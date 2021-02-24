Я живу с монстром!

Автор:
24 февраля 2021 12:17
Пользователи сети жалуются на ужасные привычки родственников и соседей в быту - и приводят фотографии в качестве доказательств.
"Мой отец не умеет класть продукты в холодильник. Вот посмотрите на этот кусок стейка!"
"Мой муж купил матрас с памятью формы - только для своей половины кровати"
"Мой отец любит откусывать масло от целого куска. Фу!"
"Моя жена выкинула банку с арахисовым маслом, сказав, что она "пустая". Да там же еще полбанки!"
"Мой сосед по квартире превратил общую гостиную в свою спальню"
"Мой муж не умеет открывать пакеты"
"Я вышла замуж за монстра!"
"Я попросил подружку разложить продукты в холодильнике"
"Когда жена идет в магазин, она все время забывает, что у нас уже есть, и покупает второй комплект"
"Вот так мой муж вешает туалетную бумагу"
"Моя мама любит объедать шоколад с мороженого и в таком виде оставляет мне мою долю"
"Моя мама так ставит ножи в сушилку, как буто хочет, чтобы я зарезалась"
"Вот так моя жена загружает посудомойку"
"Мой сосед по квартире моет сковородку с антипригарным покрытием металлической мочалкой"
"Вот в таком виде моя семья оставляет зубную пасту"
"Мой сосед по квартире не может найти большую дырку в рулоне"
"Мой муж не хочет снимать пленку с системного блока. Просто кровь из глаз!"
"Никто из родных не выбросит это, все ждут меня"
"В таком виде мой бойфренд оставляет мне раковину после бритья"
"Друзья мне говорили: "Начнешь жить со своей девушкой - она наведет у тебя чистоту. Ага, как же!"
"Взяла из холодильника бутылку с молоком, чтобы залить хлопья... Н-да, немного же молока мне оставили родители"
"Моя подружка взяла себе кусочек свежего пирога"
"Вообще-то у нас в семье четыре человека"
"Пришел домой, увидел, что мой сосед сбросил в раковину остатки ужина. Ищу другую комнату на съем"
"Мой бойфренд режет пиццу так, чтобы не разрезать колбасу"
"Мой сосед по квартире отдал мне свою долю квартплаты однодолларовыми купюрами"
"Моя сестра открыла все конфеты, чтобы узнать, какая с каким вкусом. Вообще-то это написано на фантике"
"Моя мама изобрела свой способ хранить рулетку"
"Моя подруга не закрывает пакеты с продуктами и кладет их в холодильник вверх ногами"
"Мама моей подруги хранит жидкость для мытья посуды в бутылках из-под молока"
"То, что обведено кружочками, - это мое. Остальное - моей сестры"
"Вот так мой отчим закрывает коробку с хлопьями"
"Вот до чего моя жена довела шнур от пылесоса"
"Муж использует мой любимый кухонный нож для ухода за цветами"
"Сын одолжил у меня набор инструментов. Вернул в таком виде"
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У вас в слове "сральня" ошибка.
Если что, всего три девки, я, да два кота.