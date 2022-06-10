30 замечательных исторических фотографий в цвете

Нечёткие чёрно-белые фотографии, на которых запечатлены исторические события прошлого, как будто отодвигают его от нас ещё дальше. Поэтому такой популярностью пользуется сегодня фотоколоризация. Это способ вдохнуть новую жизнь в старые снимки, сделать их воздействие мощнее, взглянуть на историю с более близкого расстояния.

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1. Индеец навахо в костюме мифического героя Найенезгани. По легенде, этот герой вместе со своим братом Тобадзини избавил мир от Анайе (монстров из мифологии навахо). Снимок сделан в 1904 году 0 Источник:

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2. Кондуктор не пускает в трамвай пассажиров без маски во время пандемии испанского гриппа. Сиэтл, штат Вашингтон, США, 1918 год 0 Источник:

3. Кочегар Королевского флота с 21-летним стажем по прозвищу «Попай», сфотографирован на борту линкора HMS Rodney в сентябре 1940 года 0 Источник:

4. Две фотографии советского солдата Евгения Степановича Кобытева, сделанные с разницей в 4 года. Первое изображение - день, когда он ушел на войну в возрасте 30 лет, в июне 1941 года, второе - день, когда он вернулся с войны в 1945 году 0 Источник:

5. Актёрский ансамбль "Звёздных войн" без костюмов, 1977 год. Харрисон Форд (Хан Соло), Дэвид Проуз (Дарт Вейдер), Питер Мэйхью (Чубакка), Кэрри Фишер (принцесса Лея), Кенни Бейкер (R2- D2) и Марк Хэмилл (Люк Скайуокер) 0 Источник:

6. Индеец навахо, одетый как То Нейнили, бог дождя народа навахо. Это божество развлечений и трюков. Снимок сделан в 1904 году 0 Источник:

7. Индеец оджибве ловит рыбу с помощью гарпуна где-то в Миннесоте, США. Фотография сделана в 1908 году 0 Источник:

8. Голландские борцы Сопротивления во время празднования освобождения города Бреда, Нидерланды, 1-й польской бронетанковой дивизией 29 октября 1944 года 0 Источник:

9. Индейцы кроу (апсароке) верхом на лошадях рядом с типи, жилищем кочевых индейцев, в заснеженном лесу в Монтане, 1908 год 0 Источник:

10. Японская пара делает совместный автопортрет, ок. 1920 г. 0 Источник:

11. Будущая королева Соединённого Королевства Елизавета II в возрасте 19 лет в 1945 году была водителем скорой помощи во вспомогательной территориальной службе 0 Источник:

12. Русский революционер Лев Троцкий, мексиканская художница Фрида Кало и революционерка и жена Троцкого Наталья Седова. Мексика, 1937 год 0 Источник:

13. Поезд «Меркурий», 1936 год. Так назывались дневные пассажирские поезда Streamliner, курсировавшие между городами Среднего Запада с 1936-го по 1959 год 0 Источник:

14. Четыре женщины сфотографированы возле дома в трущобах Амстердама, Нидерланды, 1899 год. Фотография была сделана службой здравоохранения в рамках подготовки к объявлению здания непригодным для жилья 0 Источник:

15. Переполненный пляж в Атлантик-Сити, 1908 год 0 Источник:

16. Знаменитая фотография времен Гражданской войны в Испании, сделанная Хуаном Гусманом. 17-летняя Марина Хинеста с испанской винтовкой Маузер M1916 во время военного восстания 1936 года в Барселоне 0 Источник:

17. Крушение немецкого пассажирского дирижабля" Гинденбург" 6 мая 1937 года. Дирижабль загорелся и был уничтожен во время попытки состыковаться с причальной мачтой на военно-морской авиабазе Лейкхерст 0 Источник:

18. Интерьер коммерческого самолёта в 1936 году. Самолёт принадлежал Imperial Airways, первой британской коммерческой авиакомпании 0 Источник:

19. Женщины доставляют лёд из грузовика на ледовом маршруте 16 сентября 1918 года. Раньше эту работу выполняли только мужчины, но из-за войны пришлось нанять женщин 0 Источник: Вскоре после окончания Первой мировой войны торговля природным льдом начала уступать место производству льда с помощью холодильных систем охлаждения.

20. Полетт Годдар и Чарли Чаплин (одетый как его знаменитый персонаж Бродяга) отдыхают на съёмках немого фильма «Новые времена». 1936 год 0 Источник:

21. Григорий Распутин, русский мистик и самопровозглашённый святой, который подружился с семьей царя Николая II, последнего монарха России, и приобрел значительное влияние в позднеимперской России. Снимок 1910-х годов 0 Источник:

22. Крушение поезда на вокзале Монпарнас в Париже, Франция, 22 октября 1895 года. Поезд проехал через буферную остановку и разбил окно из-за того, что водитель приближался к станции на слишком высокой скорости 0 Источник: Удивительно, но в результате этой катастрофы погиб всего 1 человек - случайная прохожая, на которую упали камни разрушенного ограждения.

23. Самая старая из сохранившихся фотографий, сделанная в 1826 году Жозефом Нисефором Ньепсом из окна его поместья «Ле Гра» в Сен-Лу-де-Варен, Франция. На фотографии вы можете увидеть некоторые постройки в его имении и окрестностях 0 Источник:

24. Строительство Эйфелевой башни в Париже в 1888 году, за год до Всемирной выставки 1889 года, главным символом которой она была. Строительство было завершено 15 марта 1889 года 0 Источник: Первоначально башня была окрашена в цвет, известный как «венецианский красный».

25. Женщина идёт с письмом к почтовому ящику среди разрушенных зданий и завалов, вызванных немецкими воздушными налетами во время Второй мировой войны. Лондон, 1940 год 0 Источник:

26. Фотограф Майкл Нэш использует живописный фон, чтобы скрыть здания, повреждённые во время Второй мировой войны, фотографируя женщину в Варшаве, Польша, ноябрь 1946 года 0 Источник:

27. Французский художник Клод Моне в своём саду в Живерни, Франция, 1899 год 0 Источник:

28. Индеец кроу (апсароке) по имени Два Свистка (Ищичоштупш). Фотограф Эдвард С. Кертис, 1908 год 0 Источник:

29. Мартин Лютер Кинг-младший и Ральф Абернати едут в первом автобусе без расовой сегрегации. Монтгомери, штат Алабама, декабрь 1956 года 0 Источник: