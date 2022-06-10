Власти Колумбии впервые показали сокровища легендарного галеона «Сан-Хосе»

Власти Колумбии опубликовали серию «беспрецедентных» подводных снимков с места крушения легендарного испанского галеона «Сан-Хосе». Пушки, фарфоровая посуда и золотые изделия провели на дне Карибского моря более 300 лет.
По мнению историков галеон «Сан-Хосе» перевозил клад, который сегодня стоил бы миллиарды долларов. Судно затонуло в 1708 году недалеко от колумбийского порта Картахена на берегу Карибского моря. «Сан-Хосе» отплыл из Портобело, Панама, в качестве флагмана Золотой флотилии, состоящей из 14 торговых судов и трех испанских военных кораблей. 8 июня флотилия столкнулась с британской эскадрой недалеко от острова Бару, что привело к смертельному сражению, во время которого взорвались пороховые погреба «Сан-Хосе», и он затонул, оставив в живых только одиннадцать из 600 членов экипажа.
Президент Колумбии Иван Дуке объявил в понедельник, что дистанционно управляемый аппарат достиг глубины почти 950 метров, что позволило получить новые кадры с места кораблекрушения. Операторы обнаружили, что галеон не затронуло «человеческое вмешательство». На записи хорошо видна часть носа корабля, покрытая водорослями и моллюсками, а также остатки каркаса корпуса.
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На этих кадрах лучше всего видны сокровища, находившиеся на борту «Сан-Хосе», включая золотые слитки и монеты, грязные пушки, сделанные в Севилье в 1655 году, и уцелевший китайский обеденный сервиз. Также можно разглядеть фарфоровую посуду, глиняную посуду и стеклянные бутылки. Согласно властям Колумбии, археологи военно-морского флота и правительства сейчас пытаются определить происхождение тарелок, изучая надписи на них.
«Благодаря технологическому оборудованию и работе колумбийского флота нам удалось получить изображения с невиданным ранее уровнем точности, — заявил президент. — Идея заключается в том, чтобы извлечь его и иметь устойчивые механизмы финансирования для таких миссий в будущем. Таким образом мы защищаем сокровище, наследие галеона “Сан-Хосе”».
Он также упомянул, что обломки корабля «оставлены нетронутыми и защищены с целью последующего извлечения».
Аппаратом управляли военные, которые во время четырех миссий также обнаружили еще два затонувших корабля: галеон и шхуну колониальной эпохи, предположительно восходящих к периоду войны Колумбии за независимость от Испании около 200 лет назад.
Командующий ВМС адмирал Габриэль Перес сказал: «Теперь у нас есть еще два открытия в том же районе, которые демонстрируют другие варианты археологических исследований. Так что работа только начинается».
Колумбии, вероятно, придется поспорить с Испанией и группой коренных народов Боливии за право обладания кладом. Испания настаивает на том, что сокровища принадлежат им, поскольку они находились на борту испанского корабля, в то время как коренной народ Боливии Кхара-Кхара говорит, что испанцы заставляли их народ добывать драгоценные металлы, поэтому сокровища должны принадлежать им. Однако Колумбия считает затонувшие корабли, найденные в ее территориальных водах, частью своего культурного наследия, а это означает, что их содержимое не может быть продано.
Галеон Сан-Хосе принадлежал испанской короне, когда его потопил британский флот недалеко от Картахены в 1708 году. Он возвращался из Нового Света ко двору короля Испании Филиппа V и был нагружен, как считается, не менее чем 200 тоннами золота, серебра и изумрудов.
Когда обломки были обнаружены в 2015 году Океанографическим институтом Вудс-Хоул, тогдашний президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос предложил инициировать миссию по извлечению корабля, финансируемую за счет продажи части клада. Однако нынешний президент приостановил миссию, чтобы гарантировать, что все обломки корабля останутся в стране. С тех пор власти заявили, что намерены создать музей кораблекрушений с галеоном Сан-Хосе и другими затонувшими кораблями, найденными у побережья Колумбии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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600 членов???
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"его потопил британский флот недалеко от Картахены в 1708 году."
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Мда, корона Британской империи уже не торт