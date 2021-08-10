"Пришлось стрелять прямо в рыло": сахалинец отбился от медведя, пытавшегося вытащить его из авто

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Сон на природе в местах обитания крупного зверя может обернуться трагедией. Житель Сахалина едва спасся, когда на него напал медведь.
В нынешнем году случаи нападения медведей на человека стали регулярными. Зачастую при столкновении со зверем шансов у людей практически не остается, но на этот раз трагедии удалось избежать.
Выбитое медведем окно авто
Житель Сахалина опубликовал в одном из пабликов о рыбалке ролик, в котором рассказал о своем опасном приключении. Мужчина уснул во внедорожнике на берегу моря. Проснулся, когда машину атаковал бурый медведь. Со слов хозяина авто, зверь даже забрался на крышу внедорожника.
Следы зверя на песке
"Вот такая с виду красота, утро, я проснулся. Теперь посмотрите, если будет видно, что было ночью. Вот это первый укус. Тут видно прыжок на крышу. С другой стороны ещё один прыжок. Со стороны пассажира спереди полностью выбито окно. Ветровик сгрыз. Меня за ногу пытался вытащить. Пришлось стрелять ночью в разбитое окно, прямо в рыло. Медведь не просто большой — он громадный", — рассказывает сахалинец. Следы, которые оставил мишка на песке, подтверждают, что зверюга был действительно большим.
Раненый медведь убежал, и теперь сахалинцы опасаются, что тот снова начнет нападать на людей и даже выйдет к населенным пунктам. Точное местоположение инцидента пострадавший не указал. Местные жители предполагают, что все это могло произойти в бухте Тихой или же в районе "Остромысовки" в Долинском районе. В настоящее время лесничие Корсаковского района на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова рядом с мысом Спокойный проводят обследование территории на предмет обнаружение подранка. Заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев рассказал, что его ведомство направило запрос о владельце автомобиля в полицию для выяснения всех обстоятельств дела.
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Не прйму, у нас чего, огнестрел с собой таскать разрешили?
Зы
Насколько нужно быть бухим, что бы сидеть в авто и ждать когда потапыч несколько раз прыгнет на авто и разобъет стекло.....
Верх идиотизма
во-вторых, у нас разве запрещено выехать с ружьем на охоту с ночевкой?