Пара обнаружила в своей кровати собаку с улицы

Нале очень повезло - она зашла в нужный дом! Джули позаботилась о ней, когда как владельцы другого дома могли бы просто выгнать собаку. В тот день Нала воссоединилась со своей семьёй, и её благополучно забрали домой: "Нала знала, что наш дом - безопасное место. Хозяйка забрала её в тот же день, это была трогательная встреча. Она извинялась и думала, что мы разозлились из-за того, что собака ворвалась в наш дом, но всё совсем наоборот. Главное, что все в безопасности. А мы любим делать добрые дела," - сказала Джули.