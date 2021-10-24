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Суматранские рыбаки нашли богатства древней цивилизации

Суматранские рыбаки нашли богатства древней цивилизации (16 фото)

Автор:
24 октября 2021 18:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Суматра   будда   древняя цивилизация   клад   находка   новости   рыбаки   
854
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Суматранские рыбаки обнаружили на дне реки богатейшие сокровища, включая статую Будды стоимостью в миллионы долларов. Специалисты утверждают: возможно, это последние следы богатейшей цивилизации, исчезнувшей 700 лет назад.
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Метки: Ynews   Суматра   будда   древняя цивилизация   клад   находка   новости   рыбаки   
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6  комментариев
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4k
Алекс Крайчек Час назад
На Суматру за бабочками. Срочно!

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3k
a_komolow 3 минуты назад
Растащат всё!
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30k
Растрелли В.В. Час назад
gjckt 'njuj gthbjlf. - это промокод на 1000 рублей?
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1k
мангуст Час назад
«Они потеряны для мира. Огромные участки, в том числе потрясающая буддийская статуя в натуральную величину, украшенная драгоценными камнями, были потеряны для международного рынка древностей, - говорит Кингсли.(с)
Ну и на@уя простому рыбаку Ваш сраный рынок древностей? Ему семью кормить надо, тем более-это наследие его народа, а не британских археологов.
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