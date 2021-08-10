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"Пришлось стрелять прямо в рыло": сахалинец отбился от медведя, пытавшегося вытащить его из авто

"Пришлось стрелять прямо в рыло": сахалинец отбился от медведя, пытавшегося вытащить его из авто (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 09:39
Сообщество : Истории из жизни
Метки: видео   животные   медведь   нападение   опасно   рыбалка   сахалин   хищник   
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Сон на природе в местах обитания крупного зверя может обернуться трагедией. Житель Сахалина едва спасся, когда на него напал медведь.

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Метки: видео   животные   медведь   нападение   опасно   рыбалка   сахалин   хищник   
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13  комментариев
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5k
Борис Карабанов Час назад
Медведь:
- "Иди, там на берегу кто-то большую банку консервов потерял", говорили они. Ни хрена себе, пожрал консервов!
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511
Миша Минуту назад
Иногда ты ешь медведя, иногда медведь ест тебя.

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4k
Дарвин и аморальная премия 2 минуты назад
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336
Сигизмунд Лазаревич 16 минут назад
а вот про рыло обидно было...
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35k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Теперь медведя надо найти и убить, раненый он представляет огромную угрозу. Странно что пострадавший сам не обратился в местные органы управления, чтоб те незамедлительно отправились по горячим следам за косолапым.
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28k
Fat Lynx 48 минут назад
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880
Василий Час назад
консервы отстреливаются)
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11k
Великий Кормчий Час назад
Что ни новость, то со стрельбой.
Не прйму, у нас чего, огнестрел с собой таскать разрешили?
Зы
Насколько нужно быть бухим, что бы сидеть в авто и ждать когда потапыч несколько раз прыгнет на авто и разобъет стекло.....
Верх идиотизма
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