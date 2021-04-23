Жены серийных убийц: как сложились их судьбы

1016
13
Серийные убийцы наводят ужас на общество, и когда они оказываются в суде, за процессом и последующим наказанием следит множество народу. Да и потом пресса нередко рассказывает о том, что происходит с маньяками в тюрьме. А вот об их женах мало кто вспоминает. Большинство из них не имели представления, что живут с психопатом-убийцей. Как они воспринимают страшную новость? Как общаются с соседями? И ждут ли мужей из тюрьмы?
Кэрол Энн Бун и Тед Банди
Кэрол Энн Бун работала с Тедом Банди в Департаменте энергетики штата Вашингтон. Поначалу они были просто друзьями. Позднее Бун говорила о Банди: «Он производил на меня впечатление довольно застенчивого человека, у которого гораздо больше происходит в душе, чем на поверхности». Им обоим пришлось общаться с правоохранительными органами, когда те искали жертв Банди, и от этого их дружба только крепла. Но арест Банди изменил все в неожиданную сторону. Когда Банди предстал перед судом во Флориде, Бун переехала туда, чтобы быть с ним. Он сделал ей предложение в зале суда, и они тут же поженились. Она осталась с ним и послеприговора: он был в камере смертников, когда она забеременела их дочерью.
Бун безоговорочно верила в невиновность Банди. Но все рухнуло, когда Банди предложили сделку: он должен был отдать останки своих жертв - и казнь ему будет отсрочена. Когда он согласился, Бун поняла, что он действительно совершил убийства, в которых его обвиняли. Она подала на развод, вернулась в штат Вашингтон и больше никогда с ним не общалась. Бун умерла в 2018 году.
Бун безоговорочно верила в невиновность Банди. Но все рухнуло, когда Банди предложили сделку: он должен был отдать останки своих жертв - и казнь ему будет отсрочена. Когда он согласился, Бун поняла, что он действительно совершил убийства, в которых его обвиняли. Она подала на развод, вернулась в штат Вашингтон и больше никогда с ним не общалась. Бун умерла в 2018 году.
×
Джудит Моусон и Гэри Риджуэй
Когда Гэри Риджуэй, наконец, был идентифицирован как убийца из Грин-Ривер, он убивал уже многие годы, и на его счету было, как минимум, 48 жертв (по его словам, не меньше 80). Его столько раз допрашивали, что даже его коллеги заподозрили неладное, но даже к тому времени, когда анализ ДНК, наконец, связал убийцу с его жертвами, его жена, Джудит Моусон, понятия ни о чем не имела .
В интервью журналу People в 2011 году и сказала, что поностью верила ему - даже после того, как увидела состояние его дома, когда они впервые начали встречаться. Он утверждал, что сдавал дом в аренду, и арендаторы уничтожили ковры. Лишь спустя десятилетия она узнала правду: "Я узнала, что он убрал ковры, потому что он убивал на них женщин, и на них были пятна крови. Он избавился от кровати, потому что там он занимался сексом с некоторыми из своих жертв, а затем убивал их ".
Моусон была настолько подавлена, что даже друзья и семьи жертв ее мужа сочувствовали ей на судебных процессах - а вот соседи начали проявлять к ней агрессию. Риджуэй продолжал отрицать свою вину, и она навещала его в течение первых двух лет, но как только он признался, она разорвала с ним отношения. Поначалу она погрузилась в алкоголь и таблетки, но затем нашла выход - она написала книгу о своей истории. По ее словам, это, наконец, помогло ей излечиться от прошлого.
В интервью журналу People в 2011 году и сказала, что поностью верила ему - даже после того, как увидела состояние его дома, когда они впервые начали встречаться. Он утверждал, что сдавал дом в аренду, и арендаторы уничтожили ковры. Лишь спустя десятилетия она узнала правду: "Я узнала, что он убрал ковры, потому что он убивал на них женщин, и на них были пятна крови. Он избавился от кровати, потому что там он занимался сексом с некоторыми из своих жертв, а затем убивал их ".
