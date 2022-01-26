Возвращение 90-х: в Калмыкии похищенного московского бизнесмена подвергли пыткам

Москвич воспользовался предложением, но по приезду его ждало не калмыцкое гостеприимство, а его "друг" 41-летний Басанг Церенов вместе с тремя подельниками. Коммерсанта заперли в квартире и требовали переписать на них недвижимость, автомобиль и дать 10 миллионов в придачу.



Предприниматель не горел желанием расставаться со своим имуществом, поэтому вымогатели его периодически избивали и стреляли из травматического пистолета по ногам.



Бандитов подвела жадность, потому что желаемый автомобиль находился в ремонте и они дали телефон москвичу, чтобы туда позвонить. Но он смог дозвониться до жены и позвать на помощь. Женщина связалась с правоохранителями и те вызволили мужчину. Всего он пробыл в заложниках с 22 по 24 января.