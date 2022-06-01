Карапузик-плоскушка: невероятно крепкий, выдерживает огромное давление

Карапузик, вид сбоку.

Растениям такие сожители идут на пользу, они помогают немного оттянуть момент гибели и вырастить ещё несколько поколений семян. А вот человеков такая ситуация не устраивает. Старые леса хорошо горят и не особо полезны с практической точки зрения. Мы регулярно прореживаем их, дополнительно уменьшая жизненное пространство плоскушек. И если взрослые особи ещё могут протянуть на относительно молодых деревьях, то личинки могут нормально кушать и развиваться только в лубе больших, но уже гниющих деревьев.