Моусон была настолько подавлена, что даже друзья и семьи жертв ее мужа сочувствовали ей на судебных процессах - а вот соседи начали проявлять к ней агрессию. Риджуэй продолжал отрицать свою вину, и она навещала его в течение первых двух лет, но как только он признался, она разорвала с ним отношения. Поначалу она погрузилась в алкоголь и таблетки, но затем нашла выход - она написала книгу о своей истории. По ее словам, это, наконец, помогло ей излечиться от прошлого.
Паула Дитц и Деннис Рейдер
В районе Уичито, штат Канзас, таинственный маньяк действовал почти 20 лет. Однако в 1991 году он затих, и лишь в 2004 его схватили: им оказался местный житель Денниса Райдера. Его семья была шокирована арестом. Как оказалось, убийца все эти годы был женат. Его жена, Паула Дитц, была бухгалтером и церковным волонтером. Она описывала супруга как «хорошего человека, прекрасного отца». Они были женаты 34 года, но после того, как правда стала известна, она подала на так называемый «экстренный развод» и получила его - окружные судьи пропустили обычный 60-дневный период ожидания и немедленно подписали бумаги. Она уехала из штата и больше никогда не связывалась с мужем.
Шэрон Хаддл и Джозеф ДеАнджело
Так называемый "убийца из золотого штата" терроризировал жителей Калифорнии в 1970-х и 80-х годах. Считается, что на его счету было, как минимум, 60 нападений. Его последняя известная жертва погибла в 1986 году. Потом настала тишина. Но убийца из Голден Стэйт снова вернулся в заголовки новостей в 2020 году: 74-летний Джозеф ДеАнджело был арестован.
К тому времени, когда его жена Шэрон Хаддл заговорила с San Francisco Chronicle, они уже развелись. По ее словам, за 46 лет брака она ни разу не усомнилась в его рассказах о том, где он был и что делал. По ее мнению, он много работал, навещал семью или охотился.
В суде она заявила: «Я никогда не буду прежней. Теперь я живу, зная, как он нападал, ломал жизни сотен невинных людей, убил 13 человек, которых любили и по которым теперь тоскуют. 40 или более лет ... я доверяал подсудимому. Когда его не было рядом, я верила, что он делает то, что он сказал мне. Теперь я больше не могу доверять людям".
На самом деле, пара фактически рассталась в 1991 году, но они остались в официальном браке и разделили опеку над своими тремя детьми. Только после ареста Шэрон развелась с мужем и сделала заявление с просьбой оставить ей право на конфиденциальность.
К тому времени, когда его жена Шэрон Хаддл заговорила с San Francisco Chronicle, они уже развелись. По ее словам, за 46 лет брака она ни разу не усомнилась в его рассказах о том, где он был и что делал. По ее мнению, он много работал, навещал семью или охотился.
В суде она заявила: «Я никогда не буду прежней. Теперь я живу, зная, как он нападал, ломал жизни сотен невинных людей, убил 13 человек, которых любили и по которым теперь тоскуют. 40 или более лет ... я доверяал подсудимому. Когда его не было рядом, я верила, что он делает то, что он сказал мне. Теперь я больше не могу доверять людям".
На самом деле, пара фактически рассталась в 1991 году, но они остались в официальном браке и разделили опеку над своими тремя детьми. Только после ареста Шэрон развелась с мужем и сделала заявление с просьбой оставить ей право на конфиденциальность.
Дарси Метцлер и Джерри Брудос
Те, кто знал Джерри Брудоса и его жену Дарси, считали, что они были совершенно обычной парой, живущей совершенно обычной жизнью. Но когда Брудос был арестован, его жена тоже попала под подозрение.
К тому времени, когда Брудос встретил - а затем женился - на Дарси Метцлер, он уже был госпитализирован в государственный госпиталь Орегона, где, как он признался, у него были регулярные фантазии о замораживании женщин, чтобы творить ужасные вещи с их замороженными телами. В то время ей было всего 17 лет. В первые годы их брака Дарси выполняла его требования - например, убирала квартиру в одних туфлях на шпильке. За это время у него появилось двое детей. После этого Брудос начал воплощать в жизнь свои навязчивые идеи.
Брудос убивал в течение следующих 18 месяцев. Многих своих жертвон увозил к себе домой - в основном, в гараж, который был полностью закрыт для Дарси. Когда в 1969 году полиция наконец нашла Брудоса - и фотографии, которые он сделал со своими жертвами, - они изначально считали его жену сообщницей. Это, подтверждал свидетель, который утверждал, что видел, как она помогала ему избавиться от тела. Тем не менее, Дарси была осуждена. Посе суда она сменила имена себе и своим детям, и исчезла.
К тому времени, когда Брудос встретил - а затем женился - на Дарси Метцлер, он уже был госпитализирован в государственный госпиталь Орегона, где, как он признался, у него были регулярные фантазии о замораживании женщин, чтобы творить ужасные вещи с их замороженными телами. В то время ей было всего 17 лет. В первые годы их брака Дарси выполняла его требования - например, убирала квартиру в одних туфлях на шпильке. За это время у него появилось двое детей. После этого Брудос начал воплощать в жизнь свои навязчивые идеи.
Брудос убивал в течение следующих 18 месяцев. Многих своих жертвон увозил к себе домой - в основном, в гараж, который был полностью закрыт для Дарси. Когда в 1969 году полиция наконец нашла Брудоса - и фотографии, которые он сделал со своими жертвами, - они изначально считали его жену сообщницей. Это, подтверждал свидетель, который утверждал, что видел, как она помогала ему избавиться от тела. Тем не менее, Дарси была осуждена. Посе суда она сменила имена себе и своим детям, и исчезла.
Линда и Роберт Йейтс
Линда Брюэр и Роберт Йейтс впервые поженились в 1974 году - а затем снова в 1976 году, поскольку их первый брак был аннулирован. Между тем, в 1975 году, всего через семь месяцев после рождения первого ребенка, Йейтс убил свою первую жертву. Йейтса арестовали только в 2000 году. Линда очень хотела знать, почему он убивал. Она спрашивала его об этом, навещая в тюрьме: «Я хочу знать, почему, как и все остальные. И как ты мог это сделать, и при этом быть женатым на мне?»
Она так и не получила ответов. Однако позднее она призналась: хотя она и не подозревала его ни в чем, но задним числом ей стало понятно, что поведение ее мужа было подозрительным. Увы, она не видела этого в то время. Она объяснила, что его обычным оправданием было то, что он собирался на охоту, и, зная, что она вышла замуж за любителя активного отдыха, она не задавала вопросов. «Когда вы так близки с кем-то, вы ничего не видите», - объяснила она в интервью. Линде Йейтс пришлось смириться не только с тем, что ее муж - убийца, но и с тем, что он похоронил одну из убитых им женщин в их дворе. Каждый раз, когда она смотрела в окно спальни, она смотрела на могилу. Вскоре после ареста Йейтса супруги объявили о банкротстве. Они продолжают поддерживать связь и остаются в браке.
Она так и не получила ответов. Однако позднее она призналась: хотя она и не подозревала его ни в чем, но задним числом ей стало понятно, что поведение ее мужа было подозрительным. Увы, она не видела этого в то время. Она объяснила, что его обычным оправданием было то, что он собирался на охоту, и, зная, что она вышла замуж за любителя активного отдыха, она не задавала вопросов. «Когда вы так близки с кем-то, вы ничего не видите», - объяснила она в интервью. Линде Йейтс пришлось смириться не только с тем, что ее муж - убийца, но и с тем, что он похоронил одну из убитых им женщин в их дворе. Каждый раз, когда она смотрела в окно спальни, она смотрела на могилу. Вскоре после ареста Йейтса супруги объявили о банкротстве. Они продолжают поддерживать связь и остаются в браке.
