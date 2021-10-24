Суматранские рыбаки нашли богатства древней цивилизации

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Суматранские рыбаки обнаружили на дне реки богатейшие сокровища, включая статую Будды стоимостью в миллионы долларов. Специалисты утверждают: возможно, это последние следы богатейшей цивилизации, исчезнувшей 700 лет назад.
Местонахождение легендарного индонезийского королевства, известного своими баснословными запасами золота, после долгих лет поиска, возможно, было обнаружено на Суматре, известной как Остров золота.
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В последние годы рыбаки, которые ловят рыбу в кишаще крокодилами реке Муси, недалеко от Палембанга, не раз вытаскивали из глубины древние сокровища, включая драгоценные камни, золотые церемониальные кольца, монеты и бронзовые монастырские колокола.
Одной из самых невероятных находок стала найденная недавно инкрустированная драгоценностями статуя Будды в человеческий рост. Она сделана в VIII веке и, по предварительным оценкам, стоит миллионы долларов.
Исследовавшие артефакты ученые отнесли их к цивилизации Шривиджая - могущественному царству, существовавшему между VII и XIII веками, которое таинственным образом исчезло gjckt 'njuj gthbjlf.
Доктор Шон Кингсли, британский археолог, рассказал, что речь идет об огромной удаче: «Великие исследователи охотились на Шривиджайю на севере и на юге, вплоть до Таиланда и Индии, но безуспешно. Даже в Палембанге, принадлежавшем к территории исчезнувшего королевства, археологам не удалось найти достаточно глиняной посуды, чтобы говорить об обнаружении хотя бы небольшой деревни. Шривиджайя, последнее могущественное затерянное царство на земле, ревностно хранило свои секреты».
В последние несколько лет на рынке появилось много необычных вещей, которые и вывели ученых на рыбацкую деревню. "Монеты всех периодов, золотые и буддийские статуи, драгоценные камни - все, о чем вы могли прочитать в "Синдбаде-Мореходе" и подумать, что это выдумка., - говорит Кингсли. - Но это действительно реально».
Суматра в древние времена называлась Золотым Островом из-за того, что она богата золотыми месторождениями и природными ресурсами, а также была одним из центров торговли в Юго-Восточную Азию. В VI и VII веках наблюдался неуклонный рост азиатской морской торговли, связанный с открытием огромного китайского рынка. Hастущий спрос на буддийские ритуалы привел к увеличению экспорта индонезийских товаров в Китай.
"Помимо потрясающих находок золота и драгоценных камней, в русле реки были обнаружены тонны китайских монет и еще большее количество затонувшей керамики, - рассказывает Кингсли. - Кастрюли и сковородки показывают, как богато люди жили в Шривиджайе. Товары были импортированы из Индии и Персии, а фарфоровая посуда поставлялась прямиком из Мекки фарфора - Китая. Именно тогда в Китае стали делать первые бело-голубые фарфоровые блюда, которые впоследствии стали лучшим брендом в мире".
«С мелководья всплыло сверкающее золото и драгоценности, достойные этого богатейшего из королевств - все, от инструментов торговли и оружия войны до реликвий религии, - романтически описывает находки Кингсли в свое статье. - Из затерянных храмов и культовых сооружений появились бронзовые и золотые буддийские статуэтки, бронзовые храмовые дверные молотки с демоническим лицом Калы, в индуистской легенде - мифической головы Раху, взбалтывавшего океаны, чтобы создать эликсир бессмертия. Колокольчики и золотые церемониальные кольца усыпаны рубинами и украшены четырехконечными золотыми скипетрами, индуистским символом молнии, любимого оружия божества. Изысканные золотые рукоятки мечей украшали бока королевских куртизанок, в то время как бронзовые зеркала и сотни золотых колец, многие из которых украшены загадочными буквами, фигурами и символами, серьги и бусы, золотые ожерелья возрождают перед нашими глазами великолепие торговой аристократии».
Кингсли описал Шривиджайю как «водный мир» - государство существовало на реке и от нее черпало свое торговое могущество. Он считает, что, когда цивилизация подошла к концу, в XIV веке, их «деревянные дома, дворцы и храмы затонули вместе со всем их имуществом».
На пике своего развития Шривиджайя контролировала Морской шелковый путь, объединявший огромный рынок, на котором продавались местные, китайские и арабские товары.
На пике своего развития Шривиджайя контролировала Морской шелковый путь, объединявший огромный рынок, на котором продавались местные, китайские и арабские товары.
Путешественники той эпохи говорят, что королевство было "очень многочисленным". Летописцы писали: у Шривиджайя было так много островов, что никто не знал, где кончаются его границы.
Суд по летописям, в одной только столице было 20 000 солдат, 1000 монахов и 800 ростовщиков: это дает представление о том, что население было впечатляющим
Ученым пока непонятно, почему королевство рухнуло. По мнению Кингсли, его могла постигнуть участь Помпеи - ркатастрофическое извержение вулкана - или быстрая, непокорная река поглотила город целиком.
Проблема заключается в том, что за время, когда местным жителям стало известно о речных сокровищах, за ними началось настоящее паломничество, которое мешает ученым выяснить правду
До сих пор, за исключением погружений, совершенных местными рыболовными бригадами, официальных раскопок не проводилось, поэтому многие вопросы остаются без ответа. Найденные артефакты продаются антикварным торговцам, прежде чем они будут должным образом изучены экспертами.
«Они потеряны для мира. Огромные участки, в том числе потрясающая буддийская статуя в натуральную величину, украшенная драгоценными камнями, были потеряны для международного рынка древностей, - говорит Кингсли. - Недавно обнаруженное древнее царство, Шривиджайя умирает заново, не будучи открытой людям».
«Они потеряны для мира. Огромные участки, в том числе потрясающая буддийская статуя в натуральную величину, украшенная драгоценными камнями, были потеряны для международного рынка древностей, - говорит Кингсли. - Недавно обнаруженное древнее царство, Шривиджайя умирает заново, не будучи открытой людям».
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Ну и на@уя простому рыбаку Ваш сраный рынок древностей? Ему семью кормить надо, тем более-это наследие его народа, а не британских археологов.