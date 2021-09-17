Google и Apple удалили приложение «Навальный», в котором был блок с «Умным голосованием»

Однако такие заметные западные СМИ как The New York Times и Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Google, сообщили, что компания решила удалить приложение только после угроз уголовного преследования конкретных сотрудников, работающих в российской отделении «Гугла».

15 сентября представители компаний Apple и Google были вызваны на комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. Поводом послужило, что компании не выполнили предписание Роскомнадзора и не удалили приложение «Навальный» из своих онлайн-магазинов.

На встрече замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров действительно пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовными делами. Однако конкретных фамилий он не называл.

«Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных», - заявил во время встречи Джабаров.