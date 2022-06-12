Монополией Google и Apple заинтересовались надзорные органы Великобритании

Британский орган по надзору за конкуренцией (CMA) внезапно открыл для себя нечто новое. Оказывается, 97% всего мобильного просмотра веб-страниц в прошлом году осуществлялось с помощью браузерного движка Apple или Google.
Это доминирующее положение на рынке мобильных браузеров Apple Inc (AAPL.O) и Google ужасно огорчило антимонопольную службу и в прошлую пятницу британцы окончательно решили, что так дело не пойдёт.
В CMA заявили, что у двух технологических гигантов была «эффективная дуополия» в мобильных экосистемах, которая дала им возможность держать мёртвой хваткой операционные системы, магазины приложений и веб-браузеры на мобильных устройствах.
Исполнительный директор CMA Андреа Косчелли также отметила, что фирмы исключали конкурентов, сдерживая британский технологический сектор и ограничивая выбор пользователей.
Так что СМА ничего не остаётся, как расследовать доминирующее положение на рынке мобильных браузеров и принять принудительные меры против гигантов. Результаты этого расследования будут известны уже 22 июля.
В Apple уже ответили антимонопольной службе, что не считают их обвинение объективным и вообще они «создали безопасный и надёжный продукт, который любят пользователи, и прекрасную возможность для бизнеса и для разработчиков».
Представители компании Google заявили, что смартфоны, использующие их операционную систему Android, предлагают людям и компаниям больше выбора, чем любая другая мобильная платформа, а магазин приложений Google Play стал стартовой площадкой для миллионов приложений.
Впрочем, это не помешало им тут же нажаловаться на Apple и обвинить их в намеренном лишении пользователей мобильных телефонов всех преимуществ облачных игровых сервисов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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