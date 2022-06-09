В Ленинградской области парня побили из-за брошенного на землю окурка

Местным жителям не понравилось, что он мусорит и они как следует его проучили.
В городе Кудрово разгорелся нешуточный скандал из-за того, что любитель барбершопа бросил окурок на асфальт. Это заметили местные ребята и велели ему поднять бычок и выбросить в урну.
Адекватное требование - нечего мусорить. Но дальше ситуация вышла из-под контроля. Парни стали задираться, орать, один из них ещё и начал размахивать цепью. Всё могло закончиться довольно плохо, если бы не вмешался взрослый мужик.
Он подошёл, сразу построил самого задиристого, остальным велел или уходить в лесопарк и там бегать друг за другом, или успокоиться и разойтись. Проявил себя молодцом. Потом подтянулся ещё один разумный человек солидной комплекции и ребята поутихли.
Возможно, мужики спасли самозванных «дружинников» от статьи, а бритую голову этого любителя помусорить - от реанимации.
Правда окурок он так и не поднял.
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АНТИФИШКИ
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