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10+ людей, которые сделали покупки в интернете и сильно об этом пожалели

10+ людей, которые сделали покупки в интернете и сильно об этом пожалели

Автор:
12 июня 2022 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   ожидание и реальность   покупка   фото   
622
19

Товары, которые видите на картинке в интернете, не всегда доставляются в том же виде. Часто покупатели онлайн-магазинов вместо своих заказов получают нечто очень странное и совершенно ненужное.

Поэтому, приобретая вещи онлайн, всегда тщательно проверяйте все характеристики и читайте отзывы о продавце. Бедолаги из нашей подборки забыли это сделать и сильно пожалели.


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Источник:

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Метки: Юмор   забавно   люди   ожидание и реальность   покупка   фото   
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9  комментариев
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11k
Kostick 2 часа назад
300 айпадов вместо гриля? дайте две!)
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5k
Shtoppi 59 минут назад
)))
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6k
newegg Час назад
На прошлой неделе заказал 2 дюжины спортивных носков и вело шорты.
И шо мне прислали? Нихрена не iPad.
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3k
Николаевич 2 часа назад
Это он так обмяк, когда увидел твои когти и сравнил со своими
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1k
Шурман 2 часа назад
Хм тот случай когда можно забыть про гриль :) но сцука как практика побывает это все придется вернуть
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