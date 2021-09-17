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Google и Apple удалили приложение «Навальный», в котором был блок с «Умным голосованием»

Google и Apple удалили приложение «Навальный», в котором был блок с «Умным голосованием» (8 фото)

Автор:
17 сентября 2021 16:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Apple   google   Умное голосование   видео   навальный   политика   приложение   
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Если верить американскому изданию The New York Times, IT-гиганты пошли на такой шаг из-за угроз сотрудникам компаний.

Сегодня утром из раздачи магазинов Google Play и App Store исчезло приложение «Навальный», в котором присутствовала функция «Умного голосования». Формальная причина удаления, которое произошло только на территории РФ, связана с тем, что организация известного оппозиционера (ФБК*) признана экстремисткой. Как объяснили в Apple, Генпрокуратура РФ считает, что приложение «Навальный» нарушает российское законодательство и позволяет вмешиваться в выборы.

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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что приложение было удалено после целого ряда мероприятий, в том числе после общения с послом США в России.


«Это сделали сами компании и после целого ряда мероприятий: бесед с послом США в РФ, соответствующих предписаний прокуратуры РФ, соответствующих действий Роскомнадзора и после состоявшегося вчера заседания временной комиссии по защите госсуверенитета», - прокомментировал удаление приложения Климов.

Однако такие заметные западные СМИ как The New York Times и Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Google, сообщили, что компания решила удалить приложение только после угроз уголовного преследования конкретных сотрудников, работающих в российской отделении «Гугла».


15 сентября представители компаний Apple и Google были вызваны на комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. Поводом послужило, что компании не выполнили предписание Роскомнадзора и не удалили приложение «Навальный» из своих онлайн-магазинов.


На встрече замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров действительно пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовными делами. Однако конкретных фамилий он не называл.


«Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных», - заявил во время встречи Джабаров.

Что касается российских властей, то они довольны решением западных компаний удалить вредное приложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, например, что «Умное голосование» - это откровенная провокация против честных выборов.


«Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 6 сентября Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умного голосования» и потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки.


Как заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, «Умное голосование» - проект ликвидированного «Фонда борьбы с коррупцией*», создававшийся при непосредственном участии Вашингтона.

* ФБК признан Мосгорсудом экстремистской организацией

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Метки: Apple   google   Умное голосование   видео   навальный   политика   приложение   
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3k
Андрей 2 часа назад
Едросне это все-равно не поможет.
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2k
ДК Полчаса назад
Может, я что-то не понимаю, но неужели ЕР сегодня боится КПРФ, СР, ЛДПР и Яблока? Вроде УГ - это призыв голосовать именно за эти якобы оппозиционные партии? Даже они уже стали угрозой (после того как сторонников Навального просто не допустили до выборов)? Неужели даже эти партии с точки зрения власти - серьезная оппозиция и угроза?
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6k
hairov Полчаса назад
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2k
Timka 37 минут назад
Позор! Борьба с коррупцией - нынче ЭКСТРЕМИЗМ!!! Конечно, особняки, аппартаменты, счета... Неприятно власти, хуле..
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−5
wrm 38 минут назад
"Генпрокуратура РФ считает, что приложение «Навальный» нарушает российское законодательство и позволяет вмешиваться в выборы."
--------------
да они своим "Законом о выборах" - уже в него вмешались, продвинув там методику как отбирать голоса у маленьких партий и отдавать одной
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830
Герасим 40 минут назад
Национальная идея лживой власти на РУСИ, начиная с времён Иона Грозного, не допустить разброда, шатания, бунтов и революций! НО! История Руси, как всегда всех " великих" "освободителей" и " деятелей во благо русского народа" послала ко всем чертям и отимела их в пердимонокль выстрелом из пушки, или катанием на колу... Ну, извините, так уж повелось на Руси , что все звездаболы и " спасители России" рано, или поздно оказывались... Там, даже спустя триста лет... В лучшем случае во Франции...В образе таксистов. Вперёд, ГОСПОДА! Кстати! Если кому надо, то прям в прямом эфире расскажу, как новому главе России, совершенно безболезненно отобрать незаконно нажитое, "СПАСАТЕЛЯМИ РОССИИ" Ноу проблем!
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3k
Иван 43 минуты назад
Сразу видно как не боятся Навального.
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1k
Алксандр Шевченко 52 минуты назад
Это какой-то позор. Используется админ ресурс по полной что бы хоть как то поднять импотентный рейтинг и это не является нарушение закона. Представители власти берут микро отпуска по часу для агитации и этотне нарушение. Отстраняются оппозиционные депутаты по надуманным предлогам и это норма. А тут хоть какая тотпограмка чтобы отобразить реальную действительность и такая паника.

Незнайка на луне - это проза жизни .
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1k
Павел Астахов 58 минут назад
Прекрасная новость: даже хозяева отказались от своего "проекта"
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1k
Павел Астахов 59 минут назад
Даже хозяева отказались от своего хомяка...
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886
Андрей Ы. Час назад
От Берлинского пациента уже и хозяева отвернулись?
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565
MerryGoRound Час назад
Вот и всё! Движемся прямиком к Белорусскому режиму и Северной Корее. Поздравляю, господа. Теперь в России официально нет НАСТОЯЩЕЙ ОППОЗИЦИИ!
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8k
antonium Час назад
И что? Все кто хотели у же установили и все посмотрели. Кроме того посмотреть можно и в других местах. То что они удалили его ничего не дает.
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10k
Сергей Час назад
Про заложников вообще огонь! Революционеры градус больных фантазий задрали на доселе недостижимую высоту.
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16k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Ну вот. А хомячье усиралось что мол гугл вертел хотелки правительства РФ на своем причинном месте. Ну данные с гуглопочты и гуглодиска всяко уже сливает по запросу органов, хехе
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227
Сигизмунд Лазаревич Час назад
В очередной раз обосрались рЭволюционерЫ ))
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20k
Ватаку Накомоде Час назад
Ниче не понял, кроме того что слово Навальный вызывает у них бурное бурление. И хрен бы с ними всеми.
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32k
Netyn 2 часа назад
Зачем вы врете о угрозах?
Всем же известно, что сотрудников гугла и эйпла расстрелял из зенитной пушки двойник Ким Чен Ына по просьбе двойника Путина
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821
Сергей Сергеев 2 часа назад
И сам Навальный недоступен и находится вне зоны действия сети.
Просто праздник какой то.
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