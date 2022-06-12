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В Якутии водители спасли непутёвого медведя

В Якутии водители спасли непутёвого медведя

Автор:
12 июня 2022 18:08
Сообщество : Животные
Метки: БАК   видео   доброе дело   животные   медведь   якутия   
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В Нерюнгринском районе водители заметили на обочине дороги молодого медведя, который застрял головой в старом баке. Самостоятельно косолапый избавиться от железного плена не мог.

Больше 20 минут неравнодушные якутяне пытались снять с головы чересчур любопытного зверя бак. Медведь же долго не мог понять, что происходит и всячески мешал своим спасателям. Но совместными усилиями водителям удалось спасти животное от неминуемой голодной смерти.


Мужики ждать слова благодарности от косолапого не стали, предпочли быстрее разбежаться в разные стороны.

Вот такой вот большой и пушистый плюс в карму.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: БАК   видео   доброе дело   животные   медведь   якутия   
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mafar 9 минут назад
"А теперь разбегаемся!" :)
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Андрей Ма-С 8 минут назад
Все Миха... А теперь разбегаемся!!!!))))
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