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«Любовь зла – полюбишь и…кого угодно»: странные браки с животными и одним аттракционом

«Любовь зла – полюбишь и…кого угодно»: странные браки с животными и одним аттракционом

Автор:
08 июня 2022 23:04
Сообщество : Истории
Метки: безумная свадьба   истории   любовь зла   свадьба с животными   странные браки   странные люди   
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Любовь и семейная жизнь порой не слабо разочаровывают, заставляя людей кидаться во все тяжкие. По крайней мере, не до такой степени, как тех, о ком и пойдёт речь ниже. Конечно, странные браки стали некоей модой, однако эти персонажи уж точно многим дадут фору.

Казалось бы, на дворе 21 век, но в некоторых регионах мира можно до сих пор встретить веру в чары и в порчу. Так, в 2014 году индианка Мангли Мунда была вынуждена выйти замуж за дворового паса, потому что якобы только так она избавит себя и весь свой род от злых чар.

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А еще в Индии, чтобы снять проклятие, иногда сочетаются браком с деревьями. И хотя британка Кейт Каннингем никоим образом к Индии не относится, она вышла замуж за бузину, растущую в парке. Через парк Римроуз Вэлли градостроители планировали строить дорогу, и таким поступком женщина хотела привлечь внимание к проблеме.

А вот в 2009 году Эми Вольф пошла еще дальше, заключив брак с любимым аттракционом 1001 Nacht. По ее словам, их интимные отношения длились более 10 лет. Честно говоря, страшно представить, что она под этим имела в виду.

Ирландка Элизабет полностью разочаровалась в мужчинах, из-за чего вышла замуж за своего пса Логана. Даже дала ему клятву.

Брак по-сатанински? Бразилец Апересиду Кастальду решил жениться на славной козе по кличке Кармелита. Церковь брак регистрировать отказалась, тогда мужчина обратился за помощью к сатанисту, самому известному в Бразилии.

У жительницы Камбоджи умер муж, и она была уверена, что новорожденный теленок – его реинкарнация, ведь он ее лизнул и постоянно за ней таскался. Следуя своей интуиции, женщина решила выйти за него замуж. Судя по всему, повторно.

Дебора Ходж устала избавляться от своих любимых животных из-за требований арендодателей квартир, которые она снимает. Для этого она решила выйти замуж (или жениться) на своей кошке Индии. Ведь законного супруга из квартиры за шкирку не выкинешь.

А о каких странных браках известно вам?

Источник:

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Метки: безумная свадьба   истории   любовь зла   свадьба с животными   странные браки   странные люди   
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2  комментария
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24k
Ego sum qui sum 48 минут назад
Браки консумированы? Или так, для инстаграмма?
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JeanLuk 15 минут назад
это не лечится
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Антибиотик
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