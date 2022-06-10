Ошибки молодости: пользовательницы Сети показали татуировки, о которых они сожалеют

«Вот мой радиоактивный Пух. Татуировщик решил нанести толстый зелёный контур, чтобы он больше выделялся. Я была молода (18-19 лет) и тогда ничего не знала о татуировках, и в то время это казалось хорошей идеей».



«Моя первая татуировка, когда мне было 16 (я солгала татуировщику, лол). Предполагалось, что это буква G на китайском языке. Судя по всему, в китайском языке нет буквы G, так что Бог знает, что означает этот символ».