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Примерный семьянин, убивший 36 женщин: Геннадий Михасевич

Примерный семьянин, убивший 36 женщин: Геннадий Михасевич (9 фото + 4 видео)

Автор:
07 апреля 2022 18:17
Сообщество : Криминал
Метки: СССР   история   криминал   маньяки   правопорядок   судопроизводство   убийства   
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Начало 70-х. Белорусская ССР. В течение 14 лет в Полоцке, Витебске и прилегающей местности убивали и насиловали женщин. 14 человек сознались под давлением о совершённых зверствах, а настоящего убийцу поймали только в 1985 году.
Стоит отметить, что за убийство Людмилы Андараловой уже был арестован и посажен некий Глушаков. Поэтому, когда на месте нового преступления нашли удавку, то вещдок странным образом исчез: следователи даже и не думали связывать оба преступления.
А Михасевич продолжал творить настоящий ужас на окраинах Витебска: в апреле и июле 1972 года он задушил двоих. На ложный след милицию навели показания свидетельницы, которая рассказала про троих мужчин с овчаркой. Она их увидела рядом со станцией "Лучеса". За решётку теперь угодили Николай Янченко, Валерий Ковалёв и Владимир Пашкевич. Следователь Михаил Жавнерович, которого прозвали "белорусский Мегрэ" за 100% раскрываемость, запугал этих троих смертной казнью и они признались в убийстве. Янченко получил 2,5 года, Пашкевич - 12 лет, а Ковалёв - 15 лет. Но убийства не прекращались...

Источник:

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Метки: СССР   история   криминал   маньяки   правопорядок   судопроизводство   убийства   
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8  комментариев
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eutace 2 часа назад
1) сторонники введения смертной казни пусть задумаются
2) какая-то неправдоподобная история... как можно проверить почерк всех мужчин?
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