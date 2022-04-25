Дизайнеры создали роскошную яхту-лезвие

Переднюю часть судна создатели постарались сделать, по их словам, "максимально герметичной". Хотя борта и крыша имеют съемные панели, которые позволяют впустить на борт максимум воздуха и света, объясняет Лукас, при этом в закрытом состоянии они, по словам Лукаса, обеспечивают "максимально возможную защиту от шума и вибрации".

Надстройка и корпус Unique 71 изготовлены из алюминия. Судно способно двигаться со скоростью 30 узлов (55 километров в час).

SkyStyle, имеющая офисы в США, Аргентине и Испании, также известна дизайном авиационных интерьеров и помещений для руководителей. В настоящее время компания ведет переговоры с американским яхтенным брокером Denison Yachting, чтобы найти покупателя для проекта Unique 71.