В Якутии водители спасли непутёвого медведя

В Нерюнгринском районе водители заметили на обочине дороги молодого медведя, который застрял головой в старом баке. Самостоятельно косолапый избавиться от железного плена не мог.
Больше 20 минут неравнодушные якутяне пытались снять с головы чересчур любопытного зверя бак. Медведь же долго не мог понять, что происходит и всячески мешал своим спасателям. Но совместными усилиями водителям удалось спасти животное от неминуемой голодной смерти.
Мужики ждать слова благодарности от косолапого не стали, предпочли быстрее разбежаться в разные стороны.
Вот такой вот большой и пушистый плюс в карму.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире