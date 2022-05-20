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Фатальные ошибки женщин, которые они допускают на первых свиданиях

Фатальные ошибки женщин, которые они допускают на первых свиданиях

Автор:
20 мая 2022 15:55
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   женщина   мужчины   парень   первое свидание   прикол   свидание   смех   
4248
17
В этом посте мужчины поделятся своим жизненным опытом, который станет полезен для прекрасной половины человечества. Дорогие женщины, теперь вы знаете, почему вам не перезванивают.
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Источник:

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Метки: Девушка   Юмор   женщина   мужчины   парень   первое свидание   прикол   свидание   смех   
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13  комментариев
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2k
Motorola 43 минуты назад
Где Вы это говно находите ? ....
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28k
Aqueronte 22 минуты назад
Меня одного жутко раздражает манера замазывать буквы в словах типа: секс, анал, член. Или заменять их другие, типа К€кс, @нал, или чл€н
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16k
Valiko Полчаса назад
Хотите девушку, нужно пахать, как он:
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547
Arti Полчаса назад


нал?
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70k
Пётровыч 39 минут назад
Если женщина мало ест на первом свидании, то это намёка на аденоматозные полипы прямой кишки.
Не благодарите.
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3k
Еркен 40 минут назад
А если на первом свидании отсасывает, это плохо или ...?
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45k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
на африку? ...там тоже мало едят (если че, я понял что за а)
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568
SoulSeeker Час назад
А почему собственно ошибки "фатальные"? К тому же многие парни недооценивают ум девушек, потому что не понимают мотивов их действий, и это было отлично показано в одной из серий "Интернов" где Варя "не понимала намеков, потому что глупая". Так и тут - попросить в займы денег это отличный способ быстро завершить отношения с тем, кто совсем не понравился по каким-то причинам, особенно если есть риск неадекватной реакции. Редкий мужчина адекватно и спокойно отреагирует на слова: ты мне не нравишься, мне пора домой кормить кота. Поэтому пусть лучше считает девушку неадекватной дурочкой, чем оскорбившей его великое достоинство чванливой сволочью, вызывающей желание сделать ей какую-то пакость.
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
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7k
Пуриц Жорж 2 часа назад
У меня на свидании дэуша 200 тыщ в долг попросила........Не сложилось с ней
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