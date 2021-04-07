19 примеров того, как производители нагло врут покупателям

Этот пост из серии "Ожидание и реальность", когда надежды покупателей не оправдались. Перед вами примеры того, как нагло врут компании, желая сэкономить на производстве товаров. То, что на рисунке, то и в упаковке - не про эти продукты и вещи!

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1. Кажется, макарон на ужин не будет 0 Источник:

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2. Рисунок-то только на упаковке 0 Источник:

3. Зачем же вы так 0 Источник:

4. Им не стыдно обманывать даже детей 0 Источник:

5. Заказы через интернет-магазины вообще огорчают: ни размера нормального, ни дырок 0 Источник:

6. Словно 2 разных вещи 0 Источник:

7. А кусочки шоколада добавьте сами 0 Источник:

8. Реклама фастфуда отличается от еды в реальности 0 Источник:

9. Они пытались соответствовать картинке, но не вышло 0 Источник:

10. Обманная упаковка 0 Источник:

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12. Настолько мини? Неожиданно! 0 Источник:

13. Стоит ли давать им второй шанс? 0 Источник:

14. Обман с количеством начинки самый жестокий 0 Источник:

15. Ну почти 0 Источник:

16. Вы серьезно? 0 Источник:

17. Когда рассчитывал на две кружки 0 Источник:

18. Хотя бы это вкусно 0 Источник:

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