Старое транспортное судно переделали в полупогружную суперъяхту с теннисным кортом

После трехлетней реконструкции роскошная 146-метровая суперъяхта с теннисным кортом под открытым небом и способностью погружаться под воду наконец-то отправилась в плавание.
Уникальное судно, названное «OK», изначально было построено в Японии в 1982 году для перевозки яхт. Работы по преобразованию судна в полупогружную яхту начались три года назад на верфи Karmarine в Турции.
Дизайнер экстерьера Тимур Боска, получивший награду «Молодой дизайнер года» в 2015 году, сказал, что «OK» может погружаться в воду почти на 70 процентов. Яхта также может похвастаться крытым бассейном, окруженным стеклянными окнами, ботаническим садом и теннисным кортом под открытым небом. Еще на яхте есть кинотеатр под открытым небом, джакузи на палубе, четыре аквариума, большой автомобильный пандус и вертикальная ветряная турбина.
Яхта также позволяет гостям и экипажу пристыковать к ней 70 небольших «игрушек», например, 45-метровую лодку, гидросамолет или другую суперъяхту — для этого используется 40-тонный кран. Судно может погружать свою среднюю часть под воду, чтобы груз можно было перевозить прямо над водой. Эта функция также означает, что после очистки палубы гости могут использовать открытый теннисный корт на воде.
Судно, спроектированное с повышенной внутренней прочностью, имеет достаточно места для перевозки 46-метровой парусной яхты и гидросамолета и может выдерживать как кормовую, так и боковую нагрузку.
Дизайнер Тимур Боска сказал: «Я могу подтвердить, что она настоящая и уже начала путешествовать по миру».
«Мы стремились создать уникальные ощущения пребывания на неизведанном острове», — добавил он.
По словам Боски, корабль может вместить в общей сложности 20 гостей и был спроектирован с учетом «максимального комфорта». Он добавил: «На открытой палубе площадью более 3300 квадратных метров «OK» может разместить 70 различных игрушек, таких как 46-метровая парусная яхта, тендеры, багги, машины-амфибии и гидросамолет».
Информация о владельце и стоимости судна не разглашается.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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