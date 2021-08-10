"Пришлось стрелять прямо в рыло": сахалинец отбился от медведя, пытавшегося вытащить его из авто

"Вот такая с виду красота, утро, я проснулся. Теперь посмотрите, если будет видно, что было ночью. Вот это первый укус. Тут видно прыжок на крышу. С другой стороны ещё один прыжок. Со стороны пассажира спереди полностью выбито окно. Ветровик сгрыз. Меня за ногу пытался вытащить. Пришлось стрелять ночью в разбитое окно, прямо в рыло. Медведь не просто большой — он громадный", — рассказывает сахалинец. Следы, которые оставил мишка на песке, подтверждают, что зверюга был действительно большим.