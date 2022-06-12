Монополией Google и Apple заинтересовались надзорные органы Великобритании

Это доминирующее положение на рынке мобильных браузеров Apple Inc (AAPL.O) и Google ужасно огорчило антимонопольную службу и в прошлую пятницу британцы окончательно решили, что так дело не пойдёт.

В CMA заявили, что у двух технологических гигантов была «эффективная дуополия» в мобильных экосистемах, которая дала им возможность держать мёртвой хваткой операционные системы, магазины приложений и веб-браузеры на мобильных устройствах.

Исполнительный директор CMA Андреа Косчелли также отметила, что фирмы исключали конкурентов, сдерживая британский технологический сектор и ограничивая выбор пользователей.