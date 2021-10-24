Суматранские рыбаки нашли богатства древней цивилизации

«С мелководья всплыло сверкающее золото и драгоценности, достойные этого богатейшего из королевств - все, от инструментов торговли и оружия войны до реликвий религии, - романтически описывает находки Кингсли в свое статье. - Из затерянных храмов и культовых сооружений появились бронзовые и золотые буддийские статуэтки, бронзовые храмовые дверные молотки с демоническим лицом Калы, в индуистской легенде - мифической головы Раху, взбалтывавшего океаны, чтобы создать эликсир бессмертия. Колокольчики и золотые церемониальные кольца усыпаны рубинами и украшены четырехконечными золотыми скипетрами, индуистским символом молнии, любимого оружия божества. Изысканные золотые рукоятки мечей украшали бока королевских куртизанок, в то время как бронзовые зеркала и сотни золотых колец, многие из которых украшены загадочными буквами, фигурами и символами, серьги и бусы, золотые ожерелья возрождают перед нашими глазами великолепие торговой аристократии».