Дорин Лиой и Ричард Рамирес
Ричард Рамирес остается одним из самых известных серийных убийц в США, осужденным за множество преступлений, в том числе 13 убийств. Он не прекращал убивать до ареста в 1985 году, и, несмотря на то, что он был приговорен к смертной казни, он умер в 2013 году своей смертью - ее официальной причиной назван рак, осложненный множеством других заболеваний, включая гепатит С.
В 1985 году, сразу после его ареста, Дорин Лиой, внештатный редактор из Калифорнии, начала присылать ему письма. Лиой была свято уверена в невиновности Рамиреса. Вскоре от писем она перешла к регулярным визитам, и, наконец, пара связала себя узами брака в 1996 году, после восьми лет помолвки. Лиой, от которой отреклась ее семья, так описала своего мужа-смертника: «Он добрый, забавный, очаровательный ... Я думаю, что он действительно великий человек. Он мой лучший друг, он мой приятель».
Лиой упорно настаивал, что ее муж невиновен. Однако в 2009 году анализ ДНК окончательно связал его с убийством и изнасилованием 9-летней девочки. После этого регулярные посещения Лиой прекратились, и когда Рамирес умер, никто не забрал его тело.
В 1985 году, сразу после его ареста, Дорин Лиой, внештатный редактор из Калифорнии, начала присылать ему письма. Лиой была свято уверена в невиновности Рамиреса. Вскоре от писем она перешла к регулярным визитам, и, наконец, пара связала себя узами брака в 1996 году, после восьми лет помолвки. Лиой, от которой отреклась ее семья, так описала своего мужа-смертника: «Он добрый, забавный, очаровательный ... Я думаю, что он действительно великий человек. Он мой лучший друг, он мой приятель».
Лиой упорно настаивал, что ее муж невиновен. Однако в 2009 году анализ ДНК окончательно связал его с убийством и изнасилованием 9-летней девочки. После этого регулярные посещения Лиой прекратились, и когда Рамирес умер, никто не забрал его тело.
Джон Гейси, Марлин Майерс и Кэрол Хофф
Джон Уэйн Гейси до своего ареста в 1978 году убил 33 человека. При этом убийца регулярно принимал участие в детских праздниках, одетый как клоун по имени Пого. Попутно он был дважды женат. Его первой была Марлин Майерс, однако суд по обвинению в сексуальном насилии стал концом брака.
Гейси отсидел всего 18 месяцев из 10-летнего срока, а к 1972 году он снова женился - на этот раз на Кэрол Хофф. Она признавалась, что была без ума от него. Однако вскоре у нее возникли подозрения, вызванные такими случаями, как обнаружение бумажников мальчиков-подростков в его машине. По ее признанию, когда она развелась с ним в 1976 году, одной из ее самых регулярных жалоб был запах, пропитавший его дом. Два года спустя он предоставит полиции подробные эскизы своего дома и места, где он спрятал тела.
«Я просто не могла в это поверить. Я никогда не боялась его, - призналась Майерс позднее в интервью. - Я не могу себе представить, что он имел отношение к этим убийствам».
Гейси отсидел всего 18 месяцев из 10-летнего срока, а к 1972 году он снова женился - на этот раз на Кэрол Хофф. Она признавалась, что была без ума от него. Однако вскоре у нее возникли подозрения, вызванные такими случаями, как обнаружение бумажников мальчиков-подростков в его машине. По ее признанию, когда она развелась с ним в 1976 году, одной из ее самых регулярных жалоб был запах, пропитавший его дом. Два года спустя он предоставит полиции подробные эскизы своего дома и места, где он спрятал тела.
«Я просто не могла в это поверить. Я никогда не боялась его, - призналась Майерс позднее в интервью. - Я не могу себе представить, что он имел отношение к этим убийствам».
Мэри Элизабет Гарриман и Рассел Уильямс
Мэри Элизабет Гарриман вышла замуж за Рассела Уильямса в 1991 году, и когда газета Toronto Star сообщила о его аресте за серию убийств, сексуальных посягательств и того, что они назвали «чередой фетиш-взломов», они назвали супругов «властной парой», намекая на их карьеры: Гарриман была исполнительным директором Фонда «Сердце и инсульт», а Уильямс в свое время командовал базой ВВС США в Трентоне. То, что оба супруга напряженно работали, помогло Уильямсу скрываться от глаз жены, когда он начал сначала влезать в дома, чтобы украсть нижнее белье, а потом и убивать.
