Ошибки молодости: пользовательницы Сети показали татуировки, о которых они сожалеют

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Началось всё с дамы, у которой на ноге надпись "Волочу ноги каждый день". Она поинтересовалась, есть ли кто-то ещё с такой же нелепой картинкой на теле, или это только она так отличилась... Выяснилось, что мир дурацких женских татуировок - это очень забавная история.
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Кошка с оторванным хвостом (а хвост ли это?) и надпись "ступни"
«У меня есть татуировка нашего кота, который скончался много лет назад. К сожалению, когда она зажила, хвост кота оказался отделен от тела, поэтому выглядит так, будто кот сидит рядом с какашкой. Я не думаю, что когда-нибудь смогу это исправить, потому что каждый раз, когда я смотрю на это, я смеюсь».
Тату в виде горошины. Зелёный "радиоактивный" Винни-Пух, китайский иероглиф, который означает неизвестно что
«Вот мой радиоактивный Пух. Татуировщик решил нанести толстый зелёный контур, чтобы он больше выделялся. Я была молода (18-19 лет) и тогда ничего не знала о татуировках, и в то время это казалось хорошей идеей».
«Моя первая татуировка, когда мне было 16 (я солгала татуировщику, лол). Предполагалось, что это буква G на китайском языке. Судя по всему, в китайском языке нет буквы G, так что Бог знает, что означает этот символ».
«Моя первая татуировка, когда мне было 16 (я солгала татуировщику, лол). Предполагалось, что это буква G на китайском языке. Судя по всему, в китайском языке нет буквы G, так что Бог знает, что означает этот символ».
Морковь и обезьянка
«Всегда говорила, что наколю первые любимые игрушки своих детей. Моя старшая не могла не выбрать Кэти-морковку!»
Дельфин, похожий на жирную рыбу, и разноцветная надпись "Вау, кока-кола"
Надпись про кока-колу вообще была сделана в благотворительных целях, чтобы собрать больше пожертвований: «Поскольку я занималась тем, что развлекала детей, я подумала, что это будет забавно и принесёт пожертвования. Она всё ещё со мной 10 лет спустя, нужно её удалить или перекрыть».
Вот такие ошибки молодости.
Вот такие ошибки молодости.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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