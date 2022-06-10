Прототип "Пилы": Маньяк с "ящиком для игрушек" Дэвид Паркер Рэй

На первом суде против Рэя, в течение нескольких десятилетий мучившего невинных жертв, были видео и аудиозаписи, сам фургон, где творилось беззаконие, и показания трёх выживших. Однако присяжные так и не смогли прийти к единому мнению. Второй суд закончился, едва начавшись, - от сердечного приступа умер судья. Третий суд приговорил Рэя к 224 годам за решёткой, однако убийства так и не были доказаны. Его сообщница-любовница отсидела 20 лет из положенных 36. Друг, задушивший девушку на видеокамеру, отситдел 11 лет из 30. Дочь маньяка провела за решёткой 2,5 года.

Маньяк с "ящиком для игрушек" отсидел всего лишь два года, в 2002 году он умер в тюрьме от сердечного приступа.