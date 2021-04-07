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19 примеров того, как производители нагло врут покупателям

19 примеров того, как производители нагло врут покупателям (20 фото)

Автор:
07 апреля 2021 09:41
Метки: в магазине   обман производителей   ожидание и реальность   покупки   производители врут   упаковка и товар   фото   
1417
20
Этот пост из серии "Ожидание и реальность", когда надежды покупателей не оправдались. Перед вами примеры того, как нагло врут компании, желая сэкономить на производстве товаров. То, что на рисунке, то и в упаковке - не про эти продукты и вещи!
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Метки: в магазине   обман производителей   ожидание и реальность   покупки   производители врут   упаковка и товар   фото   
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6  комментариев
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8k
Владимир Час назад
>> 17. Когда рассчитывал на две кружки
Не рассчитывал на две кружки, а на одну кружку с рисунком, проявляющемся при нагреве.
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1k
Unknown 54 секунды назад
В любом производстве есть свой процент брака. То что мы видим тут насчет еды, это зачастую и есть тот непроконтролируемый малый % брака. Да, согласна, обидно, но это не является нормой, а скорее исключение и при любой жалобе клиента, фирма производитель или магаз где он купил это обычно ему вообще без проблем заменяет товар. Если б они такое творили постоянно и умышленно - давно бы разорились из за плохой репутации и т.д. Уверена, что большинство людей с фоток получили замену товара или полный возврат денег

С одеждой - это явный АлиЭкспресс. Покупаешь за какие то 20$ дорогущую шмотку по фотке - будешь иметь предсказуемый результат. Заодно при таких фэйлах ВСЕГДА возвращаются деньги покупателю в полном объеме при открытии им диспута, т.к. даже на АлиЭкспресс это считается мошенничеством с введением покупателя в заблуждение совершенно иной картинкой. И такие магазы и нерадивых продавцов там стараются быстро прикрывать, т.к. это портит имидж АлиЭкспресс. Знаю про это не по наслышке.
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1k
Kariya 9 минут назад
Наибалово это когда цена не соответствует продукту - ой, мы ценник еще не поменяли; вы взяли продукт, ценник от которого находится в двух метрах от него на соседней полке, а тот который под ним не от него; этот ценник на этот продукт меньшего размера вы что не видите тут с лупой это заметить же легко можно; эта скидка работает только есть у вас карта, а так скидка не работает, ну и что что не уточняется, сами должны понимать разницу между скидкой и скидкой!
А что картинка не соответствует содержимому давно уже не секрет ни для кого.
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12k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Как говорила Раневская, "даже под самым красивым, павлиньим, хвостом скрывается обыкновенная куриная жопа".
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58k
Опиум для народа Час назад
Я с людей удивляюсь. Их объ"бывают и объ"бывают, а они всё еще на что-то надеются. Для этого и существуют всякие маркетологи и тому подобные аферисты в законе- чтобы объ"бать покупателя,втюхать им товар и чтобы за это ничего не было.)
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1k
Unknown Опиум для народа 23 секунды назад
При чем тут маркетологи и т.д. с покупкой еды в магазе?!
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