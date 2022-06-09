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В Ленинградской области парня побили из-за брошенного на землю окурка

В Ленинградской области парня побили из-за брошенного на землю окурка

Автор:
09 июня 2022 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: драка   дружинники   мужики   мусор   окурок   парень   
863
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Местным жителям не понравилось, что он мусорит и они как следует его проучили.

В городе Кудрово разгорелся нешуточный скандал из-за того, что любитель барбершопа бросил окурок на асфальт. Это заметили местные ребята и велели ему поднять бычок и выбросить в урну.

Адекватное требование - нечего мусорить. Но дальше ситуация вышла из-под контроля. Парни стали задираться, орать, один из них ещё и начал размахивать цепью. Всё могло закончиться довольно плохо, если бы не вмешался взрослый мужик.

Он подошёл, сразу построил самого задиристого, остальным велел или уходить в лесопарк и там бегать друг за другом, или успокоиться и разойтись. Проявил себя молодцом. Потом подтянулся ещё один разумный человек солидной комплекции и ребята поутихли.

Возможно, мужики спасли самозванных «дружинников» от статьи, а бритую голову этого любителя помусорить - от реанимации.

Правда окурок он так и не поднял.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: драка   дружинники   мужики   мусор   окурок   парень   
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17  комментариев
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39k
А.Берестенко 3 часа назад
Этому бритому сеятелю бычков лучше там больше не ходить
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287
Просто чувак в интернете 22 минуты назад
Это вот так дерутся сейчас? Брачные игры бегемотов это, а не драка. Не то что бить, на ногах то стоят еле еле.
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394
Алексей 58 минут назад
Да просто гопота решила дое"тсь, слыш сиги есть? слыш че так смотришь?, слыыыыыш чё намусорил? и да они в хлам, на ногах еле стоят и чуть не [мат] в добавок
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1k
Довер Иванович Час назад
Респект парни. НЕЗУЙ МУЧОРИТЬ.
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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61k
КУЗНЕЦ 2 часа назад
Мусорить Нехорошо..
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2k
Лёха 2 часа назад
Чуть больше времени и местные запросто могли горести. Цепь явно мало помогала
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Справедливость восторжествовала!....Или не восторжествовала?
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8k
Игорь 2 часа назад
бухие все, а мелкий метко бутылки мечет
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68
eutace 2 часа назад
перебор... дело явно не окурке
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё загадили своими вонючками. Ковром устелено.
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24k
Ego sum qui sum 2 часа назад
нельзя бычки бросать
нельзя бычки бросатьПосмотреть
нельзя бычки бросать
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46k
dima423 2 часа назад
ну че культурненько так) уютненько
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22k
Дмитрий 3 часа назад
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7k
Владимир 3 часа назад
Если бросил ты "бычек, на тебе ногой в бочëк!
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2k
Алекс Чебурашкин 3 часа назад
быдло
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August

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