Google и Apple удалили приложение «Навальный», в котором был блок с «Умным голосованием»

Если верить американскому изданию The New York Times, IT-гиганты пошли на такой шаг из-за угроз сотрудникам компаний.
Сегодня утром из раздачи магазинов Google Play и App Store исчезло приложение «Навальный», в котором присутствовала функция «Умного голосования». Формальная причина удаления, которое произошло только на территории РФ, связана с тем, что организация известного оппозиционера (ФБК*) признана экстремисткой. Как объяснили в Apple, Генпрокуратура РФ считает, что приложение «Навальный» нарушает российское законодательство и позволяет вмешиваться в выборы.
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что приложение было удалено после целого ряда мероприятий, в том числе после общения с послом США в России.
«Это сделали сами компании и после целого ряда мероприятий: бесед с послом США в РФ, соответствующих предписаний прокуратуры РФ, соответствующих действий Роскомнадзора и после состоявшегося вчера заседания временной комиссии по защите госсуверенитета», - прокомментировал удаление приложения Климов.
Однако такие заметные западные СМИ как The New York Times и Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Google, сообщили, что компания решила удалить приложение только после угроз уголовного преследования конкретных сотрудников, работающих в российской отделении «Гугла».
15 сентября представители компаний Apple и Google были вызваны на комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. Поводом послужило, что компании не выполнили предписание Роскомнадзора и не удалили приложение «Навальный» из своих онлайн-магазинов.
На встрече замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров действительно пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовными делами. Однако конкретных фамилий он не называл.
«Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных», - заявил во время встречи Джабаров.
Это все похоже на кадры из фильма. Я смотрю и не могу поверить, что весь этот позорный цирк происходит наяву.— OlK (@Grazdane) September 17, 2021
Что касается российских властей, то они довольны решением западных компаний удалить вредное приложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, например, что «Умное голосование» - это откровенная провокация против честных выборов.
«Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям», - сказал представитель Кремля.
Напомним, 6 сентября Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умного голосования» и потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки.
Как заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, «Умное голосование» - проект ликвидированного «Фонда борьбы с коррупцией*», создававшийся при непосредственном участии Вашингтона.
Навальный — первый в истории человек, которого реально забанили в Гугле— Электрик-уралозавр (@ElectricBanned) September 17, 2021
Нет, формальная причина - признание организации экстремистской.https://t.co/J4207w2Pg8— Igor Gukovsky (@jstoruser) September 17, 2021
Источник:
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да они своим "Законом о выборах" - уже в него вмешались, продвинув там методику как отбирать голоса у маленьких партий и отдавать одной
Незнайка на луне - это проза жизни .
А что он предлагал?
2) Ввести визовый режим с бывшими южными республиками из которых идет основной поток наркотиков и нелегальной миграции.
3) Уменьшить (вплоть до отмены) налоги для мелкого бизнеса и ИП (0.5% бюджета) и постепенно повышать МРОТ за счет отказа от этих налогов
4) Вернуть распределение бюджетов в регионы (где собраны налоги, там и распределяются, а не из единого центра в Москве)
5) Вернуть прямые выборы мэров (несколько лет назад их стали назначать, кроме нескольких городов - в Москве выборы пока есть)
6) Удвоить бюджет здравоохранения и образования.
7) Отменить СОРМ, пакеты яровой и прочие штуки, которые нужны только для подавления оппозиции, фактически удваивают расходы на связь для людей.
Еще несколько десятков пунктов по экономике, внешней и внутренней политики, если есть желание, найти легко.
Всем же известно, что сотрудников гугла и эйпла расстрелял из зенитной пушки двойник Ким Чен Ына по просьбе двойника Путина
Просто праздник какой то.