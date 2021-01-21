Париж, каким вы его раньше не видели

Эти раскрашенные фотографии показывают "город любви" в разные периоды его истории - период промышленной революции, Первой мировой войны и за несколько лет до Второй мировой войны. Годы, в которые были сделаны фотографии, - с 1856 по 1937-й, - это время больших перемен.
Работа выполнена 39-летним фотоколористом Жаном-Мари Жилле, живущим в пригороде Парижа.
"У меня особая личная история с Парижем, но также этот город объединяет мою страсть к изучению истории и культуры, - говорит Жан-Мари. - Здесь произошло много событий, которые повлияли как на остальную часть Франции, так и на весь мир".
"У меня особая личная история с Парижем, но также этот город объединяет мою страсть к изучению истории и культуры, - говорит Жан-Мари. - Здесь произошло много событий, которые повлияли как на остальную часть Франции, так и на весь мир".
На фото слева: 1884 год - строительство в Париже Статуи Свободы, которую позже, через два года, Франция подарила Соединенным Штатам. На фото справа: 1937 год - третий рейх нацистской Германии построил павильон перед Эйфелевой башней в попытке превзойти Советский Союз на Всемирной выставке 1937 года в Париже. Всего за три года до вторжения Германии во Францию.
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1919 год: американская военная полиция дежурит на площади Согласия после окончания Первой мировой войны и подписания Версальского мирного договора. Американцы помогли французской армии совместно с британскими, канадскими и австралийскими силами отбить немецкие войска у Парижа.
1895 год: железнодорожная катастрофа на станции Монпарнас 22 октября 1895 года. Поезд сошел с рельсов - он опаздывал, и машинист пытался наверстать упущенное и превысил скорость. Поезд пробил буферное ограждение, пересек вестибюль станции, пробил стену и упал на площадь Ренн. Погибла женщина, которая находилась в этом месте на улице - ее завалило камнями, и еще шесть человек получили ранения. Водитель был приговорен к двум месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 50 франков.
1856 год: вид на центр Парижа, в том числе на строящийся мост Пон-дю-Смен и на Нотр-Дам вдалеке. Мост был построен во время правления Наполеона III и украшен его императорскими знаками отличия.
Слева: 1892 год - французские туристы посещают Эйфелеву башню вскоре после того, как она была перекрашена с венецианского красного цвета на коричневую охру. Справа: 1867 год - башня Сен-Жак, первоначально построенная в 16 веке, которая была самым высоким зданием в Париже до постройки Эйфелевой башни. Высота башни составляет 52 метра, и это все, что осталось от бывшей церкви Сен-Жак-де-ла-Бушери XVI века, снесенной во время Французской революции в 1797 году.
1900 год: Дворец навигации, в котором во время Всемирной выставки в Париже размещались экспозиции судов и всего, что связано с морской торговлей. Выставка была проведена, чтобы отметить достижения прошлого века и ускорить развитие в следующем. Ее посетили почти 50 миллионов человек, и она продемонстрировал множество технологических достижений, в том числе колесо обозрения Grande Roue de Paris, движущийся тротуар, дизельные двигатели, звуковые фильмы, эскалаторы и телеграфон.
1935 год: Café de la Paix, знаменитое кафе на бульваре Капуцинов. Его спроектировал архитектор Альфред Арманд, который также спроектировал здание InterContinental Paris Le Grand Hotel, в котором и расположено кафе.
1918 год: офисное здание Детского бюро и Офис французских военнопленных, расположенные на улице Буасси д'Англа, 12.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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