Американка 30 лет растила ногти: впечатляющий маникюр

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Корделия «Ди Ди» Адамс, мастер ногтевого сервиса из Гэри, штат Индиана, отращивает ногти более 30 лет, и сегодня их длина составляет более 30 сантиметров.
Ногти 59-летней Корделии Адамс не только покрыты акриловыми накладками с различными художественными рисунками, но и имеют длину более 30 сантиметров. Она начала выращивать их в 1989 году, когда стала мастером по маникюру и научилась выполнять всевозможные повседневные задачи, не ломая своих драгоценных ногтей. Естественно, Адамс привлекает много внимания из-за своих ногтей, но это ее не смущает. Наоборот, именно для этого она и отращивала их.
«Самое лучшее в супердлинных ногтях — это внимание», — сказала Корделия Truly, добавив, что самое худшее в ее ногтях — это неуважительные вопросы, которые люди иногда задают ей, например, как она ест или ухаживает за собой. Уроженка Индианы утверждает, что за 30 лет отращивания ногтей она научилась выполнять практически все повседневные задачи, не повреждая свои кератиновые сокровища. Она научилась писать, водить машину и держать вещи в руках так, чтобы ногти не мешали. «Ногти спокойно загибаются, так что, если я что-то держу, они загнуты и не мешают. Но главное, я ничего не делаю кончиками пальцев», —говорит Адамс.
Хотя Адамс может делать большинство вещей, как обычный человек, ей приходится приспосабливаться, чтобы выполнять некоторые повседневные действия. Например, она использует костяшки пальцев при прокрутке экрана на смартфоне или при стирке. Тем не менее, она не собирается отказываться от своих длинных ногтей только для того, чтобы сделать свою жизнь более удобной. При этом опытный мастер по маникюру сохраняет свои рисунки на ногтях в таком хорошем состоянии, что они почти никогда не трескаются и не тускнеют, а некоторые из ее работ сохраняются до пяти лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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