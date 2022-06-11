Американка 30 лет растила ногти: впечатляющий маникюр

Хотя Адамс может делать большинство вещей, как обычный человек, ей приходится приспосабливаться, чтобы выполнять некоторые повседневные действия. Например, она использует костяшки пальцев при прокрутке экрана на смартфоне или при стирке. Тем не менее, она не собирается отказываться от своих длинных ногтей только для того, чтобы сделать свою жизнь более удобной. При этом опытный мастер по маникюру сохраняет свои рисунки на ногтях в таком хорошем состоянии, что они почти никогда не трескаются и не тускнеют, а некоторые из ее работ сохраняются до пяти лет.

2022-06-11T08:30:47+03:00