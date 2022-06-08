«Любовь зла – полюбишь и…кого угодно»: странные браки с животными и одним аттракционом

Казалось бы, на дворе 21 век, но в некоторых регионах мира можно до сих пор встретить веру в чары и в порчу. Так, в 2014 году индианка Мангли Мунда была вынуждена выйти замуж за дворового паса, потому что якобы только так она избавит себя и весь свой род от злых чар.