Аналитики подсчитали, сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13

Среднестатистическому россиянину придется трудиться 42 дня, откладывая все деньги на заветный гаджет. Но есть и хорошие новости! В прошлом году для покупки аппарата потребовалось бы 47 дней.
14 сентября компания Apple провела свое традиционное осеннее шоу - презентовала новую линейку гаджетов и назвала их стоимость. Как всегда это событие вызвало ажиотаж во всех мировых СМИ.
И несмотря на едкую иронию многих пользователей Сети по поводу однотипного дизайна и откровенного обмана о сильно возросшей производительности аппаратов, члены многомиллионной "секты" почитателей айфонов уже готовят почки и другие интересные органы, чтобы расплатиться за долгожданный гаджет.
Несколько аналитических контор (Picоdi.cоm и Money SuperMarket) подошли к этому вопросу серьезно и подсчитали так называемый "индекс айфона" - количество дней, которые потребуются жителям разных стран, чтобы заработать на новинку. В расчет брались данные о средних зарплатах.
Стоимость iPhone 13 в базовой комплектации (128 CB) в России составляет 99 990 рублей. Согласно последним данным Росстата средняя зарплата в РФ - 57 275 рублей (49 829, 25 рублей на руки). Таким образом, проведя нехитрые расчеты, исследователи Picоdi пришли к выводу, что среднестатистический россиянин должен проработать 42,1 дня, чтобы купить заветный гаджет (траты на еду, как понимаете, не рассматривались - вся зарплата на "айфон"). Россия заняла в этом рейтинге 8 строчку снизу. При этом отмечается, что по сравнению с прошлогодним индексом результат России улучшился на 5,4 дня.
Хуже всего дела обстоят у турков - 92,5, филиппинцев - 90,2 и бразильцев - 79,2 дня.
А лидеры рейтинга живут в Швейцарии. Чтобы заработать на новый iPhone гражданам этой страны понадобится всего 4,4 дня. На втором месте расположились американцы - 5,9 дня. Тройку лидеров замыкают Австралия и Люксембург - 6,4 дня.
Данные компании Money SuperMarket немного отличаются от результатов Picodi, поскольку аналитики в своих расчетах учитывали налогообложение и минимальный размер оплаты труда. В Бразилии, с учетом налогов, новый iPhone 13 стоит дороже всего - $1449. Но и в этом рейтинге страна находится на третьем месте снизу (86 дней). А вот Россия поднялась в антирейтинге с восьмого на пятое место - 53 дня. Но в целом оба индекса очень похожи - в тройке лидеров остаются Швейцария, Люксембург и США.
Индекс iPhone - ежегодный рейтинг соотношения стоимости гаджета к средней зарплате. Уже на протяжении нескольких лет его составляют самые разные аналитические компании.
ФАС запретила Apple продавать iPhone 13 в России дороже 25 тысяч рублей— ИА «Панорама» (@ia_panorama) September 14, 2021
«Компания просто использует своё доминирующее положение на рынке, явно злоупотребляя своим статусом монополиста среди поставщиков устройств на iOS», - заявил глава ведомства.https://t.co/AOjXx1EgCd
iPhone 13 - Это тот же iPhone 12 ый, но мы каждый год говорим, что Камера, Процессор и Батарея стали на 50% лучше, а вы олухи ведетесь— //Almazuulu (@sowa3000) September 14, 2021
(с) Тим Кук pic.twitter.com/khU7W3zwkn
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Понравилось24
Это у нас, в СНГ надо давать почки, а в развитых странах достаточно работать 1-2 недели.
У этой компании своя целевая аудитория.
Не нравится цены, купи Samsunq,
Не хватает, купи XIAOMI
Вы ж не беретесь называть автомобиль "просто телегой", хотя и то и другое выполняет одну основную функцию ))
Что в нём такое есть непростое, что выделяет его? Не учитывая ажиотажа поднятого поклонниками.