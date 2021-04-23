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Жены серийных убийц: как сложились их судьбы

Жены серийных убийц: как сложились их судьбы (13 фото)

Автор:
23 апреля 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: жены маньяков   интересно   криминал   личные истории   маньяки   неожиданно   непростая судьба   убийцы   
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Серийные убийцы наводят ужас на общество, и когда они оказываются в суде, за процессом и последующим наказанием следит множество народу. Да и потом пресса нередко рассказывает о том, что происходит с маньяками в тюрьме. А вот об их женах мало кто вспоминает. Большинство из них не имели представления, что живут с психопатом-убийцей. Как они воспринимают страшную новость? Как общаются с соседями? И ждут ли мужей из тюрьмы?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жены маньяков   интересно   криминал   личные истории   маньяки   неожиданно   непростая судьба   убийцы   
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