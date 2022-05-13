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Пара обнаружила в своей кровати собаку с улицы

Пара обнаружила в своей кровати собаку с улицы

Автор:
13 мая 2022 12:26
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   история   собака   собаки   фото   фотографии   
1294
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Вот так бывает - спишь себе спокойно дома, просыпаешься, а в твоей кровати сопит собачка, которая зашла просто попросить ласки и внимания. Так случилось с одной американской семьёй.
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   история   собака   собаки   фото   фотографии   
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12  комментариев
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20k
Serg2001 2 часа назад
А как "родные" собаки проморгали то?... )
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959
КАКАнгел 16 минут назад
ну лично я к стати тоже не сильно расстроился бы проснувшись с собакой . Она прикольная.
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3k
Николаевич 18 минут назад
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1k
Трям 50 минут назад
Сижу как-то у себя на работе, никого не трогаю, примусы починяю... вдруг подходит ко мне лабрадор, ложится в ногах на спину - мол чеши пузо! ))))
Оказалось клиенты пришли забирать технику, а пес втихаря пошел по офису гулять ))
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7k
Elena Ki Час назад
Не три собаки, а две собаки и овца.
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11k
Kostick 2 часа назад
судя по фоткам, больше похоже на то, что эти реднеки залезли к собакерусу в будку)
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2k
poбт 2 часа назад
"кровать" конечно ох*уительная, сразу виден высокий уровень жизни
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84k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Чёт кровать у пары, какая-то бомжатская, из поддонов что-ль?
Или вообще они на улице спят?
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0
Сергей Taras Kozalupko 2 часа назад
Так и выглядят соответствующе.
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