"Спасает остатки имущества, сложенные не в ту корзину": артисты объяснили щедрую помощь Гребенщикова украинцам

А может, это те, кто забрал у Абрамовича деньги за "Челси". «Чего вдруг? А вдруг, как мы знаем, даже прыщи не вскакивают. Да мы понимаем, ребят! Надо спасать остатки имущества, опрометчиво сложенного не в ту корзину. Да и кураторам так проще подачки Зеленского с его шайкой подбрасывать, чтобы не злить свое население, уже реально испытывающее трудности с едой и прочими «радостями жизни», - поделилась своими предположениями певица.

Журналист Антон Красовский считает, что 12 миллионов евро - плата за свободное проживание на Западе. «Это значит, надо иметь открытые визы в Великобританию, Евросоюз, США. Вам надо оправдаться перед прекрасными людьми, которые живут на этом острове. Заплатить 12 миллионов долларов за визу? Это фантастика, конечно».

А вот журналист Шахназаров уверен, что удивляться поступку БГ не приходится, т.к. для многих артистов, по его мнению, Россия является просто прилавком, где "они могут зарабатывать, жрать, испражняться и ненавидеть тех кого разводят своей, грамотно преподнесённой, серостью."