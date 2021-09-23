Аналитики подсчитали, сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13

И несмотря на едкую иронию многих пользователей Сети по поводу однотипного дизайна и откровенного обмана о сильно возросшей производительности аппаратов, члены многомиллионной "секты" почитателей айфонов уже готовят почки и другие интересные органы, чтобы расплатиться за долгожданный гаджет.





Несколько аналитических контор (Picоdi.cоm и Money SuperMarket) подошли к этому вопросу серьезно и подсчитали так называемый "индекс айфона" - количество дней, которые потребуются жителям разных стран, чтобы заработать на новинку. В расчет брались данные о средних зарплатах.