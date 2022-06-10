25 географических фактов, в которые сложно поверить

Один пользователь Reddit предложил вспомнить умопомрачительные географические факты, и ответы других реддиторов со всех уголков планеты не разочаровали. Если вы давно не смотрели на карту или витали в облаках на уроках географии, то точно почерпнете что-то новое из этой подборки.