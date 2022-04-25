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Дизайнеры создали роскошную яхту-лезвие

Дизайнеры создали роскошную яхту-лезвие

Автор:
25 апреля 2022 13:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: богато   дизайн   дорого   идеи   красиво   роскошь   стиль   яхта   
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Дизайнерская компания SkyStyle, специализирующаяся на создании дизайна роскошных яхт для состоятельных клиентов, представила свое новое творение - супер-яхту unique 71. Первоначально, говорят дизайнеры, ей хотели дать имя Blade - "Лезвие": благодаря своей необычной форме, она режет воду как нож.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: богато   дизайн   дорого   идеи   красиво   роскошь   стиль   яхта   
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11  комментариев
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7k
сеньор Леонсио 2 часа назад
А поедание трупов,червяков,и согревание прыжками и отжиманиями,это для бедных.
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23k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
дизайнеры не создают яхты, они проектируют и создают наброски
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7k
Trenzel2003 47 минут назад
У меня такая же. в ГТА5
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24k
SerGProS 53 минуты назад
Ну, красивые виды только с жоп.. кормы этого утюга, я правильно понял?
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145
Александр Зотов Час назад
дизайнеры придумали - эт хорошо. Осталось у инженеров-судостроителей уточнить, будет оно плавать или ходить)))) Или сразу наутилусом станет
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693
moishab 2 часа назад
Что то дёшево больно для наших Дерипасок
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Белая Муха

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