10+ людей, которые сделали покупки в интернете и сильно об этом пожалели

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Товары, которые видите на картинке в интернете, не всегда доставляются в том же виде. Часто покупатели онлайн-магазинов вместо своих заказов получают нечто очень странное и совершенно ненужное.
Поэтому, приобретая вещи онлайн, всегда тщательно проверяйте все характеристики и читайте отзывы о продавце. Бедолаги из нашей подборки забыли это сделать и сильно пожалели.
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«Заказал Apple Watch для сестры на Рождество. Кто-то открыл посылку, взял часы и ремешок, а затем запечатал все обратно»
Источник:
АНТИФИШКИ
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И шо мне прислали? Нихрена не iPad.