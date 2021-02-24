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Я живу с монстром!

Я живу с монстром! (36 фото)

Автор:
24 февраля 2021 12:17
Сообщество : Истории
Метки: быт   бытовые подробности   дурные привычки   истории   ну вы даете!   родственники   соседи   странные люди   
2266
36
Пользователи сети жалуются на ужасные привычки родственников и соседей в быту - и приводят фотографии в качестве доказательств.
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Метки: быт   бытовые подробности   дурные привычки   истории   ну вы даете!   родственники   соседи   странные люди   
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60k
Доктор Джонс Час назад
"Мама моей подруги хранит жидкость для мытья посуды в бутылках из-под молока"...


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2k
doctor98 Минуту назад
все фотки из одной очень *исключительной* страны))
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592
Виталий 3 минуты назад
Сосед свинья, а тубы от т\б это на чёрный день когда бумага кончится внезапно.
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6k
Владимир 7 минут назад
Изверги
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8k
Uron 15 минут назад
могу понять только плёнку на системном блоке
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21k
Inter 20 минут назад
поросята-еще слабо сказано
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5k
sivanov1079 23 минуты назад
Не перфекционист, но как минимум за такое наорал бы, а может и леща дал
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29k
KiploksAKS 48 минут назад
Её муж УМЕЕТ открывать пакеты.
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7k
Wollas KiploksAKS Полчаса назад
Да, ей зомби-апокаллипсис не пережить, а вот её муж легко переживёт, просто он или Русский или что-то знает...
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5k
sivanov1079 Wollas 22 минуты назад
Еврей. До капли выжимает
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29k
KiploksAKS sivanov1079 20 минут назад
Это Вы ещё хохлов не знаете.
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80k
Taras Kozalupko 49 минут назад
Пиндосы, свиньи
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290
Рак 52 минуты назад
психические расстройства на лицо
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17k
SolomonA 52 минуты назад
"Мой сосед по квартире превратил общую гостиную в свою спальню"
У вас в слове "сральня" ошибка.
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1k
lekha-fil Час назад
Сплошной пи*дёжь.
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1k
lekha-fil Kvadro 53 минуты назад
Такую хрень увидеть можно, но обзывать их "Я живу с монстром" моно только для лайков.
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14k
Kvadro lekha-fil 47 минут назад
такой юмор
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17k
Нагайна lekha-fil 45 минут назад
Особенно высокохудожественная инсталляция со втулками от туалетной бумаги. За год столько не накопишь, если, конечно, в семье не 15 человек с дизентерией.
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8k
Кыся Нагайна Полчаса назад
Накопишь, еще как. У меня примерно так же, бабы нихрена не выбрасывают, а расходуют почти рулон в день. Только у меня терпения меньше, поэтому такой кучи не скапливается.
Если что, всего три девки, я, да два кота.
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Inter Нагайна 19 минут назад
накопишь, если в семье 3 бабы
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