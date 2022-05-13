Пара обнаружила в своей кровати собаку с улицы

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Вот так бывает - спишь себе спокойно дома, просыпаешься, а в твоей кровати сопит собачка, которая зашла просто попросить ласки и внимания. Так случилось с одной американской семьёй.
Однажды ночью в начале мая американка Джули Торнтон Джонсон проснулась от странных звуков. В тот же момент она повернулась в кровати и увидела, как рядом сопит собака - но это была не её собака. Ни она, ни её муж раньше не видели эту собаку - а та мирно лежала и невинными глазами смотрела на супругов. У пары уже есть три собаки, и они предположили, что гостья забежала, учуяв запах других питомцев.
Пока муж и жена раздумывали, как это чудо могло оказаться в их кровати, собачка спокойно лежала и просила ласки. Видимо, она забежала в дом через приоткрытую дверь. На улице был дождь, и пара подумала, что собака могла потеряться - тем более, по её ласковому поведению было видно, что собака домашняя. Они оставили её на ночь, а на следующий день принялись искать хозяев.
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Джули опубликовала несколько фотографий собаки в местных группах по поиску животных. Она прождала несколько часов, но затем наконец получила сообщение от обеспокоенных хозяев! Те рассказали, что собаку зовут Нала (Nala), и она потерялась во время прогулки два дня назад. Взволнованные хозяева расстроились и искали любимицу - и были счастливы увидеть её фото.
Нале очень повезло - она зашла в нужный дом! Джули позаботилась о ней, когда как владельцы другого дома могли бы просто выгнать собаку. В тот день Нала воссоединилась со своей семьёй, и её благополучно забрали домой: "Нала знала, что наш дом - безопасное место. Хозяйка забрала её в тот же день, это была трогательная встреча. Она извинялась и думала, что мы разозлились из-за того, что собака ворвалась в наш дом, но всё совсем наоборот. Главное, что все в безопасности. А мы любим делать добрые дела," - сказала Джули.
Источник:
АНТИФИШКИ
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