29 ужасных татуировок, которые хочется развидеть

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«Мое тело – мой холст», – гордо заявляют любители тату. Это, конечно, славно, но это же не значит, что надо набивать на себе первое, что приходит в голову… Особенно если в голову приходит такое.
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Обыграна фраза "It's Britney, bitch". "Knee" – "колено".
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