FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3239 постов • 1083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Аналитики подсчитали, сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13

Аналитики подсчитали, сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 (7 фото)

Автор:
23 сентября 2021 15:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Apple   iPhone   Россия   зарплата   индекс   рейтинг   
1889
7

Среднестатистическому россиянину придется трудиться 42 дня, откладывая все деньги на заветный гаджет. Но есть и хорошие новости! В прошлом году для покупки аппарата потребовалось бы 47 дней.

14 сентября компания Apple провела свое традиционное осеннее шоу - презентовала новую линейку гаджетов и назвала их стоимость. Как всегда это событие вызвало ажиотаж во всех мировых СМИ.



×

И несмотря на едкую иронию многих пользователей Сети по поводу однотипного дизайна и откровенного обмана о сильно возросшей производительности аппаратов, члены многомиллионной "секты" почитателей айфонов уже готовят почки и другие интересные органы, чтобы расплатиться за долгожданный гаджет.


Несколько аналитических контор (Picоdi.cоm и Money SuperMarket) подошли к этому вопросу серьезно и подсчитали так называемый "индекс айфона" - количество дней, которые потребуются жителям разных стран, чтобы заработать на новинку. В расчет брались данные о средних зарплатах.

Стоимость iPhone 13 в базовой комплектации (128 CB) в России составляет 99 990 рублей. Согласно последним данным Росстата средняя зарплата в РФ - 57 275 рублей (49 829, 25 рублей на руки). Таким образом, проведя нехитрые расчеты, исследователи Picоdi пришли к выводу, что среднестатистический россиянин должен проработать 42,1 дня, чтобы купить заветный гаджет (траты на еду, как понимаете, не рассматривались - вся зарплата на "айфон"). Россия заняла в этом рейтинге 8 строчку снизу. При этом отмечается, что по сравнению с прошлогодним индексом результат России улучшился на 5,4 дня.


Хуже всего дела обстоят у турков - 92,5, филиппинцев - 90,2 и бразильцев - 79,2 дня.


А лидеры рейтинга живут в Швейцарии. Чтобы заработать на новый iPhone гражданам этой страны понадобится всего 4,4 дня. На втором месте расположились американцы - 5,9 дня. Тройку лидеров замыкают Австралия и Люксембург - 6,4 дня.

Данные компании Money SuperMarket немного отличаются от результатов Picodi, поскольку аналитики в своих расчетах учитывали налогообложение и минимальный размер оплаты труда. В Бразилии, с учетом налогов, новый iPhone 13 стоит дороже всего - $1449. Но и в этом рейтинге страна находится на третьем месте снизу (86 дней). А вот Россия поднялась в антирейтинге с восьмого на пятое место - 53 дня. Но в целом оба индекса очень похожи - в тройке лидеров остаются Швейцария, Люксембург и США.


Индекс iPhone - ежегодный рейтинг соотношения стоимости гаджета к средней зарплате. Уже на протяжении нескольких лет его составляют самые разные аналитические компании.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Apple   iPhone   Россия   зарплата   индекс   рейтинг   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
dima423 2 часа назад
то есть типа в сша средняя ЗП 400К руб?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−122
Инженер 7 минут назад
Ну почему всегда, когда выходит новый айфон, у нас начинается истерика, типа надо сдавать свои почки?
Это у нас, в СНГ надо давать почки, а в развитых странах достаточно работать 1-2 недели.
У этой компании своя целевая аудитория.
Не нравится цены, купи Samsunq,
Не хватает, купи XIAOMI
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Крайчек 8 минут назад
Забавно, что Украину в список не включили. Она уже не считается государством? Или в ней айфоны не продают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Nane First NameLast 14 минут назад
Мне нужно откладывать INFINITY DAYS. Это сколько бутылок самогонки мне гужно не птиь?У меня калькулятор поломался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
5010_BIRD 22 минуты назад
Так это смотря чем работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
kaboza 50 минут назад
Мне понадобится плотный ужин, и минут 5 по утру чтобы отложить на айфон 13, кстати АНАЛитики не точно подсчитали)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Vitali Yelkin Час назад
в израиле 10 дней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр 2 часа назад
Делают ажиотаж из простого телефона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
23k
SerGProS 2 часа назад
Едросы!Голос!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
“Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси “Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси Фотограф показывает российскую действительность, делая снимки на iPhone Фотограф показывает российскую действительность, делая снимки на iPhone Подросток заказал в интернете дешевый iPhone, а тот оказался столиком в виде смартфона Подросток заказал в интернете дешевый iPhone, а тот оказался столиком в виде смартфона На фабрике Apple "забыли" заплатить индийским рабочим, и те устроили "армагеддон" На фабрике Apple "забыли" заплатить индийским рабочим, и те устроили "армагеддон" Жительница Клинцов вместо IPhone купила кусок пластилина Жительница Клинцов вместо IPhone купила кусок пластилина Миньон, плита, сковорода: в интернете посмеялись над тройной камерой нового айфона 11 Pro Миньон, плита, сковорода: в интернете посмеялись над тройной камерой нового айфона 11 Pro
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

436434



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
6
85
"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
Хит советской рок-группы «Альянс» перепели на японском языке
6
89
Хит советской рок-группы «Альянс» перепели на японском языке
“Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси
“Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#подборка#люди#автомир#дтп#интересное#авто аварии#СССР#звезды#Разное
#Юмор#животные#история#прикол#картинки#знаменитости#в мире#сша#факты#неудача
#фото#ynews#автомобили#аварии#Россия#фотографии#кино#дети#шоу бизнес#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться