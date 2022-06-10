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25 географических фактов, в которые сложно поверить

25 географических фактов, в которые сложно поверить

Автор:
10 июня 2022 20:52
Сообщество : Факты
Метки: в копилку эрудита   вокруг света   география   интересное   факты   хочу все знать   
1748
26

Один пользователь Reddit предложил вспомнить умопомрачительные географические факты, и ответы других реддиторов со всех уголков планеты не разочаровали. Если вы давно не смотрели на карту или витали в облаках на уроках географии, то точно почерпнете что-то новое из этой подборки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку эрудита   вокруг света   география   интересное   факты   хочу все знать   
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26k
Андрей Иванов 16 часов назад
"Метеор, уничтоживший динозавров, был настолько большим, что из-за невероятного сильного давления воздуха кратер начал формироваться еще до того, как он коснулся земли"

1. Метеор (др.-греч. «парящий в воздухе») явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел (например, осколков комет или астероидов).
2. Если имелся ввиду метеорит (Метеорит тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.), то интересуюсь посмотреть на эту глыбищу. Или динозавры растащили?
3. Если бы такое грохнуло, то сдохли бы не только динозавры, Землю бы стерилизовало бы

"Самая длинная граница Франции проходит с Бразилией"

Французская Гвиана является французской колонией, то есть французские владения, но не Франция

"Австралия шире Луны"

Россия в три раза шире Луны, нашли чем удивить

"Калифорния ближайший штат к Гавайям, но Гавайи самый дальний штат от Калифорнии"

Полный бред, по крайней мере на русском. Подозреваю, что тут нужно учитывать направление вращения Земли, но в России 11 часовых поясов, и если быстро бежать, можно 11 раз встретить Новый год. Что нам те Гавайи

Великие озера содержат достаточно пресной воды, чтобы затопить площадь размером с Великобританию водой глубиной более 100 метров"

В Байкале воды больше, чем во всех вместе взятых пяти Великих озёрах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), но мы не будем топить Англию, мы её сожгём нахрен

"Техас настолько большой, что в него можно поместить Копенгаген, Брюссель, Загреб и Варшаву, включая их реальные расстояния друг от друга"

На территории России может поместиться...
Китаев - 1,78
Индий - 5,21
Казахстанов - 6,30
Франций - 26,62
Украин - 28,37
Испаний - 34
Германий - 48
Лихтенштейнов - 107 033
Монако - 8 782 260
Ватиканов - 38 921 379
Суданов - 6,83
Алжиров - 7,19
Конго - 7,30
Канад - 1,72
США (Техас включая)- 1,74
Мексик - 8,68
Бразилий - 2
Аргентин - 6,19
Австралий - 2,23
Великобританий - 70
Исландий - 166,27
Мадагаскаров - 29
Новых Зеландий - 63,74
Японий - 45,33

Весь мир настораживает, что мы меряем свою территорию другими странами!

Итого: эта инфа для тупых малолетних пиндостанских школьников. Проверяйте инфу при переводе
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14k
Алекс 14 часов назад
На 55ой параллеле белые медведи....ну, ну...
Белые медведи обычно ассоциируются у нас с Арктикой. Однако в провинции Британская Колумбия на востоке Канады, в заповеднике «Большой медвежий дождевой лес» живут десятка три белых медведей, хотя это отнюдь не Арктика: по географической широте данный район примерно соответствует Тамбову, Пензе, Самаре. Правда, и здешние белые медведи «ненастоящие», не Ursus maritimus, а обычные для Северной Америки чёрные медведи, они же барибалы (Ursus americanus), только смутировавшие. Их выделяют в особый подвид U. americanus kermodei, названный в честь канадского зоолога Френсиса Кермоуда, который открыл белых медведей средних широт в 1905 году. У них изменён один из четырёх генов, отвечающих за окраску меха. Это рецессивный признак, то есть если у особи только один такой ген, то цвет шкуры обычный, а чтобы родился белый медвежонок, оба родителя должны обладать мутацией. По оценкам, в заповеднике несут одинарный ген белизны 500 1200 чёрных медведей, а особей с двойным геном, дающим светлую окраску, всего около сотни.

Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/29077/https://www.nkj.ru/archive/articles/29077/ (Наука и жизнь, Белые медведи на широте Тамбова)
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238
Makfatym 14 часов назад
Комментарий к фото
Общее количество осадков в Антарктиде, усредненное по всему континенту, составляет около 166 миллиметров (6,5 дюйма) в год (Vaughan et al., J Climate, 1999).
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1k
Алексей Попов 16 часов назад
Хреново в школе вообще не учиться, искренне жаль дб автора
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1k
bigkoss 16 часов назад
На антарктиде есть действующие вулканы?
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1k
Алексей Попов 16 часов назад
Наверно хреново в школе вообще не учиться, искренне жаль дб автора
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70k
Viktor 16 часов назад
Относительно последней - более 35-ти лет.
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17k
Corvus Corax 16 часов назад
Комментарий к фото
Нихера они не редкие, хоть завались.. килограммами... а вот чистой воды - да... ту уже не каждый камень...
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707
Просто прохожий 16 часов назад
Кто придумал такую хрень?
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8k
a_komolow 16 часов назад
### "Метеор, уничтоживший динозавров, был настолько большим, что из-за невероятного сильного давления воздуха кратер начал формироваться еще до того, как он коснулся земли" ###
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Откуда такая информация?

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