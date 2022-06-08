Полицейский удивился, увидев в авто альпаку

Дорожные полицейские в Шотландии не поверили своим глазам, когда обнаружила альпаку, выглядывающую из окна автомобиля во время плановой проверки.

Черный универсал ехал по автомагистрали A84 Крейгфорт - Стерлинг, когда его остановили для проверки. Полицейские искали дефекты автомобиля, но вместо этого наткнулись на дружелюбную альпаку и сфотографировались с необычным животным.

«Офицеры поговорили с водителем, и, поскольку никаких дефектов у авто обнаружено не было, он отправился дальше», - сообщил представитель шотландской дорожной полиции.