В то время как друзья, соседи и эксперты подчеркивали, что Гаррисон не знала о темной страсти Уильямса, некоторые считали иначе. Лори Массикотт, которая выжила после нападения Уильямса на нее, заявила, что Гарриман знала о преступлениях мужа, и суд постановил, что она обязана дать показания. Это было в 2014 году, а в 2016-м году пресса сообщила, что Гарриман и Уильямс в конечном итоге урегулировали иск на 7 миллионов долларов, который Массикотт подал против них.
В то время как друзья, соседи и эксперты подчеркивали, что Гаррисон не знала о темной страсти Уильямса, некоторые считали иначе. Лори Массикотт, которая выжила после нападения Уильямса на нее, заявила, что Гарриман знала о преступлениях мужа, и суд постановил, что она обязана дать показания. Это было в 2014 году, а в 2016-м году пресса сообщила, что Гарриман и Уильямс в конечном итоге урегулировали иск на 7 миллионов долларов, который Массикотт подал против них.
Кэти Уилсон, Маргарет Макинтош и Питер Тобин
Питер Тобин - один из самых известных серийных убийц Великобритании. Он начал в 1991 году с убийства 15-летней Вики Гамильтон. Его ошибкой стало позволить своему маленькому сыну играть с кошельком одной из его жертв: на кошельке остались следы ДНК, которые, в конце концов, и позволили связать его с преступлениями. Правоохранительным органам помогли еще двое - бывшие жены Тобина.
Кэти Уилсон была еще подростком, когда она оказалась с Тобином в токсичных зависимых отношениях. После рождения сына психологическое насилие переросло в физическое. Вскоре Тобин вынудил семью переехать в Шотландию. Их брак распался незадолго до ареста Тобина. Именно Уилсон узнала в фотороботе разыскиваемого убийцы своего бывшего мужа и сообщила об этом в полицию. Следователи начали проверять ее подозрения и связались с первой женой Тобина, Маргарет. Она рассказала, что тоже была в браке жертвой абьюза. ежду тем, даже после того, как Тобин был арестован и приговорен к пожизненному заключению, детективы продолжали обнаруживать все больше тел его жертв.
Уилсон и Маргарет Макинтош встретились в 2009 году. Между ними даже завязалось нечто вроде дружбы на основе общих воспоминаний. «Нам повезло - мы выжили», - заявили они.
Кэти Уилсон была еще подростком, когда она оказалась с Тобином в токсичных зависимых отношениях. После рождения сына психологическое насилие переросло в физическое. Вскоре Тобин вынудил семью переехать в Шотландию. Их брак распался незадолго до ареста Тобина. Именно Уилсон узнала в фотороботе разыскиваемого убийцы своего бывшего мужа и сообщила об этом в полицию. Следователи начали проверять ее подозрения и связались с первой женой Тобина, Маргарет. Она рассказала, что тоже была в браке жертвой абьюза. ежду тем, даже после того, как Тобин был арестован и приговорен к пожизненному заключению, детективы продолжали обнаруживать все больше тел его жертв.
Уилсон и Маргарет Макинтош встретились в 2009 году. Между ними даже завязалось нечто вроде дружбы на основе общих воспоминаний. «Нам повезло - мы выжили», - заявили они.
Елена и Михаил Попковы
В 2018 годусерийный убийца Михаил Попков признался в 84 убийствах, совершенных за два десятилетия. Михаил Попков был известен своим жестоким почерком: он сильно калечил своих жертв, нанося до 150 ударов ножом. Бывший российский милиционер считал, что наказывает своих жертв за «моральную непригодность». «У меня было желание научить и наказать их», - заявил он. В то же время у него была любящая семья, друзья, считавшие его крутым парнем. Он даже жертвовал деньги, чтобы хоронить жертв убийцы.
