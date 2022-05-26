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"Спасает остатки имущества, сложенные не в ту корзину": артисты объяснили щедрую помощь Гребенщикова украинцам

"Спасает остатки имущества, сложенные не в ту корзину": артисты объяснили щедрую помощь Гребенщикова украинцам

Автор:
26 мая 2022 09:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кормухина   Шахназаров   благотворительность   гребенщиков   евро   красовский   пожертвование   политика   шоу бизнес   
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Не так давно БГ обмолвился, что после концерта в Германии перечислил в фонд помощи Украины 12 миллионов евро. Сумма запредельная для пожертвований, и российские коллеги артиста попытались объяснить его щедрость.

Борис Гребенщиков в интервью израильскому каналу рассказал, что пожертвовал 12 миллионов евро в фонд помощи Украины. Это известие было встречено россиянами с недоверием. Коллеги по цеху, впрочем, щедрости артиста не удивляются.


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Ольга Кормухина уверена, что "копать нужно глубже", и сам музыкант никогда ранее не отличался такой жертвенностью. Возможно, что просто кто-то щедро спонсировал это мероприятие, и за благотворительной пиар-акцией стоят куда более богатые люди, чем Гребенщиков. Например, Абрамович. Олигарх сейчас страдает от санкций, и такой жест доброй воли, пусть и инкогнито для общественности, вполне подойдет как попытка задобрить английские власти и сделать их более лояльными по отношению к собственной персоне.


А может, это те, кто забрал у Абрамовича деньги за "Челси". «Чего вдруг? А вдруг, как мы знаем, даже прыщи не вскакивают. Да мы понимаем, ребят! Надо спасать остатки имущества, опрометчиво сложенного не в ту корзину. Да и кураторам так проще подачки Зеленского с его шайкой подбрасывать, чтобы не злить свое население, уже реально испытывающее трудности с едой и прочими «радостями жизни», - поделилась своими предположениями певица.


Журналист Антон Красовский считает, что 12 миллионов евро - плата за свободное проживание на Западе. «Это значит, надо иметь открытые визы в Великобританию, Евросоюз, США. Вам надо оправдаться перед прекрасными людьми, которые живут на этом острове. Заплатить 12 миллионов долларов за визу? Это фантастика, конечно».


А вот журналист Шахназаров уверен, что удивляться поступку БГ не приходится, т.к. для многих артистов, по его мнению, Россия является просто прилавком, где "они могут зарабатывать, жрать, испражняться и ненавидеть тех кого разводят своей, грамотно преподнесённой, серостью."


Источник:

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Метки: Кормухина   Шахназаров   благотворительность   гребенщиков   евро   красовский   пожертвование   политика   шоу бизнес   
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42  комментария
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164k
☭Cheкаво☭ZV☭ 3 часа назад
Это журналист Красовский...сам какой то двужопый...к тому же гомосек..сам вроде признавался..
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85k
Феофан 2 минуты назад
Наблеял...
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11k
GMN 55 минут назад
Ну он же БГ. А русские знают, что Б - это бл@дь, Г - говно...
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58k
Парагвайский шпион Час назад
Кто-то через гребешка отмыл 12 млнв евро. А гребешок - сука.
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27k
Ashabad Час назад
Герои вчерашних дней, старики Козлодевы с мокрыми штанами. Забудьте о них.
А, вообще, Украина становится токсичной темой для "понауехавших". )))))
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1k
Sergius SPb Час назад
Не так давно БГ обмолвился, что после концерта в Германии перечислил в фонд помощи Украины 12 миллионов евро.
==========================================================================
БГ столь щедр ко всем случаям когда нужна помощь или только по особенным?
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7k
Trenzel2003 Час назад
Пусть кидают бабки в мусоропровод. Коим и является уХраина.
Хорошо если бабло пойдет для людей. Но нет, пожертвования достанутся как всегда, впрочем как и везде, ублюдкам чиновникам.
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10
Аврашалом Маркович 2 часа назад
"Шахназаров уверен, что удивляться поступку БГ не приходится, т.к. для многих артистов, по его мнению, Россия является просто прилавком, где "они могут зарабатывать, жрать, испражняться..."
Шахназаров не знает, что на прилавок нельзя испражняться, для этого существует туалет? Или старость - не радость?
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27k
lem02 2 часа назад
Опять пиарят эту херню-Шахназарова. Кто такой? Чем знаменит? А в тексте одно вранье. Да, мнение суперстар Кормухиной - это, конечно, сильно!
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6k
evenSeven 2 часа назад
Вспомнился старый анекдот:

- Доктор, вот уже пять лет, как я не сплю с женой. Сделай что-нибудь!
- А сколько вам лет?
- 65.
- Это возраст, батенька, возраст.
- Да, но вот моему соседу 75, и он говорит, что чуть ли не каждый день, да не по разу...
- Ну, так и вы говорите.
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13k
K7OO 2 часа назад
Да не может это быть платой за проживание на Западе. Какой смысл платить, если с большой долей вероятности тебя потом тупо кинут? Не собираюсь переоценивать Гребенщикова, но вряд ли он такой конченый дебил, чтобы не понимать очевидных вещей.
Он тут просто ширма для подачек коллективу "Квартал 95". Частные пожертвования - это бабки, которые находятся вне какого-либо контроля и учета, поэтому их часто используют для финансирования всякой грязи.
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17k
Vital Idol 2 часа назад
12 лямов сборы за концерт, и не ему, а организаторам! Пост фэйк! Собрать столько за концерт ему нереально, надо чтобы 200 000чел пришло! Я за 60 евро на Depeche Mode ходил, а они полные стадионы собирают!
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506
Александр 2 часа назад
Больше похоже на обнал.
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52k
zloykoyot 2 часа назад
Может это правда. Может это фейк. Но после того, как этот исполнитель единственной хорошей песни пел для мишико саакашвили с гоп-компанией, пока те жрали за столом и эти фотки попали в сеть, я склонен верить что любое говно в сети про это говно скорее правда чем фейк.
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73
PsyDoza Frankenschpökel 2 часа назад
Очередное массовое переобувание. И все дружно кинулись его оскорблять. Когда про вечернего мудозвона пел, был хорошим, а сейчас? Получается, как человек он никого не интересует, а важны только его поступки
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3k
Babangdida 2 часа назад
Кто и за что заплатил?
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
30k
Юр21 2 часа назад
Да забудьте вы уже наконец про этих старых маразматиков, ну уехли - так и хрен с ними! У артистов, если они делают большой перерыв, теряется аудитория, на их место приходит кто то другой, так что пусть у БГ голова за заработки болит.
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284
strepaf 2 часа назад
Это уже опровергли.

"Музыкант Борис Гребенщиков в беседе с Daily Storm прокомментировал сообщения СМИ о том, что он перевел 12 миллионов евро с концерта в Берлине на помощь Украине.
Певец назвал такие публикации бредом и удивился, что кто-то может этому поверить. "

Не знаю где правда, а где неправда, но кто-то из журналюг точно пи...т.
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683
Алексей 3 часа назад
Кажется в КВН было..
"Все звали его БГ, но кто-то Б, а кто-то Г....
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144
morzov 3 часа назад
Да он и как артист, мягко говоря не очень....
Выродился весь....вот что значит вовремя не умер...
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