FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12615 постов • 1329 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Неожиданная дружба собаки и утки умилила соцсети

Неожиданная дружба собаки и утки умилила соцсети

Автор:
09 августа 2022 21:17
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   дружба животных   животные   истории   любимцы   собака   собаки   утки   фото   
1163
7
1
Дружба может быть разной - ведь главное, чтобы было приятно и интересно проводить время вместе! Эти собака и утка тоже неожиданно для всех стали лучшими друзьями. Они неразлучны, и почти всё делают вместе.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   домашние животные   дружба животных   животные   истории   любимцы   собака   собаки   утки   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Барбоскин красавец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Elena Ki Час назад
Глаз собаке вылечи! Нижнее веко опустилось, слизистая сохнет, инфекция может попасть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55468



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге
Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге
Девочка и смерть
Девочка и смерть
Набирающие популярность в сообществах
Умерла певица и актриса Оливия Ньютон-Джон
Умерла певица и актриса Оливия Ньютон-Джон
Не толерантная я, он сам пришёл! ЛГБТ-активистка не захотела защищать "ценности", узнав, что жених изменяет ей...с мужчиной
Не толерантная я, он сам пришёл! ЛГБТ-активистка не захотела защищать "ценности",...
Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду
Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#позитив#интересное#история#улыбнуло#удивительно#собака#домашние животные#сарказм
#Юмор#люди#в мире#забавно#знаменитости#картинки#Ynews#фильм#искусство#СССР
#прикол#интересно#факты#кино#шоу бизнес#коты#подборка#роль#кошки#природа
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками Пилот на пенсии перевозит животных, которым нужна помощь Пилот на пенсии перевозит животных, которым нужна помощь Гости ресторана умилились, увидев собаку и хозяина за ужином Гости ресторана умилились, увидев собаку и хозяина за ужином В Китае хозяин выбросил собаку из машины на оживлённой дороге В Китае хозяин выбросил собаку из машины на оживлённой дороге Пес из Англии пугает прохожих "человеческими" чертами Пес из Англии пугает прохожих "человеческими" чертами Бизнесмен из Китая возвёл особняк для своих собак Бизнесмен из Китая возвёл особняк для своих собак

На что жалуетесь?

Вернуться