Париж, каким вы его раньше не видели

Слева: 1892 год - французские туристы посещают Эйфелеву башню вскоре после того, как она была перекрашена с венецианского красного цвета на коричневую охру. Справа: 1867 год - башня Сен-Жак, первоначально построенная в 16 веке, которая была самым высоким зданием в Париже до постройки Эйфелевой башни. Высота башни составляет 52 метра, и это все, что осталось от бывшей церкви Сен-Жак-де-ла-Бушери XVI века, снесенной во время Французской революции в 1797 году.