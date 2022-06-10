Прототип "Пилы": Маньяк с "ящиком для игрушек" Дэвид Паркер Рэй

Создатели "Пилы" наверняка вдохновлялись историей Дэвида Паркера Рэя (1939-2002), также известного как Маньяк с "ящиком для игрушек". У Рэя не было идейности Джона Крамера, но была своя пыточная, и жертвам Рэй включал кассету, на которой в течение получаса объяснял, куда они попали и что с ними теперь будет.
Биография у Дэвида Паркера Рэя вполне обычная: семья среднего достатка, школа, служба в армии, жена, дети. Ничего необычного и выдающегося до создания "ящика с игрушками" Рэй не совершил. "Ящик" представлял собой трейлер, обшитый изнутри звукоизоляцией, в котором было установлено кресло для пыток и хранилась куча пыточного инвентаря. По словам следователей, эти "игрушки" обошлись Рэю примерно в $100 тысяч.
В жертвы маньяк выбирал себе исключительно женщин, а ловил их на полицейскую форму и полицейский значок, купленные на чёрном рынке. "Пройдёмте в участок", наручники, кляп, хлороформ, и жертва просыпается без одежды, прикованная к холодному металлическому креслу. После проигрывания речи являлся сам Рэй и начинал пытки, которые доставляли ему сексуальное удовлетворение. Некоторые издевательства он снимал на видео. Если реакция жертвы на пытку ему не нравилась, он грозился её убить. Предположительно изверг убил 60 женщин. Однако их тела не были найдены, а сам Рэй в них не сознался.
В записанном на кассету вступительном слове Рэй заранее предупреждал, что судьба жертвы будет зависеть исключительно от его настроения. Если маньяк был доволен пыткой (обычно она длилась 3-4 дня), то он накачивал жертву таблетками и отвозил подальше от своего дома. Рэй надеялся, что после такой химической обработки жертва потеряет память. Знакомой Рэя Келли Гаррет "повезло", он думал, что она умерла, и скинул тело в кювет. Девушку нашли и вылечили. Келли заявила в полицию, но ей не поверили. Её приняли за наркоманку, у которой была интрижка с Дэвидом. Даже муж не поверил Келли и развёлся с ней.
Обычно маньяки-извращенцы куда более осторожны, работают в одиночку и не оставляют следов. Но на Рэя и его "ящик" работала целая команда. Его деувшка, узнав об увлечении своего кавалера, не пошла в полицию, а решила ему помочь в его ужасном деле. На одной из кассет, которая попала в руки следствию, одну из жертв задушил друг Рэя. Даже старшая дочь маньяка привела ему одну свою подружку и иногда наведывалась в бар, где подсыпала девушкам в напитки снотворное.
Попался Дэвид Паркер Рэй, когда забыл ключ от наручников рядом с пыточным креслом. Синтии Виджил удалось освободиться и воткнуть в зазевавшегося маньяка одно из его адских приспособлений. В одном лишь стальном ошейнике она добежала до соседей и позвонила 911.
На первом суде против Рэя, в течение нескольких десятилетий мучившего невинных жертв, были видео и аудиозаписи, сам фургон, где творилось беззаконие, и показания трёх выживших. Однако присяжные так и не смогли прийти к единому мнению. Второй суд закончился, едва начавшись, - от сердечного приступа умер судья. Третий суд приговорил Рэя к 224 годам за решёткой, однако убийства так и не были доказаны. Его сообщница-любовница отсидела 20 лет из положенных 36. Друг, задушивший девушку на видеокамеру, отситдел 11 лет из 30. Дочь маньяка провела за решёткой 2,5 года.
Маньяк с "ящиком для игрушек" отсидел всего лишь два года, в 2002 году он умер в тюрьме от сердечного приступа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ага от сердечного приступа табакеркой по голове или что у них там в тюрьмах используют.