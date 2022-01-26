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Возвращение 90-х: в Калмыкии похищенного московского бизнесмена подвергли пыткам

Возвращение 90-х: в Калмыкии похищенного московского бизнесмена подвергли пыткам (3 фото)

Автор:
26 января 2022 11:59
Сообщество : Криминал
Метки: бизнесмен   заложники   калмыкия   криминал   полиция   похищение   пытки   элиста   
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Началось всё достаточно буднично. Бывший сотрудник ФСИН пригласил знакомого бизнесмена из Москвы к себе в гости в Элисту.
Москвич воспользовался предложением, но по приезду его ждало не калмыцкое гостеприимство, а его "друг" 41-летний Басанг Церенов вместе с тремя подельниками. Коммерсанта заперли в квартире и требовали переписать на них недвижимость, автомобиль и дать 10 миллионов в придачу.

Предприниматель не горел желанием расставаться со своим имуществом, поэтому вымогатели его периодически избивали и стреляли из травматического пистолета по ногам.

Бандитов подвела жадность, потому что желаемый автомобиль находился в ремонте и они дали телефон москвичу, чтобы туда позвонить. Но он смог дозвониться до жены и позвать на помощь. Женщина связалась с правоохранителями и те вызволили мужчину. Всего он пробыл в заложниках с 22 по 24 января.
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По сообщению Telegram-канала SHOT, около года назад москвич отказался покупать у Басанга Церенова партию вакцины "Ковивак" из-за отсутствия документов и элистинец затаил обиду.

У Церенова уже есть судимость за подделку документов. Сейчас на всех преступников заведены уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Вымогательство".

Источник:

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Метки: бизнесмен   заложники   калмыкия   криминал   полиция   похищение   пытки   элиста   
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12  комментариев
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17k
SpoiltNail 49 минут назад
И тут опа... Случай всплыл с левой вакциной. А сколько таких случаев не всплыло?
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535
Bendix 2 минуты назад
Калмыки как нация ни при чём. Лично знаю умных, талантливых и честных.
90-е, в смысле песпредела, никуда не уходили. Иначе средний бизнес не утекал бы к нам в Великобританию.
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27k
Aqueronte 3 минуты назад
Пожизненное ждёт за это, и хорошо
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65k
Доктор Джонс 3 минуты назад
Сделал запись в ежедневнике: "Ни при каких обстоятельствах не ездить в Элисту"...
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530
bobobo 16 минут назад
Удивили. Кадыров вон людей по всей России похищает. И даже из Европы. И ничего.
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8k
Алексей 24 минуты назад
по любому история "не чистая". Бывший сотрудник ФСИН + ранее судимый = друзья ?? при чем такие друзья, что один другому запросто предлагает левую вакцину и еще обижается, что тот отказался?? Да и поехал он скорее всего не просто в "гости", явно какие то махинации крутить
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447
imho Алексей 5 минут назад
Бывает такое что бывшие зк отдают деньги либо оказывают услуги сотрудникам и их подельникам будучи уже на свободе что бы не уехать еще раз на основании своих же признательных показаний полученных во время отбывания срока.
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1k
Glassy Полчаса назад
Опять достоверные источники и важное мнение "сети".
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1k
Максим Максимов 48 минут назад
таких "друзей" - з.ах.у.й. и - в музей
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1k
Оксид Бетона Час назад
... и друг степей калмык...
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