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Ошибки молодости: пользовательницы Сети показали татуировки, о которых они сожалеют

Ошибки молодости: пользовательницы Сети показали татуировки, о которых они сожалеют

Автор:
10 июня 2022 16:33
Сообщество : Юмор
Метки: Дурацкие   Юмор   женская татуировка   забавно   и такое бывает   нелепые татуировки   ошибки молодости   странные татуировки   татуировки   
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Началось всё с дамы, у которой на ноге надпись "Волочу ноги каждый день". Она поинтересовалась, есть ли кто-то ещё с такой же нелепой картинкой на теле, или это только она так отличилась... Выяснилось, что мир дурацких женских татуировок - это очень забавная история.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дурацкие   Юмор   женская татуировка   забавно   и такое бывает   нелепые татуировки   ошибки молодости   странные татуировки   татуировки   
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3  комментария
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4k
karamba Час назад
Вы еще не видели толстых баб за 50, с разноцветными поплывшими бабочками на всем теле.
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4k
Феликс Дзержинский 43 минуты назад
С просторов интернета.
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10k
Ivan 58 минут назад
Ошибки молодости: пользовательницы Сети показали татуировки, о которых они сожалеютПосмотреть
Ошибки молодости: пользовательницы Сети показали татуировки, о которых они сожалеют
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