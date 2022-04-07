Примерный семьянин, убивший 36 женщин: Геннадий Михасевич

(видео с допроса Михасевича следователем Николаем Игнатовичем) Михасевич в фактах убийств сознался просто, а вот с обвинениями в сексуальном насилии не очень: он говорил, что главное удовлетворение он получал от процесса удушения, а вовсе не от секса с жертвами. До последнего Геннадий не верил, что теперь для него всё кончено. В РОВД он говорил, что машину его угнали, а записку заставили написать какие-то злодеи. После того, как в его квартире нашли вещи убитых жертв, то Михасевич и вовсе решил прикидываться сумасшедшим, чтобы не попасть на нары. "Когда душил, то через свои руки от женщин силу почёрпывал. Был сам себе врач. После убийства становилось легче. Особое удовольствие получал, когда жертва трепещется. Оно усиливалось, если женщина сопротивлялась, царапалась, боролась" Но не вышло. Психотерапевты признали Геннадия Михасевича полностью дееспособным. Но и тут Геннадий не терял оптимизма: он был уверен, что прославится теперь на весь СССР. На суде доказали 36 убийств, а он же настаивал, что жертв было 43. Этому бесчеловечному существу дали высшую меру наказания - расстрел. Осенью того же 1987 года приговор был приведён в исполнение.

2022-04-07T18:17:31+03:00