Правда всплыла благодаря экспертизе ДНК. Однако жена Попкова Елена не поверила в нее и все еще утверждает, что он невиновен. В 2015 году - тогда Попков признался лишь в 18 убийствах - она сказала в интервью: «Если бы я заподозрила что-то неладное, я бы, конечно, развелась с ним. Я поддерживаю его, я ему верю». Она назвала обвинения «сказками» и сказала, что это именно так он сказал их дочери.
Их дочь тоже настаивала на его невиновности, утверждая: «Я читала книгу с рассказами о том, как следователи ловят серийных убийц, там же были х иосновные классификации. Папа не подходит ни под одну из этих классификаций - он не похож на какого-то маньяка." .
Правда всплыла благодаря экспертизе ДНК. Однако жена Попкова Елена не поверила в нее и все еще утверждает, что он невиновен. В 2015 году - тогда Попков признался лишь в 18 убийствах - она сказала в интервью: «Если бы я заподозрила что-то неладное, я бы, конечно, развелась с ним. Я поддерживаю его, я ему верю». Она назвала обвинения «сказками» и сказала, что это именно так он сказал их дочери.
Их дочь тоже настаивала на его невиновности, утверждая: «Я читала книгу с рассказами о том, как следователи ловят серийных убийц, там же были х иосновные классификации. Папа не подходит ни под одну из этих классификаций - он не похож на какого-то маньяка." .
Розали Мартинес и Оскар Болин
В 1986 году Оскар Болин убил трех женщин. Однако он был пойман лишь в 1990 году, когда анонимная наводка, которая, как оказалось, исходила от его бывшей жены и ее нового мужа, указала полиции правильное направление. Однако разочарованеи бывшей женой Болин быстро сгладил, обзаведясь следующей.
Розали Мартинес была адвокатом в Тампе. Когда мать четверых детей была включена в команду защиты Болина, никто не мог предположить, что они безумно полюбят друг друга и поженятся в прямом телеэфире к 10-летнему юбилею убийств. Мартинес объяснила, почему убийства не помешали их любви: «Я очень хорошо знаю Оскара. Если бы он совершил эти убийства, он бы поклялся на чем-то другом, кроме смерти. Он всегда заявлял о своей невиновности ".
Болина приговорили к смертной казни всего через три дня после их свадьбы. Мартинес продолжала утверждать, что суд над ним не был справедливым. Сам Болин утверждал, что доказательства были сфальсифицированы, а приговор - сфабрикован. Несмотря на ее заявления о том, что отпечатки пальцев и следы, приведенные в качестве доказательств, явно не соответствовали ее новому мужу, он был казнен в 2016 году. Мартинес продолжает заниматься юристпруденц, добиваясь оправдания других обвиняемых.
Розали Мартинес была адвокатом в Тампе. Когда мать четверых детей была включена в команду защиты Болина, никто не мог предположить, что они безумно полюбят друг друга и поженятся в прямом телеэфире к 10-летнему юбилею убийств. Мартинес объяснила, почему убийства не помешали их любви: «Я очень хорошо знаю Оскара. Если бы он совершил эти убийства, он бы поклялся на чем-то другом, кроме смерти. Он всегда заявлял о своей невиновности ".
Болина приговорили к смертной казни всего через три дня после их свадьбы. Мартинес продолжала утверждать, что суд над ним не был справедливым. Сам Болин утверждал, что доказательства были сфальсифицированы, а приговор - сфабрикован. Несмотря на ее заявления о том, что отпечатки пальцев и следы, приведенные в качестве доказательств, явно не соответствовали ее новому мужу, он был казнен в 2016 году. Мартинес продолжает заниматься юристпруденц, добиваясь оправдания других обвиняемых.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Все, что вам нужно знать об американской армии
- Фантастические штуки из кино, которые можно найти в каждом доме
- Великие женщины-изобретательницы и их изобретения
- Обычные папы и мужья: 15 фото отъявленных преступников и маньяков в кругу семьи
- Неизвестные факты о великих фильмах
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...