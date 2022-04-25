Дизайнеры создали роскошную яхту-лезвие

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Дизайнерская компания SkyStyle, специализирующаяся на создании дизайна роскошных яхт для состоятельных клиентов, представила свое новое творение - супер-яхту unique 71. Первоначально, говорят дизайнеры, ей хотели дать имя Blade - "Лезвие": благодаря своей необычной форме, она режет воду как нож.
Потрясающая супер-яхта «Unique 71» за 90 миллионов долларов поражает не только ценой, но и необычными обводами - она выполнена в форме гигантского лезвия.
Разработавшая модель дизайнерская компания SkyStyle утверждает, что сначала рассматривали для новой яхты имя Blade - "Лезвие".
Соучредитель SkyStyle Лукас Коломбо утверждает, что судно длиной 71 метр предназначено для «комфортного плавания на высокой скорости, поскольку оно режет воздушные и водные массы, как лезвие».
На борту четырехпалубной яхты есть площадка для отдыха и солнечных ванн площадью 85 кв. м.
Как заявил Лукас, просторные зоны отдыха делают яхту идеальной площадкой для проведения «даже самых многолюдных мероприятий».
Что касается жилых помещений, в Unique 71 есть шесть гостевых кают, в которых могут разместиться до 12 человек.
На яхте также имеются девять кают экипажа, а это означает, что о владельцах яхты будут заботиться до 18 человек персонала.
Переднюю часть судна создатели постарались сделать, по их словам, "максимально герметичной". Хотя борта и крыша имеют съемные панели, которые позволяют впустить на борт максимум воздуха и света, объясняет Лукас, при этом в закрытом состоянии они, по словам Лукаса, обеспечивают "максимально возможную защиту от шума и вибрации".
Надстройка и корпус Unique 71 изготовлены из алюминия. Судно способно двигаться со скоростью 30 узлов (55 километров в час).
SkyStyle, имеющая офисы в США, Аргентине и Испании, также известна дизайном авиационных интерьеров и помещений для руководителей. В настоящее время компания ведет переговоры с американским яхтенным брокером Denison Yachting, чтобы найти покупателя для проекта Unique 71.
Надстройка и корпус Unique 71 изготовлены из алюминия. Судно способно двигаться со скоростью 30 узлов (55 километров в час).
SkyStyle, имеющая офисы в США, Аргентине и Испании, также известна дизайном авиационных интерьеров и помещений для руководителей. В настоящее время компания ведет переговоры с американским яхтенным брокером Denison Yachting, чтобы найти покупателя для проекта Unique 71.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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