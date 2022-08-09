Неожиданная дружба собаки и утки умилила соцсети

Хозяйка Джесси Валье спасла их два года назад с разницей в один месяц. Свен она взяла из приюта, а пернатый Олаф чудом выжил после нападения койота на его стаю. По её словам, эти двое сразу нашли общий язык. "У них такие интересные отношения. Они подружились в первый день, и с тех пор их дружба только крепнет. Между ними очень крепкая связь, и за этим всегда приятно наблюдать. Они обожают всё делать вместе," - говорит хозяйка.