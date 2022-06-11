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Американка 30 лет растила ногти: впечатляющий маникюр

Американка 30 лет растила ногти: впечатляющий маникюр

Автор:
11 июня 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Корделия Адамс   истории   красота кто понимает   маникюр   ногти   ну вы даёте!   странные люди   частные истории   
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Корделия «Ди Ди» Адамс, мастер ногтевого сервиса из Гэри, штат Индиана, отращивает ногти более 30 лет, и сегодня их длина составляет более 30 сантиметров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Корделия Адамс   истории   красота кто понимает   маникюр   ногти   ну вы даёте!   странные люди   частные истории   
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6  комментариев
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426
Александр Потёмкин 2 часа назад
А меня, почему-то, блевать тянет от этого
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12k
Majul 6 минут назад
К психиатру бы ее. Могу контакты хорошего дать.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 48 минут назад
Ипанашка...
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8k
a_komolow 55 минут назад
И как с такими когтями жить?
Ни жопу подтереть, ни поесть нормально
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2k
Старичок Час назад
а жопу она как подтирает?
негры такие негры.
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