Фатальные ошибки женщин, которые они допускают на первых свиданиях

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В этом посте мужчины поделятся своим жизненным опытом, который станет полезен для прекрасной половины человечества. Дорогие женщины, теперь вы знаете, почему вам не перезванивают.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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