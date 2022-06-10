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30 замечательных исторических фотографий в цвете

30 замечательных исторических фотографий в цвете

Автор:
10 июня 2022 13:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: исторические кадры   исторические фотографии   колоризация   колоризация фотографий   колоризированные снимки   колоризированные фото   раскраска фотографий   раскрашенные   
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Нечёткие чёрно-белые фотографии, на которых запечатлены исторические события прошлого, как будто отодвигают его от нас ещё дальше. Поэтому такой популярностью пользуется сегодня фотоколоризация. Это способ вдохнуть новую жизнь в старые снимки, сделать их воздействие мощнее, взглянуть на историю с более близкого расстояния.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исторические кадры   исторические фотографии   колоризация   колоризация фотографий   колоризированные снимки   колоризированные фото   раскраска фотографий   раскрашенные   
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5  комментариев
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Mowgley 37 минут назад
Тут R2-D2 лучше видно ))

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795
vandergur Минуту назад
Папай класс
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