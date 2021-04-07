19 примеров того, как производители нагло врут покупателям

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Этот пост из серии "Ожидание и реальность", когда надежды покупателей не оправдались. Перед вами примеры того, как нагло врут компании, желая сэкономить на производстве товаров. То, что на рисунке, то и в упаковке - не про эти продукты и вещи!
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А вас часто удается обмануть красивой упаковкой или вы покупаете только проверенные товары?
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Метки: в магазине обман производителей ожидание и реальность покупки производители врут упаковка и товар фото
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Не рассчитывал на две кружки, а на одну кружку с рисунком, проявляющемся при нагреве.
С одеждой - это явный АлиЭкспресс. Покупаешь за какие то 20$ дорогущую шмотку по фотке - будешь иметь предсказуемый результат. Заодно при таких фэйлах ВСЕГДА возвращаются деньги покупателю в полном объеме при открытии им диспута, т.к. даже на АлиЭкспресс это считается мошенничеством с введением покупателя в заблуждение совершенно иной картинкой. И такие магазы и нерадивых продавцов там стараются быстро прикрывать, т.к. это портит имидж АлиЭкспресс. Знаю про это не по наслышке.
А что картинка не соответствует содержимому давно уже не секрет ни для кого.