Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток

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Почему на самом деле Макдональдс ушёл из России, что можно посадить на даче, зачем приобретать змею для запуска программы и кое-что ещё.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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