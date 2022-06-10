30 замечательных исторических фотографий в цвете

1. Индеец навахо в костюме мифического героя Найенезгани. По легенде, этот герой вместе со своим братом Тобадзини избавил мир от Анайе (монстров из мифологии навахо). Снимок сделан в 1904 году
2. Кондуктор не пускает в трамвай пассажиров без маски во время пандемии испанского гриппа. Сиэтл, штат Вашингтон, США, 1918 год
3. Кочегар Королевского флота с 21-летним стажем по прозвищу «Попай», сфотографирован на борту линкора HMS Rodney в сентябре 1940 года
4. Две фотографии советского солдата Евгения Степановича Кобытева, сделанные с разницей в 4 года. Первое изображение - день, когда он ушел на войну в возрасте 30 лет, в июне 1941 года, второе - день, когда он вернулся с войны в 1945 году
5. Актёрский ансамбль "Звёздных войн" без костюмов, 1977 год. Харрисон Форд (Хан Соло), Дэвид Проуз (Дарт Вейдер), Питер Мэйхью (Чубакка), Кэрри Фишер (принцесса Лея), Кенни Бейкер (R2- D2) и Марк Хэмилл (Люк Скайуокер)
6. Индеец навахо, одетый как То Нейнили, бог дождя народа навахо. Это божество развлечений и трюков. Снимок сделан в 1904 году
7. Индеец оджибве ловит рыбу с помощью гарпуна где-то в Миннесоте, США. Фотография сделана в 1908 году
8. Голландские борцы Сопротивления во время празднования освобождения города Бреда, Нидерланды, 1-й польской бронетанковой дивизией 29 октября 1944 года
9. Индейцы кроу (апсароке) верхом на лошадях рядом с типи, жилищем кочевых индейцев, в заснеженном лесу в Монтане, 1908 год
11. Будущая королева Соединённого Королевства Елизавета II в возрасте 19 лет в 1945 году была водителем скорой помощи во вспомогательной территориальной службе
12. Русский революционер Лев Троцкий, мексиканская художница Фрида Кало и революционерка и жена Троцкого Наталья Седова. Мексика, 1937 год
13. Поезд «Меркурий», 1936 год. Так назывались дневные пассажирские поезда Streamliner, курсировавшие между городами Среднего Запада с 1936-го по 1959 год
14. Четыре женщины сфотографированы возле дома в трущобах Амстердама, Нидерланды, 1899 год. Фотография была сделана службой здравоохранения в рамках подготовки к объявлению здания непригодным для жилья
16. Знаменитая фотография времен Гражданской войны в Испании, сделанная Хуаном Гусманом. 17-летняя Марина Хинеста с испанской винтовкой Маузер M1916 во время военного восстания 1936 года в Барселоне
17. Крушение немецкого пассажирского дирижабля" Гинденбург" 6 мая 1937 года. Дирижабль загорелся и был уничтожен во время попытки состыковаться с причальной мачтой на военно-морской авиабазе Лейкхерст
18. Интерьер коммерческого самолёта в 1936 году. Самолёт принадлежал Imperial Airways, первой британской коммерческой авиакомпании
19. Женщины доставляют лёд из грузовика на ледовом маршруте 16 сентября 1918 года. Раньше эту работу выполняли только мужчины, но из-за войны пришлось нанять женщин
20. Полетт Годдар и Чарли Чаплин (одетый как его знаменитый персонаж Бродяга) отдыхают на съёмках немого фильма «Новые времена». 1936 год
21. Григорий Распутин, русский мистик и самопровозглашённый святой, который подружился с семьей царя Николая II, последнего монарха России, и приобрел значительное влияние в позднеимперской России. Снимок 1910-х годов
22. Крушение поезда на вокзале Монпарнас в Париже, Франция, 22 октября 1895 года. Поезд проехал через буферную остановку и разбил окно из-за того, что водитель приближался к станции на слишком высокой скорости
23. Самая старая из сохранившихся фотографий, сделанная в 1826 году Жозефом Нисефором Ньепсом из окна его поместья «Ле Гра» в Сен-Лу-де-Варен, Франция. На фотографии вы можете увидеть некоторые постройки в его имении и окрестностях
24. Строительство Эйфелевой башни в Париже в 1888 году, за год до Всемирной выставки 1889 года, главным символом которой она была. Строительство было завершено 15 марта 1889 года
25. Женщина идёт с письмом к почтовому ящику среди разрушенных зданий и завалов, вызванных немецкими воздушными налетами во время Второй мировой войны. Лондон, 1940 год
26. Фотограф Майкл Нэш использует живописный фон, чтобы скрыть здания, повреждённые во время Второй мировой войны, фотографируя женщину в Варшаве, Польша, ноябрь 1946 года
28. Индеец кроу (апсароке) по имени Два Свистка (Ищичоштупш). Фотограф Эдвард С. Кертис, 1908 год
29. Мартин Лютер Кинг-младший и Ральф Абернати едут в первом автобусе без расовой сегрегации. Монтгомери, штат Алабама, декабрь 1956 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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