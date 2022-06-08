«Любовь зла – полюбишь и…кого угодно»: странные браки с животными и одним аттракционом

Любовь и семейная жизнь порой не слабо разочаровывают, заставляя людей кидаться во все тяжкие. По крайней мере, не до такой степени, как тех, о ком и пойдёт речь ниже. Конечно, странные браки стали некоей модой, однако эти персонажи уж точно многим дадут фору.
Казалось бы, на дворе 21 век, но в некоторых регионах мира можно до сих пор встретить веру в чары и в порчу. Так, в 2014 году индианка Мангли Мунда была вынуждена выйти замуж за дворового паса, потому что якобы только так она избавит себя и весь свой род от злых чар.
А еще в Индии, чтобы снять проклятие, иногда сочетаются браком с деревьями. И хотя британка Кейт Каннингем никоим образом к Индии не относится, она вышла замуж за бузину, растущую в парке. Через парк Римроуз Вэлли градостроители планировали строить дорогу, и таким поступком женщина хотела привлечь внимание к проблеме.
А вот в 2009 году Эми Вольф пошла еще дальше, заключив брак с любимым аттракционом 1001 Nacht. По ее словам, их интимные отношения длились более 10 лет. Честно говоря, страшно представить, что она под этим имела в виду.
Ирландка Элизабет полностью разочаровалась в мужчинах, из-за чего вышла замуж за своего пса Логана. Даже дала ему клятву.
Брак по-сатанински? Бразилец Апересиду Кастальду решил жениться на славной козе по кличке Кармелита. Церковь брак регистрировать отказалась, тогда мужчина обратился за помощью к сатанисту, самому известному в Бразилии.
У жительницы Камбоджи умер муж, и она была уверена, что новорожденный теленок – его реинкарнация, ведь он ее лизнул и постоянно за ней таскался. Следуя своей интуиции, женщина решила выйти за него замуж. Судя по всему, повторно.
Дебора Ходж устала избавляться от своих любимых животных из-за требований арендодателей квартир, которые она снимает. Для этого она решила выйти замуж (или жениться) на своей кошке Индии. Ведь законного супруга из квартиры за шкирку не выкинешь.
А о каких странных браках известно вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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