Власти Колумбии впервые показали сокровища легендарного галеона «Сан-Хосе»

«Благодаря технологическому оборудованию и работе колумбийского флота нам удалось получить изображения с невиданным ранее уровнем точности, — заявил президент. — Идея заключается в том, чтобы извлечь его и иметь устойчивые механизмы финансирования для таких миссий в будущем. Таким образом мы защищаем сокровище, наследие галеона “Сан-Хосе”».

Он также упомянул, что обломки корабля «оставлены нетронутыми и защищены с целью последующего извлечения».