FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9116 постов • 1325 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Власти Колумбии впервые показали сокровища легендарного галеона «Сан-Хосе»

Власти Колумбии впервые показали сокровища легендарного галеона «Сан-Хосе»

Автор:
10 июня 2022 21:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Колумбия   Сан-Хосе   испанский галеон   карибское море   клад   новости   
1790
11
1

Власти Колумбии опубликовали серию «беспрецедентных» подводных снимков с места крушения легендарного испанского галеона «Сан-Хосе». Пушки, фарфоровая посуда и золотые изделия провели на дне Карибского моря более 300 лет.

По мнению историков галеон «Сан-Хосе» перевозил клад, который сегодня стоил бы миллиарды долларов. Судно затонуло в 1708 году недалеко от колумбийского порта Картахена на берегу Карибского моря. «Сан-Хосе» отплыл из Портобело, Панама, в качестве флагмана Золотой флотилии, состоящей из 14 торговых судов и трех испанских военных кораблей. 8 июня флотилия столкнулась с британской эскадрой недалеко от острова Бару, что привело к смертельному сражению, во время которого взорвались пороховые погреба «Сан-Хосе», и он затонул, оставив в живых только одиннадцать из 600 членов экипажа.

Президент Колумбии Иван Дуке объявил в понедельник, что дистанционно управляемый аппарат достиг глубины почти 950 метров, что позволило получить новые кадры с места кораблекрушения. Операторы обнаружили, что галеон не затронуло «человеческое вмешательство». На записи хорошо видна часть носа корабля, покрытая водорослями и моллюсками, а также остатки каркаса корпуса.

На этих кадрах лучше всего видны сокровища, находившиеся на борту «Сан-Хосе», включая золотые слитки и монеты, грязные пушки, сделанные в Севилье в 1655 году, и уцелевший китайский обеденный сервиз. Также можно разглядеть фарфоровую посуду, глиняную посуду и стеклянные бутылки. Согласно властям Колумбии, археологи военно-морского флота и правительства сейчас пытаются определить происхождение тарелок, изучая надписи на них.

«Благодаря технологическому оборудованию и работе колумбийского флота нам удалось получить изображения с невиданным ранее уровнем точности, — заявил президент. — Идея заключается в том, чтобы извлечь его и иметь устойчивые механизмы финансирования для таких миссий в будущем. Таким образом мы защищаем сокровище, наследие галеона “Сан-Хосе”».

Он также упомянул, что обломки корабля «оставлены нетронутыми и защищены с целью последующего извлечения».

Аппаратом управляли военные, которые во время четырех миссий также обнаружили еще два затонувших корабля: галеон и шхуну колониальной эпохи, предположительно восходящих к периоду войны Колумбии за независимость от Испании около 200 лет назад.

Командующий ВМС адмирал Габриэль Перес сказал: «Теперь у нас есть еще два открытия в том же районе, которые демонстрируют другие варианты археологических исследований. Так что работа только начинается».

Колумбии, вероятно, придется поспорить с Испанией и группой коренных народов Боливии за право обладания кладом. Испания настаивает на том, что сокровища принадлежат им, поскольку они находились на борту испанского корабля, в то время как коренной народ Боливии Кхара-Кхара говорит, что испанцы заставляли их народ добывать драгоценные металлы, поэтому сокровища должны принадлежать им. Однако Колумбия считает затонувшие корабли, найденные в ее территориальных водах, частью своего культурного наследия, а это означает, что их содержимое не может быть продано.

Галеон Сан-Хосе принадлежал испанской короне, когда его потопил британский флот недалеко от Картахены в 1708 году. Он возвращался из Нового Света ко двору короля Испании Филиппа V и был нагружен, как считается, не менее чем 200 тоннами золота, серебра и изумрудов.

Когда обломки были обнаружены в 2015 году Океанографическим институтом Вудс-Хоул, тогдашний президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос предложил инициировать миссию по извлечению корабля, финансируемую за счет продажи части клада. Однако нынешний президент приостановил миссию, чтобы гарантировать, что все обломки корабля останутся в стране. С тех пор власти заявили, что намерены создать музей кораблекрушений с галеоном Сан-Хосе и другими затонувшими кораблями, найденными у побережья Колумбии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Колумбия   Сан-Хосе   испанский галеон   карибское море   клад   новости   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Владимир Час назад
Что-то мне подозрительно, что на корабле, аж, 600 человек было. Где их разместить-то ...Не такой , уж, это большой корабль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
au3 24 минуты назад
Как после взрыва, от которого погибли 600 человек, - много целых чашек осталось ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Холитан Хар Амп 44 минуты назад
В чьих водах затонувший корабль, тех и сокровища. Момент находки. Точно уж никак не испанские.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167
Миха 58 минут назад
затонул, оставив в живых только одиннадцать из 600 членов экипажа.
----
600 членов???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Артём Час назад
Даёшь "Войну за испанское наследство 2.0"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mowgley 2 часа назад
"Испания настаивает на том, что сокровища принадлежат им, поскольку они находились на борту испанского корабля, в то время как коренной народ Боливии Кхара-Кхара говорит, что испанцы заставляли их народ добывать драгоценные металлы, поэтому сокровища должны принадлежать им. Однако Колумбия считает затонувшие корабли, найденные в ее территориальных водах, частью своего культурного наследия"
------
"его потопил британский флот недалеко от Картахены в 1708 году."
------
Мда, корона Британской империи уже не торт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца
Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца
Видно в понедельник их мама родила: пост о невезучих
Видно в понедельник их мама родила: пост о невезучих
События на Украине 10- 11 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 10- 11 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Последние 10 лет царской России: снимки страны с 1907 по 1917 год
Последние 10 лет царской России: снимки страны с 1907 по 1917 год
Юрий Колокольников: почему актёр отказался вступать в пионеры и как попал в «Игру престолов»
Юрий Колокольников: почему актёр отказался вступать в пионеры и как попал в «Игру...
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Заметили?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#интересное#Разное#автомир#картинки#новости#девушки#дизайн
#Юмор#интересно#дтп#забавно#в мире#Ynews#Приколы#сарказм#красиво#Еда
#прикол#люди#история#факты#автомобили#аварии#авто аварии#природа#Спорт#комментарии
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки В условиях голода и роста преступности: тысячи венесуэльцев сбежали в Колумбию В условиях голода и роста преступности: тысячи венесуэльцев сбежали в Колумбию Испанский барсук нашел римский клад Испанский барсук нашел римский клад Пёс нашел крупнейший клад столетия Пёс нашел крупнейший клад столетия В Карибском море обнаружено самое грандиозное сокровище в истории! В Карибском море обнаружено самое грандиозное сокровище в истории! Суматранские рыбаки нашли богатства древней цивилизации Суматранские рыбаки нашли богатства древней цивилизации

На что жалуетесь?

Вернуться