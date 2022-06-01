Карапузик-плоскушка: невероятно крепкий, выдерживает огромное давление

Карапузики — очень живучие существа. Они выживают в куче локаций, от навозной кучи до центра муравейника, активно питаются мясом, которое сами же и добывают. К сожалению, я не про человеческих детей. И даже не про нашего сегодняшнего героя — карапузика-плоскушку, с ним всё немного сложнее.
Этот БТР заслуживает только одного — уважения.
Карапузики — это большое семейство, в котором насчитывается более 4 тысяч видов. И наш герой является его гордым представителем. На первый взгляд этот парень крут. 9 миллиметров закованной в чёрную лакированную броню плоти, острые жвалы, длинные крылья, спрятанные под крепкими надкрыльями. Хитиновый панцирь карапузика настолько жёсткий, что чисто теоретически насекомыш может выжить под гусеницами трактора!
Он лакирован лучше, чем туфли 11-классников на выпускной.
Но зачем кидать бедную животину под технику? Их и так мало! Плоскушки водятся от Испании до центральной Сибири, но шансы на встречу с ними крайне малы. Всё дело в том, что эти насекомые являются стенобионтами, они могут обитать только в конкретных экологических условиях.
Друже, мне тут письмо пришло. Поможешь прочесть?
Чтобы появилось местечко, где эти насекомые будут чувствовать себя комфортно, лиственный лес должен стоять нетронутым около 100 лет! Карапузикам подавай старые и больные осины, дубы и тополя, только под их корой животины чувствуют себя комфортно. В зоне хвойных лесов всё ещё сложнее. Сначала лес должен сгореть, на его место придут лиственные породы, и в тот момент, когда они начнут заменяться хвойными, для карапузиков откроется окошко для размножения.
Даже таким красавцам не избавиться от паразитов(
Под корой старых деревьев образуется целая экосистема, основу которой составляют грибки и гниющая древесина. Ими питаются короеды и десятки других животин, а на самой вершине пищевой цепи стоят карапузики. Их плоские тела прекрасно приспособлены для обитания под корой. А мощными кусалами карапузики с лёгкостью прогрызают ходы и перегрызают личинок.
Карапузик, вид сбоку.
Растениям такие сожители идут на пользу, они помогают немного оттянуть момент гибели и вырастить ещё несколько поколений семян. А вот человеков такая ситуация не устраивает. Старые леса хорошо горят и не особо полезны с практической точки зрения. Мы регулярно прореживаем их, дополнительно уменьшая жизненное пространство плоскушек. И если взрослые особи ещё могут протянуть на относительно молодых деревьях, то личинки могут нормально кушать и развиваться только в лубе больших, но уже гниющих деревьев.
Молодёжь на охоте. Не будем им мешать.
Моя оценка карапузикам-плоскушкам: 7 неудачных выборов из 10. Их предки решили, что богатые на живность тела умирающих деревьев — отличное место для жизни. В целом, не прогадали. Но кто же знал, что из Африки припрутся люди?
Источник:
АНТИФИШКИ
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