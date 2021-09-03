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29 ужасных татуировок, которые хочется развидеть

29 ужасных татуировок, которые хочется развидеть (30 фото)

Автор:
03 сентября 2021 08:03
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   нелепые татуировки   тату   татуировки   ужасные татуировки   фрики   
1109
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«Мое тело – мой холст», – гордо заявляют любители тату. Это, конечно, славно, но это же не значит, что надо набивать на себе первое, что приходит в голову… Особенно если в голову приходит такое.

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Обыграна фраза "It's Britney, bitch". "Knee" – "колено".

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Метки: забавно   нелепые татуировки   тату   татуировки   ужасные татуировки   фрики   
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6  комментариев
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6k
Trenzel2003 2 часа назад
Насколько нужно себя не любить, что бы сделать тату? Тем более такую.
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9k
MMH 37 минут назад
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1k
Hallo FreeSpace 45 минут назад
Оспадя, ну почему не в нормальном салоне ???
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10k
K7OO Час назад
Ну не знаю, мне нравится. Разве плохо сразу увидеть, что перед тобой дебил, а не узнавать об этом в процессе общения со всеми сопутствующими издержками? Это очень удобно.
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hairov 2 часа назад
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★Lucifer★ 2 часа назад
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