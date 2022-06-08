Полицейский удивился, увидев в авто альпаку

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Шотландский полицейский был поражен, во время рутинной проверки на шоссе обнаружив альпаку, выглядывающую из окна автомобиля. К счастью, у хозяина животного с автомобилем все было в порядке, так что полиция просто сфотографировалась с мохнатым путешественником.
Дорожные полицейские в Шотландии не поверили своим глазам, когда обнаружила альпаку, выглядывающую из окна автомобиля во время плановой проверки.
Черный универсал ехал по автомагистрали A84 Крейгфорт - Стерлинг, когда его остановили для проверки. Полицейские искали дефекты автомобиля, но вместо этого наткнулись на дружелюбную альпаку и сфотографировались с необычным животным.
«Офицеры поговорили с водителем, и, поскольку никаких дефектов у авто обнаружено не было, он отправился дальше», - сообщил представитель шотландской дорожной полиции.
Черный универсал ехал по автомагистрали A84 Крейгфорт - Стерлинг, когда его остановили для проверки. Полицейские искали дефекты автомобиля, но вместо этого наткнулись на дружелюбную альпаку и сфотографировались с необычным животным.
«Офицеры поговорили с водителем, и, поскольку никаких дефектов у авто обнаружено не было, он отправился дальше», - сообщил представитель шотландской дорожной полиции.
По словам полицейских, во время плановой проверки технической исправности транспортных средств ими были обнаружены немало различных технических дефектов автомобилей, а также несколько "необычных пассажиров", из которых альпака, безусловно, была самым удивительным. Как признались сами полицейские, они, решив пошутить над водителем, предложили ему в следующий раз ради безопасности перевозить альпаку в багажнике.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Автомобиль альпака животные интересно необычный попутчик ну вы даёте! странные люди удивительное путешествие
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