Старое транспортное судно переделали в полупогружную суперъяхту с теннисным кортом

Судно, спроектированное с повышенной внутренней прочностью, имеет достаточно места для перевозки 46-метровой парусной яхты и гидросамолета и может выдерживать как кормовую, так и боковую нагрузку.

Дизайнер Тимур Боска сказал: «Я могу подтвердить, что она настоящая и уже начала путешествовать по миру».

«Мы стремились создать уникальные ощущения пребывания на неизведанном острове», — добавил он.