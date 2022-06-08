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Полицейский удивился, увидев в авто альпаку

Полицейский удивился, увидев в авто альпаку

Автор:
08 июня 2022 13:09
Сообщество : Животные
Метки: Автомобиль   альпака   животные   интересно   необычный попутчик   ну вы даёте!   странные люди   удивительное путешествие   
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Шотландский полицейский был поражен, во время рутинной проверки на шоссе обнаружив альпаку, выглядывающую из окна автомобиля. К счастью, у хозяина животного с автомобилем все было в порядке, так что полиция просто сфотографировалась с мохнатым путешественником.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Автомобиль   альпака   животные   интересно   необычный попутчик   ну вы даёте!   странные люди   удивительное путешествие   
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1  комментарий
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Сибиряк Полчаса назад
Это он ещё с конём не встречался
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