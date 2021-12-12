27 нелепых татуировок, на которых настояли заказчики

1117
28
Люди, которые решили украсить себя такими веселыми картинками - какие-то безумцы. Они ведь знают, что татуировку нельзя смыть, верно?
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Жительница Замбии подала в суд на своего парня за то, что он встречался с ней 8 лет без брака
- 17 картинок, вызывающих недоумение и оторопь
- 25 рабочих мест в ожидании неминуемой катастрофы
- 30 неприятных открытий, сделанных после переезда в новый дом
- Итальянский падре украл церковные деньги и спустил их на наркотики и гей-вечеринки
Метки: Дурацкие зачем и такое бывает идиоты маразм крепчал нелепые татуировки ну и ну странные татуировки
19
Понравилось19
Новости партнёров
Конкретная фраза для тату зависимых.
Бессмысленная и беспощадная.