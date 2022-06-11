Почему американские цикады десятки лет прячутся в земле

И появляются на поверхности с периодичностью 13 и 17 лет. До недавнего времени это было загадкой для учёных.
Североамериканские периодические цикады обитают в лесах. Но самое грандиозное зрелище - это их массовое появление в рощах. Ещё на подходе к ней слышен мощный гул, вблизи он может достигать 100 децибел, примерно как звук реактивного истребителя.
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Вся земля усеяна дырочками через которые личинки цикад выбираются на поверхность. Поверхность усеяна кучами сброшенных шкурок, а на деревьях сидят их бывшие владельцы. Это настоящее пиршество для животных - полакомиться цикадами приходят все, от бурундуков до медведей.
Вообще, цикад в тёплых краях полно, на том же востоке США они появляются каждый год. Но уникальность периодических цикад кроется в их жизненном цикле: они 13 и 17 лет живут под землёй и вылезают на поверхность только по окончании этого цикла.
Индейцы отлично знали об этих периодах вылупления цикад из личинок, у них было даже несколько блюд из насекомых. Европейские колонисты в первое время были заняты совсем другими делами и до цикад им не было никакого дела. Всерьёз ими заинтересовались и стали изучать лишь в XX веке.
На сегодня известно четыре 13-летних и три 17-летних видов цикад, все появляются одновременно. Питаются соком деревьев, добираются до него с помощью острого хоботка. Взрослые особи добывают его из молодых веток, а личинки - из корней, к ним они прокапывают туннели глубиной до 10 метров. Самцы сползаются в кроны деревьев и начинают пение, чтобы привлечь самку. Звук издают с помощью вибрирующих перепонок на брюшке. Когда появляется самка, то она начинает призывно подрагивать крыльями и самый шустрый самец успевает её оплодотворить.
Затем самка откладывает до 500 яиц в надрезы в ветках, из них вылупляются личинки, падают на землю и закапываются. Соответственно, они 13 и 17 лет (в зависимости от вида) живут под землёй, а потом выбираются на поверхность. Делают это только когда земля прогреется до 18 градусов - тогда они выбираются из-под земли, сбрасывают шкурку и взбираются на деревья.
Больше всего учёных интересовала периодичность цикад. Для них было очевидно, что это защита от хищника, который не смог бы подстроиться под такой длительный цикл. А вот его сроки вызывали вопросы. В конце концов, пришли к выводу, что раньше существовали популяции цикад с различной длиной цикла. Для защиты от хищников и паразитов было выгоднее иметь как можно более длинный цикл, поэтому цикады, у которых в результате мутаций он увеличивался, избегали гибридизации с остальными. Эта эволюция продолжалась более миллиона лет.
В целом, такой вариант развития сработал - у периодических цикад действительно нет хищника, который питался бы только ими. Зато столкнулись с паразитом. Цикад поражает грибок Massospora cicadina, он разрастается в брюшке самцов и делает их бесплодными.
При этом, самцы сначала пытаются спариться с самками, заражая их, а затем начинают “обманывать” других самцов, имитирую шуршание крыльев самочек. На этот звук собираются здоровые самцы и он их инфицирует. Через некоторое время цикады начинают ронять споры грибка на землю и там он уже заражает личинок. Те все годы под землёй болеют бессимптомно, грибок проявляется только тогда, когда они превращаются во взрослые особи. И начинается новый круг заболевания.
Учёные даже выделили психоактивные вещества, которые выделяет грибок, чтобы менять поведение самцов. Их только начали изучать, но будет занятно, если они смогут влиять и на других животных.
Позже оказалось, что периодические цикады серьёзно влияют и на природу. За два года перед своим появлением на поверхности, личинки цикад начинают усиленно сосать соки из корней. В результате у деревьев уменьшаются годичные кольца и дубы не дают желудей. Из-за этого падает численность белок, зато увеличивается количество кротов, которые едят подросших личинок. Когда личинки выходят на поверхность, многие птицы выкармливают больше птенцов, а численность кротов, наоборот - падает, потому что новые личинки ещё слишком малы, чтобы служить им пищей. В природе всё взаимосвязано.
Сейчас цикады чувствуют себя неплохо, им мешает разве что потепление климата. Из-за него они могут по ошибке вылезти из земли раньше срока и погибнуть. В перспективе им угрожает вырубка лесов, хотя в развитых странах стали внимательнее относиться к оставшимся лесным массивам.
Поэтому у периодических цикад, этого природного чуда, отличные шансы на дальнейшее выживание и процветание.
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АНТИФИШКИ
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