"Спасает остатки имущества, сложенные не в ту корзину": артисты объяснили щедрую помощь Гребенщикова украинцам

Не так давно БГ обмолвился, что после концерта в Германии перечислил в фонд помощи Украины 12 миллионов евро. Сумма запредельная для пожертвований, и российские коллеги артиста попытались объяснить его щедрость.
Борис Гребенщиков в интервью израильскому каналу рассказал, что пожертвовал 12 миллионов евро в фонд помощи Украины. Это известие было встречено россиянами с недоверием. Коллеги по цеху, впрочем, щедрости артиста не удивляются.
Ольга Кормухина уверена, что "копать нужно глубже", и сам музыкант никогда ранее не отличался такой жертвенностью. Возможно, что просто кто-то щедро спонсировал это мероприятие, и за благотворительной пиар-акцией стоят куда более богатые люди, чем Гребенщиков. Например, Абрамович. Олигарх сейчас страдает от санкций, и такой жест доброй воли, пусть и инкогнито для общественности, вполне подойдет как попытка задобрить английские власти и сделать их более лояльными по отношению к собственной персоне.
А может, это те, кто забрал у Абрамовича деньги за "Челси". «Чего вдруг? А вдруг, как мы знаем, даже прыщи не вскакивают. Да мы понимаем, ребят! Надо спасать остатки имущества, опрометчиво сложенного не в ту корзину. Да и кураторам так проще подачки Зеленского с его шайкой подбрасывать, чтобы не злить свое население, уже реально испытывающее трудности с едой и прочими «радостями жизни», - поделилась своими предположениями певица.
Журналист Антон Красовский считает, что 12 миллионов евро - плата за свободное проживание на Западе. «Это значит, надо иметь открытые визы в Великобританию, Евросоюз, США. Вам надо оправдаться перед прекрасными людьми, которые живут на этом острове. Заплатить 12 миллионов долларов за визу? Это фантастика, конечно».
А вот журналист Шахназаров уверен, что удивляться поступку БГ не приходится, т.к. для многих артистов, по его мнению, Россия является просто прилавком, где "они могут зарабатывать, жрать, испражняться и ненавидеть тех кого разводят своей, грамотно преподнесённой, серостью."
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Навоевался?": Макс Барских обозвал российских коллег "трусливыми ублюдками", но уже готовится выступить с концертами в Европе
- "Россия для них - прилавок": Шахназаров раскритиковал Гребенщикова за его финансовую помощь Украине
- Валерий Меладзе решил оставить шоу-бизнес и вернуться в науку
- "Ты - дура": Татьяна Васильева раскритиковала Чулпан Хаматову, "бросившую умирать подопечных фонда"
- Тайный визит во Львов: в кофейне на Украине заметили Анджелину Джоли
А, вообще, Украина становится токсичной темой для "понауехавших". )))))
==========================================================================
БГ столь щедр ко всем случаям когда нужна помощь или только по особенным?
Хорошо если бабло пойдет для людей. Но нет, пожертвования достанутся как всегда, впрочем как и везде, ублюдкам чиновникам.
Шахназаров не знает, что на прилавок нельзя испражняться, для этого существует туалет? Или старость - не радость?
- Доктор, вот уже пять лет, как я не сплю с женой. Сделай что-нибудь!
- А сколько вам лет?
- 65.
- Это возраст, батенька, возраст.
- Да, но вот моему соседу 75, и он говорит, что чуть ли не каждый день, да не по разу...
- Ну, так и вы говорите.
Он тут просто ширма для подачек коллективу "Квартал 95". Частные пожертвования - это бабки, которые находятся вне какого-либо контроля и учета, поэтому их часто используют для финансирования всякой грязи.
Но там схема может ещё так работать:
1. Абрамс\Гребень закидывают собранные на благотворительность деньги на благотворительный фонд.
2. Фонд из полученных средств доносит порядка 80% до себя и 20% до целевой аудитории, или того меньше.
3. Фонд производит кэшбэк или изначально принадлежит себе или тому, кого надо задобрить.
"Музыкант Борис Гребенщиков в беседе с Daily Storm прокомментировал сообщения СМИ о том, что он перевел 12 миллионов евро с концерта в Берлине на помощь Украине.
Певец назвал такие публикации бредом и удивился, что кто-то может этому поверить. "
Не знаю где правда, а где неправда, но кто-то из журналюг точно пи...т.
"Все звали его БГ, но кто-то Б, а кто-то Г....
Выродился весь....вот что значит вовремя не умер...