покупке какого-либо товары, мы имеем определённые ожидания насчёт того, что получим в итоге. Правда, порой наши деньги улетают за рекламу или красивую упаковке, при вскрытии которой не получаем ничего, кроме сплошного разочарования.
Именно о таких покупках, подпортивших настроение, и пойдёт речь.
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К этим развивающим карточкам для детей явно есть вопросики, ведь на них изображены "Дятел, голубь и павлин".
Источник:
АНТИФИШКИ
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