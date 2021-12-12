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27 нелепых татуировок, на которых настояли заказчики

27 нелепых татуировок, на которых настояли заказчики (28 фото)

Автор:
12 декабря 2021 15:42
Сообщество : Юмор
Метки: Дурацкие   зачем   и такое бывает   идиоты   маразм крепчал   нелепые татуировки   ну и ну   странные татуировки   
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Люди, которые решили украсить себя такими веселыми картинками - какие-то безумцы. Они ведь знают, что татуировку нельзя смыть, верно?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дурацкие   зачем   и такое бывает   идиоты   маразм крепчал   нелепые татуировки   ну и ну   странные татуировки   
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6  комментариев
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
"Люди, которые решили украсить себя ...картинками – какие-то безумцы. Они ведь знают, что татуировку нельзя смыть, верно?"

Конкретная фраза для тату зависимых.
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12k
Змей Горыныч 3 минуты назад
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arek14 Полчаса назад
Шиза как она есть.
Бессмысленная и беспощадная.
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Хью́берт Час назад
Я всегда когда подобное вижу говорю, Фрау Абажур одобряет.
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