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Самые странные и необычные завещания

Самые странные и необычные завещания (14 фото)

Автор:
29 сентября 2021 14:47
Сообщество : Истории
Метки: завещания   затейники   истории   неожиданно   ну вы даете!   последняя воля   распоряжение имуществом   странные люди   
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Человек всегда желает странного и даже на порог смерти может отчебучить что-нибудь этакое - как в этих историях о странных и безумных завещаниях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: завещания   затейники   истории   неожиданно   ну вы даете!   последняя воля   распоряжение имуществом   странные люди   
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