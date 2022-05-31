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Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток

Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
31 мая 2022 17:53
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингво   нарды   питон   русский язык   шутки   язык   
4587
18

Почему на самом деле Макдональдс ушёл из России, что можно посадить на даче, зачем приобретать змею для запуска программы и кое-что ещё.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингво   нарды   питон   русский язык   шутки   язык   
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12  комментариев
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16k
Nikita Час назад
Скорей надо так
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5k
REDFOXY Полчаса назад
Решения руководства не обсуждаются)Придется пойти и подУМЫТЬ слишком накрашенную бухгалтершу по фамилии Нееш (румынка,видимо?или венгерка?)))
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8k
a_komolow 52 минуты назад
Комментарий к фото
Шутник ещё и неграмотный!
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29k
Ed Час назад
КВН , наши дни. Смешно только жюри за большие деньги. Минус.
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КАКАнгел Час назад
не зашло- юмор слабый.
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