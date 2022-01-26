Возвращение 90-х: в Калмыкии похищенного московского бизнесмена подвергли пыткам

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Началось всё достаточно буднично. Бывший сотрудник ФСИН пригласил знакомого бизнесмена из Москвы к себе в гости в Элисту.
Москвич воспользовался предложением, но по приезду его ждало не калмыцкое гостеприимство, а его "друг" 41-летний Басанг Церенов вместе с тремя подельниками. Коммерсанта заперли в квартире и требовали переписать на них недвижимость, автомобиль и дать 10 миллионов в придачу.
Предприниматель не горел желанием расставаться со своим имуществом, поэтому вымогатели его периодически избивали и стреляли из травматического пистолета по ногам.
Бандитов подвела жадность, потому что желаемый автомобиль находился в ремонте и они дали телефон москвичу, чтобы туда позвонить. Но он смог дозвониться до жены и позвать на помощь. Женщина связалась с правоохранителями и те вызволили мужчину. Всего он пробыл в заложниках с 22 по 24 января.
Предприниматель не горел желанием расставаться со своим имуществом, поэтому вымогатели его периодически избивали и стреляли из травматического пистолета по ногам.
Бандитов подвела жадность, потому что желаемый автомобиль находился в ремонте и они дали телефон москвичу, чтобы туда позвонить. Но он смог дозвониться до жены и позвать на помощь. Женщина связалась с правоохранителями и те вызволили мужчину. Всего он пробыл в заложниках с 22 по 24 января.
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По сообщению Telegram-канала SHOT, около года назад москвич отказался покупать у Басанга Церенова партию вакцины "Ковивак" из-за отсутствия документов и элистинец затаил обиду.
У Церенова уже есть судимость за подделку документов. Сейчас на всех преступников заведены уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Вымогательство".
У Церенова уже есть судимость за подделку документов. Сейчас на всех преступников заведены уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Вымогательство".
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90-е, в смысле песпредела, никуда не уходили. Иначе средний бизнес не утекал бы к нам в Великобританию.