Почему американские цикады десятки лет прячутся в земле

Вся земля усеяна дырочками через которые личинки цикад выбираются на поверхность. Поверхность усеяна кучами сброшенных шкурок, а на деревьях сидят их бывшие владельцы. Это настоящее пиршество для животных - полакомиться цикадами приходят все, от бурундуков до медведей.

Вообще, цикад в тёплых краях полно, на том же востоке США они появляются каждый год. Но уникальность периодических цикад кроется в их жизненном цикле: они 13 и 17 лет живут под землёй и вылезают на поверхность только по окончании этого цикла.

Индейцы отлично знали об этих периодах вылупления цикад из личинок, у них было даже несколько блюд из насекомых. Европейские колонисты в первое время были заняты совсем другими делами и до цикад им не было никакого дела. Всерьёз ими заинтересовались и стали изучать лишь в XX веке.