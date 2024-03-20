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В детстве многие любили историю — изучать древние культуры, давно ушедшие цивилизации, развитие технологий и то, как сильно все изменилось, хотя люди остались прежними. Поэтому всякий раз, когда появляется возможность своими глазами заглянуть в прошлое, пусть даже временами и мрачное, нам очень сложно пройти мимо.
1. Терри Фокс, 21-летний канадец, лишившийся ноги из-за рака, решил пробежать через всю Канаду, чтобы собрать деньги на исследования рака. Каждый день он пробегал полноценный марафон. Фокс пробежал 5 375 километров за 143 дня, но не смог продолжить, поскольку болезнь прогрессировала. Фокс скончался в июне 1981 года.
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2. Кэмберли Кейт, она же Кейт Уорд и ее бродячие собаки в Англии в 1962 году. Она ни разу не отказала в помощь бродячей собаке и за свою жизнь успела позаботиться о более чем 600 животных
4. Альберт Эйнштейн преподает в Линкольне, первом историческом университете США для чернокожих, 1946 г.
5. Доктор Релига наблюдает за показателями пациента после 23-часовой (успешной) трансплантации сердца. Его ассистент спит в углу комнаты. 1987 год
6. «Девушки в окнах», фотография Ормонда Джильи, Нью-Йорк, 1960 год. Здание снесли на следующий день
7. Сестра Мэри Кеннет Келлер, первая женщина, получившая докторскую степень в области компьютерных наук в США, 1965 г.
9. 1500-летняя керамическая статуэтка майя со съемным шлемом, из Эль-Перу-Вака, Петен, Гватемала
12. Один из самых знаменитых снимков Уолтера Чандохи, 1955 год. «Моя дочь Паула и котенок одновременно «улыбнулись» в камеру».
13. 4000-летняя табличка египетского ученика с исправлениями учителя, сделанными красным цветом
14. Интерьер Восточного экспресса. Этот пассажирский поезд дальнего следования был создан в 1883 году
21. «Меркурий», один из самых красивых поездов в истории, разработанный в стиле ар-деко Генри Дрейфусом для Центральной железной дороги Нью-Йорка. Чикаго, 1936 год
22. Обручальные кольца, отобранные у жертв Холокоста перед казнью, 1945 год
23. Портрет Ах-Вех-Эйю (Красивый цветок) из племени сенека, 1908 год. Фото Дж. Л. Блессинг
26. Эта миниатюрная экосистема процветает в практически полной изоляции с 1960 года. За это время ее поливали всего один раз
27. Нарисованные бизоны в пещере Альтамира, Испания. Их нарисовали в период протяженностью более 20 000 лет, между 35 000 и 15 000 гг. до нашей эры
28. Сокровища, которые росли под Мексикой на протяжении 500 000 лет: пещера с кристаллами до 11 метров длиной и весом до 55 тонн
29. Дети в традиционных соломенных плащах мино идут на новогоднее мероприятие, префектура Ниигата, Япония, 1956 год
31. Мужчины в шортах и ковбойских сапогах обслуживают женщин на парковке таверны в Далласе, штат Техас
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