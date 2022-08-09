Неожиданная дружба собаки и утки умилила соцсети

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Дружба может быть разной - ведь главное, чтобы было приятно и интересно проводить время вместе! Эти собака и утка тоже неожиданно для всех стали лучшими друзьями. Они неразлучны, и почти всё делают вместе.
У собачки по кличке Свен (Sven) есть очень необычный лучший друг - самец утки по кличке Олаф (Olaf). Собака и утка обожают проводить время друг с другом, и многое делают вместе - от прогулок до плавания в бассейне. Они уже два года живут в Оклахоме, США, с любящей хозяйкой и её детьми.
Хозяйка Джесси Валье спасла их два года назад с разницей в один месяц. Свен она взяла из приюта, а пернатый Олаф чудом выжил после нападения койота на его стаю. По её словам, эти двое сразу нашли общий язык. "У них такие интересные отношения. Они подружились в первый день, и с тех пор их дружба только крепнет. Между ними очень крепкая связь, и за этим всегда приятно наблюдать. Они обожают всё делать вместе," - говорит хозяйка.
Как говорит хозяйка, со временем Олаф перенял собачьи повадки, и теперь он тоже немного считает себя собакой. Несмотря на то, что у семьи живут и другие утки, Олаф предпочитает проводить время с мохнатой подругой Свен. У этих двоих есть популярный аккаунт в соцсетях, а еще - недавно хозяйка написала о них книгу.
Видео с парочкой:
Источник:
АНТИФИШКИ
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