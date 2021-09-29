Самые странные и необычные завещания

Когда Таунсенд Мерфи Зинк умер после операции в 1930 году, по его завещанию был создан трастовый фонд, который оставался нетронутым в течение 75 лет. После этого полученные средства (по оценкам, около $3 миллионов) должны были быть использованы для создания "Мужской библиотеки Зинка" в его родном городе Ле Марс. Детали, относящиеся к этой библиотеке, были очень конкретными. Ни одна женщина не могла быть задействована во время его строительства или обслуживания. На двери должна быть табличка с надписью «Женщинам входить запрещено», а все книги внутри должны быть написаны только авторами-мужчинами. В заключение завещания Зинк объяснил свои странные инструкции следующим образом: «Моя ненависть к женщинам возникла давно и не основана на каких-либо личных разногласиях, которые у меня когда-либо были с ними, а является результатом моего опыта общения с ними, наблюдения за ними и изучения литературы и философских работ, в пределах моих ограниченных знаний, связанных с ними».

К своим родственницам женского пола он оказался не более снисходительным. Вдова Зинка, к счастью, заранее подписала с ним брачный договор, но ей все же пришлось платить трасту $40 в месяц, чтобы остаться в семейном доме. Его дочь получила в наследство всего $5 долларов. Воля была оспорена, и библиотека так и не была построена.