Жены серийных убийц: как сложились их судьбы

Линда Брюэр и Роберт Йейтс впервые поженились в 1974 году - а затем снова в 1976 году, поскольку их первый брак был аннулирован. Между тем, в 1975 году, всего через семь месяцев после рождения первого ребенка, Йейтс убил свою первую жертву. Йейтса арестовали только в 2000 году. Линда очень хотела знать, почему он убивал. Она спрашивала его об этом, навещая в тюрьме: «Я хочу знать, почему, как и все остальные. И как ты мог это сделать, и при этом быть женатым на мне?»

Она так и не получила ответов. Однако позднее она призналась: хотя она и не подозревала его ни в чем, но задним числом ей стало понятно, что поведение ее мужа было подозрительным. Увы, она не видела этого в то время. Она объяснила, что его обычным оправданием было то, что он собирался на охоту, и, зная, что она вышла замуж за любителя активного отдыха, она не задавала вопросов. «Когда вы так близки с кем-то, вы ничего не видите», - объяснила она в интервью. Линде Йейтс пришлось смириться не только с тем, что ее муж - убийца, но и с тем, что он похоронил одну из убитых им женщин в их дворе. Каждый раз, когда она смотрела в окно спальни, она смотрела на могилу. Вскоре после ареста Йейтса супруги объявили о банкротстве. Они продолжают поддерживать связь и остаются в браке.