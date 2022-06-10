25 географических фактов, в которые сложно поверить

Один пользователь Reddit предложил вспомнить умопомрачительные географические факты, и ответы других реддиторов со всех уголков планеты не разочаровали. Если вы давно не смотрели на карту или витали в облаках на уроках географии, то точно почерпнете что-то новое из этой подборки.
2. "Метеор, уничтоживший динозавров, был настолько большим, что из-за невероятного сильного давления воздуха кратер начал формироваться еще до того, как он коснулся земли"
4. "Мои родители, живущие в Канаде, живут ближе ко мне в Англии, чем к родителям моей жены в Канаде"
6. "Рубины и сапфиры на самом деле являются одним и тем же минералом, и оба они, как и изумруды, на самом деле более редкие, чем бриллианты"
7. "В Ирландии на 53 параллели северной широты растут пальмы. В Канаде на 55 параллели северной широты водятся белые медведи"
8. "Если сесть в лодку в Рейкьявике и поплыть прямо на юг, то первым массивом суши на пути будет Антарктида"
10. "Аляска на самом деле огромная. Она больше Монтаны, Техаса и Калифорнии вместе взятых"
12. "Расстояние между Новой Зеландией и Австралией примерно такое же, как расстояние между Нидерландами и Ливией"
13. "Несмотря на то, что Канада является «северным соседом» США, большинство канадцев живут к югу от Сиэтла"
16. "Техас настолько большой, что в него можно поместить Копенгаген, Брюссель, Загреб и Варшаву, включая их реальные расстояния друг от друга"
17. "Великие озера содержат достаточно пресной воды, чтобы затопить площадь размером с Великобританию водой глубиной более 100 метров"
19. "Грубо говоря, мы живем на яблочной кожуре. Примерно настолько толщина земной коры пропорциональна ее объему"
20. "Аппалачи образовались до того, как Североамериканский континент отделился от Европы, поэтому во Франции есть небольшая часть Аппалачей"
21. "Если бы Солнце было размером с лейкоцит, галактика Млечный Путь была бы размером с континентальную часть Соединенных Штатов"
22. "Аляска одновременно является самой дальней западной, восточной и северной частью США"
23. "Точка Немо — наиболее удаленная точка от любой другой суши (2688 километров). Из всех людей в мире ближе всего к ней находятся космонавты на МКС"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1. Метеор (др.-греч. «парящий в воздухе») явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел (например, осколков комет или астероидов).
2. Если имелся ввиду метеорит (Метеорит тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.), то интересуюсь посмотреть на эту глыбищу. Или динозавры растащили?
3. Если бы такое грохнуло, то сдохли бы не только динозавры, Землю бы стерилизовало бы
"Самая длинная граница Франции проходит с Бразилией"
Французская Гвиана является французской колонией, то есть французские владения, но не Франция
"Австралия шире Луны"
Россия в три раза шире Луны, нашли чем удивить
"Калифорния ближайший штат к Гавайям, но Гавайи самый дальний штат от Калифорнии"
Полный бред, по крайней мере на русском. Подозреваю, что тут нужно учитывать направление вращения Земли, но в России 11 часовых поясов, и если быстро бежать, можно 11 раз встретить Новый год. Что нам те Гавайи
Великие озера содержат достаточно пресной воды, чтобы затопить площадь размером с Великобританию водой глубиной более 100 метров"
В Байкале воды больше, чем во всех вместе взятых пяти Великих озёрах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), но мы не будем топить Англию, мы её сожгём нахрен
"Техас настолько большой, что в него можно поместить Копенгаген, Брюссель, Загреб и Варшаву, включая их реальные расстояния друг от друга"
На территории России может поместиться...
Китаев - 1,78
Индий - 5,21
Казахстанов - 6,30
Франций - 26,62
Украин - 28,37
Испаний - 34
Германий - 48
Лихтенштейнов - 107 033
Монако - 8 782 260
Ватиканов - 38 921 379
Суданов - 6,83
Алжиров - 7,19
Конго - 7,30
Канад - 1,72
США (Техас включая)- 1,74
Мексик - 8,68
Бразилий - 2
Аргентин - 6,19
Австралий - 2,23
Великобританий - 70
Исландий - 166,27
Мадагаскаров - 29
Новых Зеландий - 63,74
Японий - 45,33
Весь мир настораживает, что мы меряем свою территорию другими странами!
Итого: эта инфа для тупых малолетних пиндостанских школьников. Проверяйте инфу при переводе
Белые медведи обычно ассоциируются у нас с Арктикой. Однако в провинции Британская Колумбия на востоке Канады, в заповеднике «Большой медвежий дождевой лес» живут десятка три белых медведей, хотя это отнюдь не Арктика: по географической широте данный район примерно соответствует Тамбову, Пензе, Самаре. Правда, и здешние белые медведи «ненастоящие», не Ursus maritimus, а обычные для Северной Америки чёрные медведи, они же барибалы (Ursus americanus), только смутировавшие. Их выделяют в особый подвид U. americanus kermodei, названный в честь канадского зоолога Френсиса Кермоуда, который открыл белых медведей средних широт в 1905 году. У них изменён один из четырёх генов, отвечающих за окраску меха. Это рецессивный признак, то есть если у особи только один такой ген, то цвет шкуры обычный, а чтобы родился белый медвежонок, оба родителя должны обладать мутацией. По оценкам, в заповеднике несут одинарный ген белизны 500 1200 чёрных медведей, а особей с двойным геном, дающим светлую окраску, всего около сотни.
Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/29077/https://www.nkj.ru/archive/articles/29077/ (Наука и жизнь, Белые медведи на широте Тамбова)
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Откуда такая информация?
С КАКИХ ЭТО ПОР СНЕГ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ОСАДКАМИ ????????
Это как в сексе - одни ребёнка делают, а другие удовольствие получают, но процесс то один.