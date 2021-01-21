FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 301 пост • 200 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 
Париж, каким вы его раньше не видели

Париж, каким вы его раньше не видели (11 фото)

Автор:
21 января 2021 14:00
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: архивные фотографии   исторические фото   колоризация фотографий   колоризированные снимки   колоризированные фото   париж   старые фотографии   
242
11
Эти раскрашенные фотографии показывают "город любви" в разные периоды его истории - период промышленной революции, Первой мировой войны и за несколько лет до Второй мировой войны. Годы, в которые были сделаны фотографии, - с 1856 по 1937-й, - это время больших перемен.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: архивные фотографии   исторические фото   колоризация фотографий   колоризированные снимки   колоризированные фото   париж   старые фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
На чем зарабатывает Навальный (8 фото) На чем зарабатывает Навальный (8 фото) 20 фотографий, за каждой из которых стоит удивительная история из прошлого 20 фотографий, за каждой из которых стоит удивительная история из прошлого Отреставрированные и раскрашенные фотографии времен Великой депрессии в Австралии Отреставрированные и раскрашенные фотографии времен Великой депрессии в Австралии Фотографии известных людей 19 и начала 20 века в цвете Фотографии известных людей 19 и начала 20 века в цвете 50 лучших работ румынского фотоколориста Jecinci 50 лучших работ румынского фотоколориста Jecinci Финляндия в начале 20 века: 30 раскрашенных фотоснимков Финляндия в начале 20 века: 30 раскрашенных фотоснимков
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

478472



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки
3
17
20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки
"Ничего. Проехали": девушка довела своего парня
1
68
"Ничего. Проехали": девушка довела своего парня
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
1
106
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
Слова, которые русские употребляют чаще всего
0
13
Слова, которые русские употребляют чаще всего
На чем зарабатывает Навальный (8 фото)
На чем зарабатывает Навальный (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
12
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#интересное#Разное#дтп#СССР#авария дня#новости#прикольные
#интересно#животные#прикол#люди#собака#знаменитости#навальный#дети#приколы#подборка
#факты#познавательно#Россия#шоу бизнес#аварии#кино#абсурд#картинки#автомир#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться